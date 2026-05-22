«Детей страшно отпускать»: в подвале многоэтажки открыли хостел — владелец помещения после жалоб назвал его «неудачным опытом»

В этом с виду обычном дворе в подвале организовали общежитие

В подвале обычной новосибирской многоэтажки организовали хостел, в котором селятся вахтовики. Жители дома таким соседством оказались недовольны: людей не устраивают посиделки новых соседей во дворе, курение под окнами и распитие алкоголя. Коллективное обращение они разослали во все инстанции. Корреспондент NGS.RU изучила ответы ведомств, пообщалась со сторонами конфликта и посетила общежитие с одним-единственным маленьким окном. Подробности истории — в материале Настасьи Медведевой.

«Мы боимся за свою безопасность»

В шестиэтажном кирпичном доме на Дмитрия Донского, 8 два подъезда, возле второго со стороны двора — вход в подвал. Там, рассказала НГС жительница дома Дарья Шуптар, в марте 2026 года неожиданно появилось общежитие.

«В помещении спальные места, осуществляется приготовление пищи на большое количество человек, содержится собака, отчего в подъезде стоит вонь, а двор вовсе превратился в курилку и место распития спиртных напитков. Мы боимся за свою безопасность и за сохранность дома», — сообщила Дарья.

За неприметной серой дверью неожиданно для жителей дома появился хостел

Недавно у жильцов была встреча с арендатором помещения, и он успокоил жителей, что все замечания устранит. Но теперь, посетовала Дарья, постояльцы пьют и курят по всему периметру дома. На претензии от жильцов квартир он, по ее словам, только отшучивается.

Собачку жалко

Жители дома Марина, Сергей и Ирина отметили, что заподозрили неладное ранней весной, когда в подвальное помещение начали заносить мебель.

«Раньше там был маркетплейс, он нам не мешал, тихо и спокойно работал. Потом началось. Мы видели, как туда тащили кровати и душевую кабину, чувствовали запах еды: они там готовят. У нас тихий двор, все друг друга знают. А тут постоянно какие-то люди. Маленьких детей страшно отпускать одних», — посетовала Ирина.

Этот жилец хостела мешает владельцам квартир не только лаем, но после более близкого знакомства его простили

Сергея беспокоит не только скопление неизвестных людей, но и соблюдение пожарной безопасности в доме. А также собака, которая тоже живет в хостеле, а во дворе справляет нужду и громко лает. Но стоило из подвала выбежать самой собаке, как жители дома сменили гнев на милость.

«Нет, ну собака хорошенькая, мы против нее ничего не имеем. Просто у нее инстинкты, она лает. И здорово бы было, если бы за ней кто-то убирал», — признали соседи.

Из двери, которая ведет в подвал, вслед за собакой вышли две женщины и молодой человек. Они некоторое время переговаривались, наблюдая за ситуацией во дворе, а затем зашли за угол.

Молодой человек назвал себя «правой рукой владельца хостела», но представиться отказался. Он подчеркнул, что они не делают ничего плохого, и добавил, что с 1 июня они всё же будут съезжать. На просьбу показать, как они живут, парень согласился, но категорически запретил что-либо снимать.

На входе в подвал стоит ведро и накурено. По лестнице и налево расположен довольно грязный холл с какими-то вещами и ящиками, обувью, от которой дурно пахнет. Рядом — комната без окон с двуспальными кроватями. Сколько их точно, разглядеть мне не удалось. Прямо от холла — еще какое-то помещение, загроможденное вещами и огромной табличкой работавшего тут когда-то ПВЗ.

После такой экскурсии к собачке и другим постояльцам хостела, которым приходится жить в подобных условиях, возникает жалость. Растерявшись, я даже стоимость жизни в этом заведении забыла спросить.

Местная постоялица Ирина, спустившаяся в этот момент в подвал, рассказала, что работает в Новосибирске вахтой. О недовольстве жителей дома она высказалась уже с собственным недовольством.

«Да они всё время обижаются. У нас всегда тихо, спокойно, мы на вахте тут работаем. Нас здесь никто не обижает, очень всё спокойно, всё идеально. Если закроют, очень жалко будет», — сказала она, поглядывая на «правую руку» владельца хостела.

Чья компетенция

Поначалу жильцы регулярно звонили в полицию и участковому, скидывали фото и видео, как на лавке с пятницы по воскресенье распивают спиртные напитки, но результата не было. Тогда они решили действовать радикально и разослали в разные инстанции коллективное обращение.

В управляющей домом компании «Уютера» им ответили, что контролировать использование имущества собственника помещения не в их компетенции (копия этого и других документов есть в распоряжении редакции). В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что обращение перенаправили в ГУ МВД по Новосибирской области и в мэрию Новосибирска.

Соседи характеризуют свой двор как спокойный, и жители хостела их не радуют

В мэрии тоже отметили, что проблема вне компетенции городских властей.

«Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом. При этом полномочия администрации не включают проверки деятельности управляющих организаций. В случае нарушения прав жители вправе обратиться в суд», — пояснили в мэрии.

В полиции и прокуратуре обращение жителей зарегистрировали, пообещав дополнительно сообщить о результатах проверки.

«Учитывая, что в обращении содержится информация о преступлении или административном правонарушении, оно зарегистрировано. Дальнейшее рассмотрение будет проводиться в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ или Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в ответе регионального управления МВД.

Отстаивая интересы двора, люди обратились в разные инстанции

МЧС после обращений жителей инициировало проверку возможных нарушений пожарной безопасности в подвальном помещении, но прокуратура Новосибирской области отказала в согласовании внеплановой выездной проверки в отношении собственника помещения, сославшись на отсутствие оснований.

«В отношении физлица составили протокол об административном правонарушении. В подвале выявили нарушения требований пожарной безопасности», — смогли всё же выяснить в МЧС.

Среди нарушений отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, отсутствие системы противодымной вентиляции, несоответствие путей эвакуации требованиям безопасности, а также эксплуатация помещения после изменения его функционального назначения без соблюдения необходимых норм. Кроме того, в ответе ведомства говорится, что в подвальном этаже дома недопустимо размещение жилых помещений. За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность, напомнили в ведомстве.

Корреспондент НГС направила уточняющие запросы по ситуации в управляющую компанию, в полицию и прокуратуру. Ответы мы опубликуем, как только получим.

«Их тоже можно понять»

Трудно понять, как в помещении с одним таким окном можно чувствовать себя комфортно

Жители дома на Дмитрия Донского, 8 признали, что Егор Хабаров, которого они считают владельцем хостела, от них не скрывался. В разговоре с корреспондентом НГС он подтвердил, что постояльцы освободят помещение с 1 июня.

«Не смогли договориться с жильцами: люди разные бывают. [В подвале] живут обычные работники-вахтовики. Историю с собакой тоже раздули, она в подъезд вообще не попадает, — заметил он. — После жалоб жильцов проводил с ними собрание, но прийти к компромиссу нам не удалось. С другой стороны, их тоже можно понять: был тихий двор, а потом появились новые люди. Будем искать другое помещение».

Собственник помещения, который попросил не называть его, назвал конфликт с жителями дома «неудачным опытом»: раньше таких проблем с арендаторами не возникало. Кроме того, по его словам, с 1 мая изменились требования по пожарной безопасности и хостел им больше не соответствует.

«Я, честно, не особо в теме, риелтор нашел арендатора, я подписал договор, — пояснил он. — Честно, мне вообще до лампочки. Просто теперь понятно, что такой формат оказался не самым удачным. Будем искать других арендаторов».

