«Луна усилит эффект»: астролог назвала лучшие даты для уборки дома в феврале 2026 года

Хвататься за тряпку по велению сердца хорошо, но не всегда эффективно Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

У многих уборка — далеко не самое любимое занятие. Чтобы как-то упростить и сделать этот процесс более приятным, придумывают новые системы планирования и организации пространства. Однако астрологи рекомендуют идти иным путем и делать уборку в определенные даты, когда ваши действия будут эффективными и не только избавят от грязи, но и притянут удачу и достаток. Эксперт Наталья Лобова назвала, когда такое подходящее время будет в феврале, а когда лучше отложить все дела.

Наталья Лобова — астролог, нумеролог и таролог с опытом более 6 лет. Она специализируется на астрогенетической психологии, помогая людям понять их предназначение, финансовые вопросы, семейные отношения и совместимость.

Что нужно знать про февраль 2026-го

Февраль нередко недооценивают. Праздники прошли, идет эмоциональный спад, и хочется, чтобы поскорее наступила весна. Однако перед новым сезоном это самое подходящее время для обновления и очищения, которое не стоит проживать наскоком.

— Февраль 2026 года чрезвычайно насыщен. Это не просто подготовка к марту, а активная работа с энергетическими циклами, эмоциональными состояниями и личной жизнью. Важные космические события делают его временем как очищения, так и формирования новых направлений, — объясняет Наталья.

При выборе дня, когда лучше всего затеять генеральную уборку и пересмотр гардероба к весне, всегда нужно обращать внимание на положение луны.

Полнолуние — не лучшее время для уборки. Она может занять слишком много времени, заберет все ваши силы, но при этом вы не получите удовлетворения и, мало того, вместе с мусором можете выбросить что-то нужное и важное.

Растущая луна — в этот период лучше отказаться от того, чтобы что-то вычищать и выбрасывать. Время систематизировать, построить планы и упорядочить пространство.

Убывающая луна — подходящее время для уборки. В это время вместе со всем мусором из дома уходит и негативная энергия, и вместо нее в дом получается притянуть благополучие.

Однако в феврале важны еще две даты: солнечное затмение и начало ретроградного Меркурия.

— Солнечное затмение 17 февраля — один из главных энергетических «сбросов» месяца, символизирующий завершение старого и начало нового, масштабные переломы внутри и вокруг, — рассказала астролог.

Ретроградный Меркурий начнется 26 февраля. И это будет время, когда стоит возвратиться к старым незаконченным делам и заняться вопросами коммуникации.

В феврале, как и в любом другом месяце, лучше всего уборку делать в первой половине дня. Утро даст энергетический старт всему пространству и вам самим, день подойдет для решения главных задач, а вечер лучше оставить для отдыха или каких-то легких задач. Слишком активная уборка может «выжать» из вас все силы, и вы не получите удовлетворения.

Благоприятные даты для уборки в феврале 2026-го

2–8 февраля — убывающая луна. Отличное время для глубокой уборки: расхламления, мытья полов, выбрасывания старья.

Особенно хорошо с 5 по 8 февраля заняться влажной уборкой и привести пространство в порядок. Убывающая луна усилит эффект очищения и легкости. Наталья Лобова астролог

Не стоит оставлять все дела на последний день. 8 февраля хорошо закончить начатую уборку: вынести мусор и навести финальный порядок.

9–15 февраля — последняя четверть луны. Радикально и без сожаления избавляемся от старых вещей. Лучше всего в этот день: расхламить «залежавшееся», убраться в трудных зонах, например в кладовке и на антресоли, избавиться от всех вещей, которые давно ждут своего лучшего часа. Завершите всю эту процедуру мытьем полов с солью, которая также помогает усилить процесс очистки.

Однако есть ряд вещей, которые не стоит делать во время последней четверти луны.

— Не лучшее время для покупки декора, перестановок «для красоты», намеренного наполнения дома, — поделилась Наталья.

15–16 февраля — луна еще убывающая, но энергия нестабильна из-за приближающегося солнечного затмения. В эти дни уборка возможна, но она должна быть сделана не на эмоциях, каждое решение должно быть обдуманным.

17 февраля — новолуние и солнечное затмение. Мощный энергетический день, время внешнего и внутреннего очищения, которое будет успешным, если подходить осознанно.

— Физическая уборка может быть эффективной, если она символизирует начало чего-то нового и проводится с намерением обновления, — поясняет астролог.

Стоит отказаться от механической уборки: протирания пыли, мытья зеркал и окон. Самое время избавиться от одной-трех значимых вещей, с которыми давно пора попрощаться, и помыть входную зону.

Неблагоприятные дни для уборки в феврале 2026-го

18–25 февраля — растущая луна. Время не для уборки, а для организации пространства и подготовки к весне. Задумайтесь о том, как можете обновить свое жилище, купите новый декор, уберите теплые зимние вещи подальше, а вперед достаньте весенние наряды. Пересмотрите косметику, инструменты, посуду и посмотрите, всё ли стоит там, где вам удобно. Если нет, поменяйте: дом легко примет новые правила.