НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 742мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Толпы в магазинах
Афиша на 30 декабря
Повысятся тарифы ЖКХ
Ограничили продажу бензина
Хлопки в Ярославле
Концерты в январе
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Мой дом К Новому году готовы? Как отметить Новый год весело и не нарваться на штраф: правила для шумных компаний и тех, кому они мешают

Как отметить Новый год весело и не нарваться на штраф: правила для шумных компаний и тех, кому они мешают

Устраивать гулянья все праздники не получится

126
1 комментарий

Не запускайте фейерверки во дворах

Источник:

Новый год, как правило, праздник шумный. Повсюду песни, танцы, музыка и фейерверки. Однако не все рады громким звукам и крикам, исходящим от соседей. Расскажем о том, как можно себя вести в праздники, чтобы не нарваться на проблемы с законом.

Когда можно шуметь

В каждом регионе России есть свои правила о тишине. Мы рекомендуем ознакомиться с теми, что действуют в вашем городе. Чаще всего они выглядят примерно следующим образом:

  1. Нельзя шуметь в ночное время в промежутке от 23:00 до 07:00. Иногда запрет начинает действовать раньше, например, в 21:00, а заканчивается позже — в 10:00.

  2. На некоторых территориях действуют более жесткие правила в выходные и праздничные дни. В таком случае шумные работы и громкая музыка разрешается только с 11:00 до 18:00.

  3. Не стоит забывать о таком понятии, как тихий час. Как правило, ограничения действуют с 13:00 до 15:00.

Однако в новогоднюю ночь большинство регионов делают исключения, рассказал Городским медиа адвокат и учредитель AK «Betrozoff и Законъ» Шон Бетрозов.

— Это единственное время в году, когда допустимо шуметь, веселиться и запускать фейерверки практически без ограничений. В новогоднюю ночь можно шуметь вплоть до самого утра, и никаких санкций за это не предусмотрено. Однако начиная со 2 января вступают в силу стандартные правила о тишине, — сказал Шон Бетрозов. Так что устраивать гулянья все праздники не получится.

Что грозит за нарушение

Несоблюдение правил тишины может повлечь за собой вызов полиции, административную ответственность и даже обернуться значительными штрафами.

Их размер варьируется в зависимости от региона и обстоятельств:

  • в среднем для физических лиц штрафы составляют от 500 до 5000 рублей;

  • для юридических лиц, организующих шумные мероприятия, — до 50 000 рублей и более;

  • при повторных нарушениях штрафы увеличивают.

— Важно помнить, что каждый сосед имеет право подать жалобу на нарушителей и такие обращения рассматриваются компетентными органами с должным вниманием и строгим соблюдением законных процедур, — предупредил Бетрозов.

Как успокоить шумных соседей

Несмотря на то что в Новый год правила тишины можно нарушать, если вы столкнулись с тем, что чужая вечеринка мешает, все-таки можно попробовать утихомирить гуляющих. Практикующий судебный юрист, управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин предложил следовать четырем шагам:

  1. Дружеский разговор. Попробуйте спокойно поговорить с соседями. Объясните ситуацию и попросите их снизить уровень шума. Часто люди не осознают, что их поведение мешает другим.

  2. Письменное обращение. Если устный разговор не помог, вы можете написать соседям официальное письмо, в котором изложите свои претензии. Это может подтолкнуть их к более уважительному отношению.

  3. Жалоба в управляющую компанию. Если соседи продолжают шуметь, вы можете обратиться в свою УК или ТСЖ и пожаловаться на нарушение правил тишины.

  4. Обращение в правоохранительные органы. Если ситуация не меняется, вы имеете право вызвать полицию, которая может принять меры.

Как можно запускать фейерверки

Салюты и народные гулянья на улице, как и шум в квартире, имеют свои правила, которые опять же отличаются в каждом отдельном регионе. Важно, чтобы фейерверки запускали с соблюдением правил безопасности и вдали от жилых домов. Так вы сможете избежать травм и пожаров, которые никому не нужны, особенно в праздник.

Если вам мешает шум от салютов и радостные крики, вы можете пожаловаться в администрацию и полицию. Но только в том случае, если они действительно нарушают местный закон. В противном случае вы можете только попросить людей запускать салюты в другом месте и вести себя тише.

ПО ТЕМЕ
Тихий час Шум Новогодняя ночь Штрафы Закон Фейерверк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
44 минуты
Веселье улыбки фейерверки сытые довольные люди вызывают у вертикали👑🌟🌙 власти плохие чувства и мешают им
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление