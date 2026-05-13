Хватит замуровывать ванну плиткой. Как точно не надо делать ремонт: советы

При ремонте важно заранее составить проект Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Ремонт дома — это не только замена обоев и плитки. Нужно много внимания уделить и тому, что в дальнейшем будет скрыто от глаз. Как не навредить себе за свои же деньги, редакции 161.RU рассказали три эксперта в сфере строительства.

Снос несущих конструкций

В квартире нельзя сносить несущие конструкции или переделывать их без согласованного проекта и в недопустимых местах, говорит Андрей Романенко, главный инженер проекта, индивидуальный предприниматель.

— Последствия — вышележащее перекрытие может «сесть» прямо на вас, если не сразу, то потом. А также при таких переделках без согласования вы не сможете продать квартиру без восстановления исходного состояния или согласованного усиления.

Замурованные коммуникации

Одна из дорогих ошибок, по словам Артема Охмата, руководителя перспективных проектов Level Group, наглухо зашивать ревизионные узлы коммуникаций, не оставляя доступа к ним:

— Если ванну, трубы или сифоны полностью замуровать плиткой, даже небольшая поломка потом обернется демонтажом отделки. На этапе ремонта важно сразу предусмотреть ревизионные люки и доступ к узлам, которые могут потребовать обслуживания. На рынке множество качественных решений, позволяющих создать невидимый стык элементов отделки.

Ванну, да и в целом коммуникации, не стоит закладывать плиткой. Если что-то сломается, придется ее ломать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Асбестоцементные листы

Андрей Романенко не рекомендует использовать их внутри квартиры и жилого дома:

— Считается, что они в силу своей волокнистой структуры очень вредны для здоровья и могут вызывать рак. Существует и обратное мнение — решайте сами, проверять ли на своем здоровье действительность или нет.

В помещениях асбестоцементные листы часто используют при строительстве внутренних перегородок. Также ими обшивают лоджии и балконы, строят легкие заборы, используют в кровельных работах и укладке полов.

«Правильные» окна

— Оконные блоки используйте с возможностью проникновения воздуха в закрытом положении конструктивно — с режимом микропроветривания или с приточными клапанами (устанавливаются на окно. — Прим. ред.). Это нужно, чтобы ваша вентиляция работала, — объясняет Андрей Романенко. — Если окна без такой возможности, то поступление воздуха извне затруднено, вытяжка не работает. В квартире могут появиться и спертый воздух, и конденсат. Да и для здоровья лучше свежий воздух.

Розетки и нагрузка на электросеть

Борис Сидоров, директор ТК «Каширский Двор», эксперт в сфере маркетинга, DIY-ретейла, дизайна и строительства, советует заранее разработать схему электропроводки с разделением на группы и установкой УЗО (устройство защитного отключения. — Прим. ред.), особенно во влажных помещениях.

Позаботьтесь о достаточном количестве розеток, иначе придется закупать удлинители Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Обязательно нужно рассчитать нагрузку на электрическую сеть по потребителям и указать это в дизайн-проекте. Необходимо и продумать, как будут использоваться все группы розеток и выключателей.

— Если розеток мало, они стоят не там, где нужно, или вся техника посажена на одну линию, то квартира быстро начинает жить «на удлинителях», — описывает последствия Артем Охмат. — Это неудобно, опасно и со временем ведет к дополнительным расходам на переделку. Ошибки в электрике часто становятся видны уже после переезда: тут нужен перенос розетки, там новый выключатель, что ведет к вскрытию чистовой отделки.

Перенос радиаторов

Если вы переносите радиаторы, то тепловой поток уменьшается. Особенно в углах здания и под окнами их задача в том числе — прогревать угол и места под окнами. Если там убрать радиатор и не добавить компенсирующий радиатор — в холодное время там может появиться конденсат и плесень от промерзающих в том месте стен.

Гидроизоляция

Артем Охмат советует не экономить на гидроизоляции в мокрых зонах, иначе это может обернуться протечками, испорченной отделкой и конфликтами с соседями:

— Поэтому крайне важно на этапе проектирования предусмотреть гидроизоляционные слои и прописать технологические процессы по их устройству.

Борис Сидоров предлагает использовать качественную обмазочную или рулонную гидроизоляцию и обязательно заводить ее на стены.

Вентиляция

Из-за плохой вентиляции помещения появляется плесень, которая вполне может вызвать бронхиальную астму и дерматит, указывает Борис Сидоров. Но есть последствия и гораздо хуже: забитый вентиляционный канал или слишком мощный вентилятор, опрокидывающий тягу, могут привести к отравлению угарным газом. Необходимо настроить эффективный воздухообмен с помощью приточных клапанов и обязательно заизолировать канализационные стояки, чтобы не слышать шум воды от соседей.

Жизненно необходимо обеспечить в квартире хорошую вентиляцию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— На этапе проектирования стоит получить все исходные данные от управляющей компании: как происходит воздухообмен в квартире и какие расходы воздуха заложены генеральным проектировщиком в проект дома, — рекомендует Артем Охмат. — Некачественный проект инженерных систем внутри квартиры может привести к промерзанию, образованию конденсата или чрезмерному продуванию, квартира может стать холодной, влажной и некомфортной для проживания.

Утепление помещения

В попытке утеплить квартиру изнутри многие нарушают физику, говорит Борис Сидоров.