Когда в Ярославле включат отопление: основное условие
В Ярославле тёплые дни, похоже, уже на излёте, а отопление ещё не дали. Уже начинаются жалобы на сырость в квартирах. Но по правилам придётся ещё потерпеть.
— Отопление включают по постановлению мэрии при достижении определенных температур: среднесуточная в течение пяти дней должна быть +8 градусов, — объясняют в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Тогда подписывается постановление и включается отопление.
В ближайшее время погода испортится резко — температура упадёт до +14… +19 °C. Дожди в Ярославле, по данным синоптиков, зарядят надолго — почти до конца месяца.
— Самые сильные дожди пройдут во вторник и четверг. В сумме за рабочую неделю они принесут более половины сентябрьского объёма влаги. Из-за плотной облачности воздух станет остывать, и температура уже не превысит +16... +19 °С, — говорят специалисты центра «Фобос».
Но это всё же не значит наверняка, что температура быстро упадёт до +8 градусов. Нам ещё обещают вторую волну бабьего лета.
Куда жаловаться, если не вовремя дадут отопление:
- позвонить в свою управляющую компанию;
- позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу: 40-40-40;
- обратиться в жилищную инспекцию.