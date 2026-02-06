«Плата за коммуналку триггерит больше цен на бензин». Журналист — об устрашающих расходах на ЖКХ

В России суровый климат. И коммунальные тарифы Источник: Илья Бархатов

Новости о повышении тарифов на коммунальные услуги появляются постоянно, и мы не раз обобщали в отдельных материалах. Ниже — мнение от первого лица журналиста 74.RU Артема Краснова, который считает, что эскалирующие тарифы — проявление более глубоких проблем в экономике.

Я тут подумал: почему меня так триггерят коммунальные платежи? Я же их даже не плачу (этим жена занимается). Но каждый раз при виде квитанций настроение прямо в канализацию уходит. В ту самую, за которую тариф вырастет сразу на 26%. Хоть прям не смывай ничего.

С одной стороны, дело в сумме. В этом году платежи у нас уверенно перешагнули рубеж в 10 тысяч рублей, чтобы было ожидаемо: у нас относительно большая квартира, 82 квадрата. Меня больше удивило, что за 50-метровую квартиру родственникам прилетело 9 тысяч рублей. Еще недавно люди столько за ипотеку платили.

Но (спорю я сам с собой) и других расходов много, и они тоже растут, так почему ты фиксируешься на коммуналке? На еду уходит целое состояние, и в последние месяцы я всё чаще думаю о том, какое человек все-таки прожорливое существо. Прямо ненасытное. Или расходы на автомобиль: бензин, страховка, шины, помыть, сполоснуть, повторить. Но даже так коммуналка почему-то бесит особенно сильно.

Потом я понял: этот тип расхода почти невозможно снизить. Тут даже личная скромность не помогает. Скажем, в вопросе питания еще есть куда ужиматься: можно перейти на пресловутую гречку и кильку в томате (ту, что с глазками). Можно меньше ездить на машине или вообще ее продать: общественный транспорт оживает, ходить полезно (это я занялся самогипнозом в ожидании светлого будущего). Но коммуналку особенно не оптимизируешь: ну, можно чуть сэкономить на электричестве, еще немного — на воде. Скажем, исполнять под душем не всю «Рюмку водки на столе», а только вступление. Но это не меняет картину радикально.

В дискуссиях такого рода часто слышишь: «Ну вы же сами счетчики не ставите, вот и платите по среднему». Ну почему не ставим? Там, где это разумно, счетчики стоят: электричество, вода, газ. Что касается счетчиков отопления, в многоквартирных домах старого типа это отдельная «Камасутра»: не буду грузить вас деталями про вертикальную разводку и сложностями с установкой общедомовых счетчиков, но это муторно (вот приключенческая повесть на тему). К тому же панельные дома не слишком энергоэффективны, то есть результат в любом случае компромиссный.

Да дело даже не в этом. Удорожание коммуналки превратилось в системный процесс, и я думаю, что выгодные тарифы по счетчикам действуют ровно до тех пор, пока этих счетчиков немного в общей массе. Если вдруг все перейдут на счетчики отопления, государство узрит в этом потенциал и под убаюкивающие напевы поднимет тарифы. Также и метан сейчас в разы дешевле бензина, но именно потому, что он почти не используется как топливо для частных машин.

Корень проблемы в том, что сейчас всем ну очень денежки нужны, поэтому, если где-то будет возможность поскоблить население, ей обязательно воспользуются. Решили стать амишем, ездить на арбе и обходиться без электричества? Получите налог на лучины и овес. Надо ли напоминать про все индексации последних месяцев и лет? Про НДС, транспортный налог, акцизы, утильсборы, тарифы ОСАГО, штрафы, налоги на прибыль? Пока пылесос работает, кошкин хвост неспокоен. И всё это копится, копится, а тут еще коммуналка, как кость в горле.

Ты можешь ужаться и от чего-то отказаться, но коммуналка — она хуже ипотеки, потому что даже не на 15 лет. Неважно, сколько ты зарабатываешь и вообще есть ли у тебя работа, коммуналку плати. Я вот думаю: как выкручиваются люди с зарплатами по 22–28 тысяч рублей? А их, кстати, больше, чем думают многие. А пенсионеры как? Коммунальные расходы не всегда коррелируют с размером жилья, и, бывает, за однокомнатную «хрущебу» человек платит больше, чем за трешку в новом доме.

Не удивлюсь, если с такими тарифами мы опять увидим объявления на подъездах со списком квартир и долгами по коммуналке за полгода, год, полтора… Нечто похожее произошло с утильсбором: его задирали так усердно, что поступления оказались вдвое хуже плана.

Я понимаю, что увеличение тарифов вынужденно и является следствием общей инфляции: сырье дорожает, кадры в дефиците, импорт оборудования недешев, а из своего — в основном черенки для лопат… Артем Клименко, директор УК «Домоуправ», не побоялся написать колонку и объяснить, почему увеличение тарифов «управляек» необходимо. Многие, конечно, восприняли в штыки, но мне его мысль понятна: если вы работаете по фиксированным тарифам при постоянно растущих издержках, рано или поздно вы окажетесь в глубоком минусе. Рентабельнее станет просто не ходить на работу. Поэтому рост коммунальных тарифов — это скорее проявление более фундаментальных проблем в экономике, которая взяла курс на понижение уровня жизни граждан. Что, наверное, и триггерит сильнее самих квитанций.

Мне нравится морозная погода, как сегодня. Но когда придут счета за отопление, я по-другому запою. И не только «Рюмку водки на столе».

Артем Краснов