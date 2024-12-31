Как отметить Новый год весело и не нарваться на штраф: правила для шумных компаний и тех, кому они мешают

Не запускайте фейерверки во дворах Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Новый год, как правило, праздник шумный. Повсюду песни, танцы, музыка и фейерверки. Однако не все рады громким звукам и крикам, исходящим от соседей. Расскажем о том, как можно себя вести в праздники, чтобы не нарваться на проблемы с законом.

Когда можно шуметь

В каждом регионе России есть свои правила о тишине. Мы рекомендуем ознакомиться с теми, что действуют в вашем городе. Чаще всего они выглядят примерно следующим образом:

Нельзя шуметь в ночное время в промежутке от 23:00 до 07:00. Иногда запрет начинает действовать раньше, например, в 21:00, а заканчивается позже — в 10:00. На некоторых территориях действуют более жесткие правила в выходные и праздничные дни. В таком случае шумные работы и громкая музыка разрешается только с 11:00 до 18:00. Не стоит забывать о таком понятии, как тихий час. Как правило, ограничения действуют с 13:00 до 15:00.

Однако в новогоднюю ночь большинство регионов делают исключения, рассказал Городским медиа адвокат и учредитель AK «Betrozoff и Законъ» Шон Бетрозов.

— Это единственное время в году, когда допустимо шуметь, веселиться и запускать фейерверки практически без ограничений. В новогоднюю ночь можно шуметь вплоть до самого утра, и никаких санкций за это не предусмотрено. Однако начиная со 2 января вступают в силу стандартные правила о тишине, — сказал Шон Бетрозов. Так что устраивать гулянья все праздники не получится.

Что грозит за нарушение

Несоблюдение правил тишины может повлечь за собой вызов полиции, административную ответственность и даже обернуться значительными штрафами.

Их размер варьируется в зависимости от региона и обстоятельств:

в среднем для физических лиц штрафы составляют от 500 до 5000 рублей;

для юридических лиц, организующих шумные мероприятия, — до 50 000 рублей и более;

при повторных нарушениях штрафы увеличивают.

— Важно помнить, что каждый сосед имеет право подать жалобу на нарушителей и такие обращения рассматриваются компетентными органами с должным вниманием и строгим соблюдением законных процедур, — предупредил Бетрозов.

Как успокоить шумных соседей

Несмотря на то что в Новый год правила тишины можно нарушать, если вы столкнулись с тем, что чужая вечеринка мешает, все-таки можно попробовать утихомирить гуляющих. Практикующий судебный юрист, управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин предложил следовать четырем шагам:

Дружеский разговор. Попробуйте спокойно поговорить с соседями. Объясните ситуацию и попросите их снизить уровень шума. Часто люди не осознают, что их поведение мешает другим. Письменное обращение. Если устный разговор не помог, вы можете написать соседям официальное письмо, в котором изложите свои претензии. Это может подтолкнуть их к более уважительному отношению. Жалоба в управляющую компанию. Если соседи продолжают шуметь, вы можете обратиться в свою УК или ТСЖ и пожаловаться на нарушение правил тишины. Обращение в правоохранительные органы. Если ситуация не меняется, вы имеете право вызвать полицию, которая может принять меры.

Как можно запускать фейерверки

Салюты и народные гулянья на улице, как и шум в квартире, имеют свои правила, которые опять же отличаются в каждом отдельном регионе. Важно, чтобы фейерверки запускали с соблюдением правил безопасности и вдали от жилых домов. Так вы сможете избежать травм и пожаров, которые никому не нужны, особенно в праздник.