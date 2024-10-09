«Причины больших счетов — потери и воровство»: как россияне могут легально сэкономить на услугах ЖКХ

Принимать душ экономнее, чем набирать ванну Источник: Ирина Иманова / 74.RU











Цифры в квитанциях за услуги ЖКХ растут и растут, а зарплату прибавляют не так часто. Знакомая картина? Наши самарские коллеги из 63.RU решили разобраться, можно ли легально сэкономить на воде, свете, газе и отоплении. Тему обсудили с руководителем регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Виктором Часовских. А еще спросили у эксперта про странные квитанции о срочных поверках счетчиков и об огромных счетах за общедомовые нужды.

Виктор Часовских побывал в гостях у 63.RU Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Дата поверки — в квитанции»

— Жителям многоквартирных домов часто приходят квитанции, где самые разные организации призывают провести поверку счетчиков или срочно их заменить. С виду квитанции очень похожи на настоящие. Стоит ли получателям обращать на них внимание?

— Поверку индивидуальных приборов учета должны проводить специализированные организации, которые имеют лицензию и имеют возможность внесения данных поверок в общефедеральную систему «Аршин».

Узнать о том, когда у вас выходит межповерочный срок или когда вам необходимо проверять прибор учета, вы можете в своей квитанции. Там есть дата поверки прибора учета. И написано, когда прибор учета должен поверяться. И лучший вариант на сегодня — это обратиться в ту организацию, которая вам поставляет коммунальный ресурс.

Потому что вы не всегда можете узнать: организация, которая прислала вам квитанцию, действительно имеет лицензию и вносит данные в систему «Аршин»? То есть можно обращаться, конечно, и к ней, но, еще раз говорю, что могут возникнуть проблемы.

— А самим как-то в этой базе «Аршин» можно проверить компанию?

— Знаю, что в этой системе можно проверить, проведена ли поверка у вашего прибора учета или нет. Не могу сказать, можно ли посмотреть там наличие у компании лицензии. Но еще раз повторю, что все-таки лучше обращаться в проверенные компании. У вас будет меньше головной боли. То же самое касается и вопросов замены прибора учета. Вы можете обратиться в любую организацию, но потом с оформлением документов у вас могут возникнуть проблемы. Лучше обратиться в ту организацию, которая представляет ресурс. Они сами сделают, сами оформят, сами внесут в базу. Это просто проще.

Поверку счетчиков лучше доверять проверенным организациям Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











«Сэкономить деньги за отопление поможет общедомовой прибор учета»

— Еще один вопрос, который тоже задают читатели довольно часто: как можно легально сэкономить на услугах ЖКХ?

— Давайте разбираться. У нас два вида услуг. Жилищные услуги — это те услуги, которые оказывает управляющая организация. Это оплата за содержание, за текущий ремонт, капитальный ремонт. Здесь не сэкономишь. И второй блок — коммунальные услуги. Это холодная, горячая вода, тепловая энергия, водоотведение, электроэнергия, газ и твердые коммунальные отходы. Семь коммунальных услуг, за которые мы платим. Здесь мы можем сэкономить, если поставим приборы учета — на воду, свет, газ. И будем разумно потреблять ту или иную коммунальную услугу.

Далее отопление. Сэкономить на отоплении мы только у себя в квартире не можем. Потому что у нас дома приборов учета на отопление нет. А самая высокая плата у нас в коммунальных услугах — это отопление. То есть здесь, если мы хотим сэкономить, надо всем домом заниматься этим вопросом.

Вот, допустим, стоит у нас общедомовой прибор учета тепловой энергии, мы можем поставить систему погодного регулирования. Это такая система, которая в зависимости от температуры воздуха на улице увеличивает или ограничивает подачу теплоносителя в дом.

Вот сейчас у нас начали давать отопление, а значит, на улице будет тепло — у нас всегда так (смеется). И мы начнем открывать окна и балконы, а тепло-то идет, и мы за него платим. Весной будет то же самое. Тепло уже наступит, а отопление еще не отключат. И мы снова будем переплачивать за тепло. А система погодного регулирования работает так: вот температура поднялась на улице, она — раз! — и закрыла задвижку, и тепло не поступает в дом, достаточно того, что есть. Значительная экономия, до 15–20, а то и более процентов в гигакалориях, а в деньгах это большие суммы. Дальше электроэнергия. Тут могу посоветовать ставить энергосберегающие лампочки.

— А счетчики с дневным и ночным тарифом сэкономить не помогут?

— Мы изучили последние тарифы и пришли к выводу, что разницы в принципе нет. То есть, если раньше ночной тариф был маленький и можно было больше тратить электроэнергии ночью, это было дешевле, то на сегодня получается, что здесь экономить практически не получается.

На электроэнергии поможет сэкономить только бережное потребление Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— А есть легальные способы сэкономить на потреблении горячей и холодной воды?

— Это уже зависит от каждого человека. Можно поставить прибор, который распыляет воду, потребление ее будет меньше. В интернете можно найти множество способов, как легально сэкономить воду. Но к ним нужно относиться критически.

Еще раз говорю: по большому счету здесь всё зависит от человека. Если он особо не пользуется горячей водой и холодной, допустим, ванну не наливает, а пользуется душем, понятно, что вода экономится. Есть и другие различные способы. Если в унитазе большой сливной бачок, то, допустим, туда можно опустить какую-то бутылку или какую-то емкость, для того чтобы меньше воды набиралось: не 8 литров, например, а 6. Экономия двух литров воды при каждом спуске — тоже вариант.

— Вернемся к отоплению. Приборы, которые регулируют подачу тепла в масштабах дома, можно поставить, например, в обычной хрущевке?

— В любом доме можно поставить.

— На установку такого прибора должны быть согласны 100% квартир?

— Это решение принимается общим собранием собственников. 50% от общего числа собственников должны быть за установку этого прибора учета.

Решение на установку общедомового прибора учета отопления принимается всем подъездом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











«Большие цифры в счетах на ОДН — это воровство и потери»

— И последний вопрос про жалобы на большие счета за общедомовые нужды. Как быть людям, получившим огромные счета, и куда обращаться?

— Давайте разберемся, что такое плата за коммунальные услуги на содержание общего имущества. Так это правильно сейчас называется. Сюда входят холодная вода, горячая вода, водоотведение и электроэнергия.

Это те коммунальные услуги, которые идут на содержание общего имущества дома. Ну, допустим, холодная, горячая вода. Вот у нас понимание такое: вот мы моем подъезды, потом за эту воду мы платим. Но это не только мытье подъездов. Это тот же полив, если есть он, это та же промывка систем. Система холодного и горячего водоснабжения, система отопления должны минимум два раза в год промываться. То есть поток воды в трубы запускается и в подвале спускается вместе с грязью, накипью и прочим. Вот за этот спуск воды, мы тоже должны как раз и платить. Электроэнергия. У нас есть лифты, у нас есть освещение в подъездах, работа общедомовых приборов учета. И так далее.

Как получается цифра? Возьмем для примера общедомовой прибор учета холодной воды. Вот в дом зашла труба с холодной водой. Прибор учета показал, что мы в месяц потребили, допустим, 100 кубических метров воды. Дальше мы что делаем? Считаем по квартирам. Сколько потребила каждая квартира? Квартиры посчитали, если есть нежилые помещения, тоже их посчитали. У кого есть прибор учета — по показаниям прибора учета, у кого нет прибора учета — по нормативам. Все помещения должны быть обсчитаны. От этих 100 мы отнимаем сумму индивидуальных показаний, допустим 80, — осталось 20 кубов. Вот эти 20 кубов — это и есть общедомовые нужды, то есть всё, что вошло в дом, но потреблено не в помещениях, в жилых или нежилых, это есть общедомовые нужды. И вот эти 20 кубов делятся на все помещения — и жилые, и нежилые — пропорционально их площади. И вот получается, холодная вода или горячая вода на содержание общей имущества в квитанции у кого 2 куба, у кого 3 куба, у кого 1 куб.

— А если цифры значительно больше?

— Первое, возможно, потери какие-то. В подвале протекает труба, управляющая компания не смотрит за этим. Она течет, течет, течет, а прошла она через прибор учета, поэтому мы за это платим. Второе, нерадивый слесарь подключил какой-то ларек, врезку сделал холодной воды, горячей воды, электроэнергии. В итоге пользуется какой-то ларек, а мы оплачиваем. Дальше по электроэнергии. Нерадивый собственник подключился до своего прибора учета и получает электроэнергию напрямую, без счетчика. То есть кто-то ворует, а расплачиваются все.

Если цифры в квитанциях пугают, обращайтесь в УК Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











— В таком случае, если в счетах удивляют цифры, надо разбираться с управляющей компанией?

— Да, если цифры удивляют, надо разбираться с управляющей компанией. В каждом городе, в каждом районе были созданы такие комиссии в свое время, которые должны были разбираться с ситуациями, которые возникают по расчетам за содержание общего имущества. Вы пишете в администрацию района, что у нас плата за, допустим, за электроэнергию на содержание общего имущества высокая, просим провести проверку.

Администрация должна составить комиссию из представителей управляющей компании, ресурсников, вас пригласить и проверить, в чем проблема. Раньше так проверяли. Я помню один случай, холодная вода в одном из домов, у людей потребление на содержание общего имущества по 10−15 кубов стало. Квартиры столько не потребляют, сколько им на содержание общего имущества выставили, начали разбираться. Подвал чистый, сухой, ничего нет, ни протечек, ни врезок. Нашли одну квартиру, в которой круглосуточно был открыт кран, и вода сливалась. Там жил человек чуть-чуть не в себе, будем так говорить. А все платили.

Поэтому еще раз говорю, основные причины больших цифр в счетах за коммунальные услуги на содержание общего имущества — это воровство (такое, к сожалению, бывает) и технологические потери. Плюс люди не всегда вовремя подают показания приборов учета. Вот у нас определено, допустим, с 23 по 25 число. По жилищному кодексу так написано, если иное не оговорено. Я подал 23-го, вы подали 24-го, а кто-то подал 25-го. У меня одна цифра, у вас другая.