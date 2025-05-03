В квитанциях ЖКХ появилась плата за подогрев воды. Что это такое — объясняет эксперт

Необычная строчка не влияет на стоимость услуг ЖКХ Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Госдуме объяснили, почему в квитанциях ЖКХ появилась плата за подогрев воды и что означает эта строчка. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, это связано со способом попадания горячей воды в дом.

В разговоре с РИА Новости Колунов пояснил, что строчка о горячей воде в квитанциях ЖКХ может называться «горячее водоснабжение» или «подогрев ХВС для ГВС».

«Зачастую граждане задаются вопросом — почему в одних платежках за ЖКУ есть строка „подогрев воды“, а в других — нет. Всё зависит от того, каким способом горячая вода попадает в дом. Смысл такой, что, если в доме есть индивидуальный тепловой пункт (ИТП), то строчка в платежке называется „подогрев“, а если горячая вода подается в дом от ресурсников, то строчка называется „горячее водоснабжение“», — объяснил Колунов.

Если в доме есть собственный ИТП, то в дом поступает холодная вода, которая нагревается в подогревателе и потом начинает циркулировать по домовой системе.

«Если же ИТП в доме нет, то горячая вода поступает непосредственно от ресурсоснабжающих организаций. От теплоцентрали через распределительные узлы идет в подвалы, а уже оттуда — по контуру дома», — отметил парламентарий.