Когда в Ярославле включат отопление: основное условие

В Ярославле тёплые дни, похоже, уже на излёте, а отопление ещё не дали. Уже начинаются жалобы на сырость в квартирах. Но по правилам придётся ещё потерпеть.

— Отопление включают по постановлению мэрии при достижении определенных температур: среднесуточная в течение пяти дней должна быть +8 градусов, — объясняют в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Тогда подписывается постановление и включается отопление.



В ближайшее время погода испортится резко — температура упадёт до +14… +19 °C. Дожди в Ярославле, по данным синоптиков, зарядят надолго — почти до конца месяца.