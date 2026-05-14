Бумажные или виниловые? Как правильно выбрать обои и не пожалеть

При выборе обоев следует заранее определиться с нужными параметрами Источник: GPT

Выбор обоев — один из ключевых этапов ремонта. От него зависит, насколько долго покрытие сохранит внешний вид и как пройдет процесс поклейки. Рассказываем, как правильно подобрать обои и на что следует обращать внимание при выборе.

Шаг первый. Определяем тип помещения

Начать стоит с определения типа помещения. Средний срок службы обоев — 5–10 лет, и их свойства должны соответствовать условиям комнаты. Для прихожей и коридора нужны прочные моющиеся обои. Здесь стены часто пачкают, задевают сумками и одеждой. Для кухни обязательна влагостойкость. Обои должны выдерживать протирание влажной губкой, чтобы удалять брызги жира и капли. Аналогичные параметры и обоев для ванной комнаты (хотя плитка всё же остается более практичным решением).

В детской главное — экологичность и устойчивость к механическим повреждениям. Дети могут рисовать на стенах или зацеплять покрытие игрушками, и обои должны это выдержать. Для спальни и гостиной в приоритете внешний вид и способность пропускать воздух, чтобы под обоями не скапливалась влага и не появлялся грибок.

Шаг второй. Выбираем материал

Далее следует определиться с материалом основы и покрытия.

Бумажные обои

Бумажные обои — самый доступный вариант. Хорошо пропускают воздух, но непрочны, боятся влаги и выцветают на солнце. Подходят для спален и комнат, где нет перепадов влажности. Не рекомендуется клеить в коридоре, на кухне или в детской активного ребенка.

Флизелиновые обои

Основа из целлюлозы с полимерными волокнами. Такие обои не растягиваются при намокании, прощают небольшие неровности стен. Клей наносят на стену, а не на полотно, что упрощает работу. Они дышат, но стоят дороже бумажных. Отличный выбор для спальни, гостиной и детской.

Виниловые обои на флизелиновой основе

Верхний слой — поливинилхлорид. Винил бывает гладким (для глянца) или вспененным (для фактуры). Главные плюсы: влагостойкость, прочность, возможность мытья с моющими средствами. Минусы: почти не пропускают воздух, поэтому важно регулярно проветривать помещение. Идеальны для прихожей, коридора и кухни.

Стеклообои

Стекловолокно на бумажной основе. Очень прочные, пожаробезопасные, не боятся воды, не выцветают. Предназначены под многократную покраску. Их редко используют в жилых комнатах из‑за специфического вида, но для офисов и коридоров вариант подходит.

Натуральные обои

Обои, в которых используются пробка, бамбук и другие натуральные материалы, экологичны и красивы. Но дороги, сложны в поклейке и боятся влаги.

Шаг третий. Определяемся с условными обозначениями

На большинстве рулонов обоев есть специальные значки, которые подскажут характеристики материала:

одна волна — обои устойчивы к сухому протиранию;

две волны — можно протирать влажной тряпкой без моющих средств;

три волны с щеткой — моющиеся с использованием мягких моющих средств;

солнце — покрытие выгорает на свету. Для южных комнат лучше выбирать обои с высокой светостойкостью (значок с солнцем и плюсом);

стрелка вверх и цифра — подгонка рисунка со смещением. Чем больше цифра, тем больше отходов;

одинаковые стрелки на одном уровне — прямая стыковка без смещения;

перечеркнутый треугольник — формальдегид не используется, безопасно для детской.

Главный параметр, который влияет на расход материала — это подгонка рисунка. При выборе полотен с повторяющимся узором обратите внимание на шаг раппорта — расстояния между повторяющимися элементами.

Если раппорт 64 см, то каждый следующий рулон нужно сдвигать на эту величину. В результате полезная площадь рулона уменьшается. В среднем на подгонку рисунка теряется до 25–30 процентов материала.

Если вы не хотите возиться с подрезкой и покупать лишние рулоны, выбирайте обои с хаотичным рисунком, вертикальными полосами или без рисунка. Им не требуется стыковка.

Шаг четвертый. Выбираем ширину рулонов

Обычно ширина рулонов составляет 53 и 106 см.

Узкие обои (53 см) удобны для одного человека. С ними легче работать в углах, у дверных и оконных проемов. Маленькие пузыри и неровности выправить проще.

Широкие обои (106 см) позволяют быстрее оклеить помещение, потому что полотен нужно в два раза меньше. Но одному с поклейкой таких обоев не справиться: длинное тяжелое полотно трудно удерживать, пока оно не приклеилось к стене. Также широкие обои требуют более ровных стен, иначе края будут расходиться. Для первого самостоятельного ремонта лучше выбирать именно узкие обои.

Шаг пятый. Выбираем цвет и оттенок обоев

Стоит учитывать, что цвет обоев в магазине под лампами отличается от того, как он выглядит при дневном свете и при вечернем освещении в квартире.

Попросите в магазине образец или отрежьте небольшой кусок от рулона. Дома приложите его к стене в разное время суток: утром, днем и вечером при включенном верхнем свете. Так вы увидите реальный оттенок.

Темные цвета, особенно синий, серый, темно-зеленый, визуально уменьшают комнату и делают ее более темной. В маленьком помещении не стоит клеить темные обои на все четыре стены. Лучше использовать их для акцента на одном участке, а остальные три стены оставить светлыми.

Светлые обои (бежевый, молочный, бледно-желтый) увеличивают пространство и делают комнату светлее. Но они требуют идеально ровных стен, так как любые дефекты становятся заметны.

Шаг шестой. Рассчитываем, сколько обоев купить

Чтобы то и дело не бегать в магазин или не складировать лишние рулоны, нужно рассчитать периметр комнаты по следующей формуле: сложите длины всех стен и умножьте на высоту стен. Получится общая площадь стен. Далее вычтите из этого числа площадь оконных и дверных проемов.

Площадь стандартного рулона длиной 10,05 м и шириной 0,53 м равна 5,33 кв. м. Для метрового рулона шириной 1,06 м площадь — 10,6 кв. м. Делим площадь стен на площадь рулона и округляем в большую сторону.

Если обои требуют подгонки рисунка, прибавьте один рулон на каждые 5–6 рулонов, купленных по расчету. В целом стоит брать хотя бы на один рулон больше, чем получилось по расчету. Запас нужен на случай брака, ошибки при резке или если в процессе поклейки испортите полосу. Один лишний рулон стоит недорого, но через год найти точно такие же обои из той же партии может быть нереально.