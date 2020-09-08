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Когда в Ярославле включат отопление: основное условие

И куда жаловаться, если этого не произойдёт в срок

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Пока достаём теплые носочки и греемся о кота

Пока достаём теплые носочки и греемся о кота

Когда в Ярославле включат отопление: основное условие

В Ярославле тёплые дни, похоже, уже на излёте, а отопление ещё не дали. Уже начинаются жалобы на сырость в квартирах. Но по правилам придётся ещё потерпеть.

— Отопление включают по постановлению мэрии при достижении определенных температур: среднесуточная в течение пяти дней должна быть +8 градусов, — объясняют в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Тогда подписывается постановление и включается отопление.

В ближайшее время погода испортится резко — температура упадёт до +14… +19 °C. Дожди в Ярославле, по данным синоптиков, зарядят надолго — почти до конца месяца.

— Самые сильные дожди пройдут во вторник и четверг. В сумме за рабочую неделю они принесут более половины сентябрьского объёма влаги. Из-за плотной облачности воздух станет остывать, и температура уже не превысит +16... +19 °С, — говорят специалисты центра «Фобос».

Но это всё же не значит наверняка, что температура быстро упадёт до +8 градусов. Нам ещё обещают вторую волну бабьего лета.

Куда жаловаться, если не вовремя дадут отопление:

  • позвонить в свою управляющую компанию;
  • позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу: 40-40-40;

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Отоплениекоммуналка
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