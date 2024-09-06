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Мой дом Обустраиваем дачу «В какой-то момент захотелось экзотики»: ярославская семья завела у себя на даче павлинов и эму — видео

«В какой-то момент захотелось экзотики»: ярославская семья завела у себя на даче павлинов и эму — видео

Как выглядит необычная «фазенда» в российской глубинке и во сколько обходятся хозяевам ее обитатели

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1 комментарий

Экзотическую дачу в ярославской глубинке зазвали лучшей в Центральной России

Лучшая дача Золотого кольца России находится в Ярославской области и принадлежит семье Морозовых. Здесь есть павлины, эму, тайские шелковые курочки, а еще прудик с красивыми рыбками, черепахой и море цветов. Титул лучшей дачи владелице участка Оксане Морозовой подарила программа «Четыре дачи» (16+), которая выходит на телеканале «Пятница». Выпуск, где соревновались садоводы и огородники Золотого кольца, вышел в 2023 году. Оксана стала победительницей. Ее экзотическая «фазенда» никого не оставила равнодушным.

Мы сами съездили на дачу к Оксане и увидели всё это великолепие собственными глазами. У Оксаны в специальном вольере живут два австралийских эму — самец и самка, два павлина — тоже мальчик и девочка. И около десятка пушистых тайских курочек. Вся эта необычная живность появилась в ярославской глубинке четыре года назад.

— Просто в какой-то момент захотелось экзотики, — объяснила Оксана.

Казалось бы, всё это должно стоить огромных денег. Но оказалось, что вовсе нет. Эму Морозовы купили по 7 тысяч за клюв, птенцы павлинов стоили и вовсе по 1,5 тысячи рублей. Да и сейчас расходы на экзотических птиц минимальны.

Эму съедают всего по килограмму пищи в день, а павлинам хватает и 200 граммов.

— Мы даем им комбикорм для куриц, одуванчики, зимой овощи — капусту, морковку. Это то, что они любят, — рассказала Оксана.

А самые прожорливые животные на экзотической даче, по словам хозяйки, — это обычные собаки. Их кстати, у Морозовых четыре.

По словам Оксаны, соседи по деревне к ее зоопарку относятся с интересом.

— Когда к ним приезжают гости, они ведут их к нам, просят показать живность, — говорит лучшая дачница Золотого кольца.

Но дача Оксаны интересна не только живностью. Хозяйка выращивает здесь цветы, экзотические ягоды и фрукты — виноград, арбузы, дыни. А вот картошки, морковки и прочего, что обычно мешками собирают среднестатистические дачники, у Морозовых немного. И в этом лайфхак нашей героини.

— Раньше мы, как и многие российские дачники, сажали кучу всего. Но в итоге поняли, что это не нужно. Еще в прошлом году у нас было картофельное поле. В этом я решила совсем отказаться от выращивания картошки. Это просто нерентабельно: больше вкладываешь, чем получаешь. Мы едим ее мало. Считаю, нужно исходить из потребностей семьи, — уверена Оксана. — Лучше сделать какой-то минимум и не уставать так, как мы привыкли, работая на даче. Надо определить для себя, что можешь физически. И тогда дача будет не отнимать, а дарить энергию.

Про свою дачу наша героиня точно может сказать, что она доставляет ей удовольствие. Смотрите видеоэкскурсию по необычному участку в нашем видео выше. Подробнее о секретах обустройства дачи читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Дача Экзотика Павлины Эму Пятница Телепередача
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Комментарии
1
Гость
6 сентября 2024, 20:36
Молодец!
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