Бумажные или виниловые? Как правильно выбрать обои и не пожалеть

Выбор обоев — один из ключевых этапов ремонта. От него зависит, насколько долго покрытие сохранит внешний вид и как пройдет процесс поклейки. Рассказываем, как правильно подобрать обои и на что следует обращать внимание при выборе.
Шаг первый. Определяем тип помещения
Начать стоит с определения типа помещения. Средний срок службы обоев — 5–10 лет, и их свойства должны соответствовать условиям комнаты. Для прихожей и коридора нужны прочные моющиеся обои. Здесь стены часто пачкают, задевают сумками и одеждой. Для кухни обязательна влагостойкость. Обои должны выдерживать протирание влажной губкой, чтобы удалять брызги жира и капли. Аналогичные параметры и обоев для ванной комнаты (хотя плитка всё же остается более практичным решением).
В детской главное — экологичность и устойчивость к механическим повреждениям. Дети могут рисовать на стенах или зацеплять покрытие игрушками, и обои должны это выдержать. Для спальни и гостиной в приоритете внешний вид и способность пропускать воздух, чтобы под обоями не скапливалась влага и не появлялся грибок.
Шаг второй. Выбираем материал
Далее следует определиться с материалом основы и покрытия.
Бумажные обои
Бумажные обои — самый доступный вариант. Хорошо пропускают воздух, но непрочны, боятся влаги и выцветают на солнце. Подходят для спален и комнат, где нет перепадов влажности. Не рекомендуется клеить в коридоре, на кухне или в детской активного ребенка.
Флизелиновые обои
Основа из целлюлозы с полимерными волокнами. Такие обои не растягиваются при намокании, прощают небольшие неровности стен. Клей наносят на стену, а не на полотно, что упрощает работу. Они дышат, но стоят дороже бумажных. Отличный выбор для спальни, гостиной и детской.
Виниловые обои на флизелиновой основе
Верхний слой — поливинилхлорид. Винил бывает гладким (для глянца) или вспененным (для фактуры). Главные плюсы: влагостойкость, прочность, возможность мытья с моющими средствами. Минусы: почти не пропускают воздух, поэтому важно регулярно проветривать помещение. Идеальны для прихожей, коридора и кухни.
Стеклообои
Стекловолокно на бумажной основе. Очень прочные, пожаробезопасные, не боятся воды, не выцветают. Предназначены под многократную покраску. Их редко используют в жилых комнатах из‑за специфического вида, но для офисов и коридоров вариант подходит.
Натуральные обои
Обои, в которых используются пробка, бамбук и другие натуральные материалы, экологичны и красивы. Но дороги, сложны в поклейке и боятся влаги.
Шаг третий. Определяемся с условными обозначениями
На большинстве рулонов обоев есть специальные значки, которые подскажут характеристики материала:
одна волна — обои устойчивы к сухому протиранию;
две волны — можно протирать влажной тряпкой без моющих средств;
три волны с щеткой — моющиеся с использованием мягких моющих средств;
солнце — покрытие выгорает на свету. Для южных комнат лучше выбирать обои с высокой светостойкостью (значок с солнцем и плюсом);
стрелка вверх и цифра — подгонка рисунка со смещением. Чем больше цифра, тем больше отходов;
одинаковые стрелки на одном уровне — прямая стыковка без смещения;
перечеркнутый треугольник — формальдегид не используется, безопасно для детской.
Главный параметр, который влияет на расход материала — это подгонка рисунка. При выборе полотен с повторяющимся узором обратите внимание на шаг раппорта — расстояния между повторяющимися элементами.
Если раппорт 64 см, то каждый следующий рулон нужно сдвигать на эту величину. В результате полезная площадь рулона уменьшается. В среднем на подгонку рисунка теряется до 25–30 процентов материала.
Если вы не хотите возиться с подрезкой и покупать лишние рулоны, выбирайте обои с хаотичным рисунком, вертикальными полосами или без рисунка. Им не требуется стыковка.
Шаг четвертый. Выбираем ширину рулонов
Обычно ширина рулонов составляет 53 и 106 см.
Узкие обои (53 см) удобны для одного человека. С ними легче работать в углах, у дверных и оконных проемов. Маленькие пузыри и неровности выправить проще.
Широкие обои (106 см) позволяют быстрее оклеить помещение, потому что полотен нужно в два раза меньше. Но одному с поклейкой таких обоев не справиться: длинное тяжелое полотно трудно удерживать, пока оно не приклеилось к стене. Также широкие обои требуют более ровных стен, иначе края будут расходиться. Для первого самостоятельного ремонта лучше выбирать именно узкие обои.
Шаг пятый. Выбираем цвет и оттенок обоев
Стоит учитывать, что цвет обоев в магазине под лампами отличается от того, как он выглядит при дневном свете и при вечернем освещении в квартире.
Попросите в магазине образец или отрежьте небольшой кусок от рулона. Дома приложите его к стене в разное время суток: утром, днем и вечером при включенном верхнем свете. Так вы увидите реальный оттенок.
Темные цвета, особенно синий, серый, темно-зеленый, визуально уменьшают комнату и делают ее более темной. В маленьком помещении не стоит клеить темные обои на все четыре стены. Лучше использовать их для акцента на одном участке, а остальные три стены оставить светлыми.
Светлые обои (бежевый, молочный, бледно-желтый) увеличивают пространство и делают комнату светлее. Но они требуют идеально ровных стен, так как любые дефекты становятся заметны.
Шаг шестой. Рассчитываем, сколько обоев купить
Чтобы то и дело не бегать в магазин или не складировать лишние рулоны, нужно рассчитать периметр комнаты по следующей формуле: сложите длины всех стен и умножьте на высоту стен. Получится общая площадь стен. Далее вычтите из этого числа площадь оконных и дверных проемов.
Площадь стандартного рулона длиной 10,05 м и шириной 0,53 м равна 5,33 кв. м. Для метрового рулона шириной 1,06 м площадь — 10,6 кв. м. Делим площадь стен на площадь рулона и округляем в большую сторону.
Если обои требуют подгонки рисунка, прибавьте один рулон на каждые 5–6 рулонов, купленных по расчету. В целом стоит брать хотя бы на один рулон больше, чем получилось по расчету. Запас нужен на случай брака, ошибки при резке или если в процессе поклейки испортите полосу. Один лишний рулон стоит недорого, но через год найти точно такие же обои из той же партии может быть нереально.
Рулоны даже из одной коллекции могут немного отличаться по оттенку, если они из разных партий. Разница видна только на стене. При покупке проверьте, чтобы на всех рулонах были одинаковые номер партии и дата изготовления.
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