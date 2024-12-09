Как расхламиться к Новому году — пять советов организатора пространства

Порядок в доме — порядок в голове Источник: Кристина Осетрова











Организатор пространства из Красноярска Кристина Осетрова поделилась с нашими коллегами из NGS24.RU советами, как привести дом в порядок для встречи Нового года.

По словам Кристины Осетровой, можно начать с гардероба и избавиться от одежды, которую вы давно не носите.

— Взгляните на свой гардероб еще раз. Какие вещи радуют вас? В каких вы выглядите прекрасно и уверенно? Одежду с «незаметными» пятнами, катышками, нерабочими замками ремонтируем либо избавляемся от нее. А вот одежду, которая ждет особого случая, например похудения, можно отдать на благотворительность. Кому-то она будет нужнее, — советует организатор пространства.

Организатор пространства рекомендует приобрести мягкие органайзеры и вертикально складывать в них одежду, которая хранится на полках, — так удобнее просматривать ее Источник: Кристина Осетрова











Если остался запал после ревизии гардероба, то можно переместиться на кухню и перебрать специи.

— При разборе кухни часто слышу фразу: «Здесь точно нет просрочки!» Перебираем специи. Если есть задвоенные открытые упаковки круп, то объединяем. Так и находится свободное место на полочках, — приводит пример Кристина Осетрова.

Когда просрочка отправится в утиль, можно приложить руку к посуде.

— В какой посуде вы готовите и принимаете пищу? Если потускнел узор, если есть сколы, жирные пятна, которые с трудом убираются, поцарапанное дно у сковородки, на которой постоянно всё подгорает, и вы давно планируете заменить ее — сделайте это сейчас! — советует организатор пространства.

Проверяем контейнеры на герметичность — если отсутствуют крышки, то избавляемся от таких Источник: Кристина Осетрова Стараемся не приобретать контейнеры неправильной формы для хранения только чеснока или яблока и так далее Источник: Кристина Осетрова

Угловые шкафы относятся к сложным для наведения порядка Источник: Кристина Осетрова Можно использовать органайзеры на колесиках для удобного доступа Источник: Кристина Осетрова

Стараемся убирать визуальный шум, освобождаем горизонтальные поверхности Источник: Кристина Осетрова И храним предметы по категориям Источник: Кристина Осетрова

Тот же принцип Источник: Кристина Осетрова Всё на своем месте Источник: Кристина Осетрова

Разобрались со специями, разобрались с посудой. Теперь надо перебрать уходовые средства и декоративную косметику.

— Переберем косметические средства, баночки, кремы, гели, средства для макияжа. Выбрасываем те, у которых вышел срок годности, то, что неприятно пахнет, не подходит вам по цвету и так далее. Вот и сформирован список подарков на Новый год, — говорит Кристина.

Если у вас есть дети, а у них, в свою очередь, — свои комнаты, то порядок не помешало бы навести и там. Например, игрушкам не по возрасту можно найти новых хозяев.

— Всегда находятся игрушки, которые ребенку уже неинтересны. Избавившись от них, мы освобождаем место для новых — наверняка их подарят на Новый год, — продолжает Кристина.

Лего удобнее всего хранить в невысоких органайзерах Источник: Кристина Осетрова Это обеспечивает удобный доступ, и все детальки хорошо просматриваются Источник: Кристина Осетрова

У каждого предмета должно быть свое место Источник: Кристина Осетрова Самое главное — чтобы было удобно брать и возвращать на место Источник: Кристина Осетрова