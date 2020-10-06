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В Ярославской области зафиксирован новый прирост заболевших коронавирусом: данные оперштаба

В проектном офисе Информационного центра по коронавирусу сообщили обновлённую статистику

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Заболевших коронавирусом ярославцев могут положить в больницу в Тутаеве или Гаврилов-Яме

Заболевших коронавирусом ярославцев могут положить в больницу в Тутаеве или Гаврилов-Яме

В Ярославской области зафиксирован новый прирост заболевших COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал данные по заболеваемости за прошедшие сутки. Согласно официальным данным, в России было выявлено 11 615 человек, заразившихся COVID-19. При этом у 3282 человек не было никаких клинических проявлений и болезнь проходила бессимптомно.

— В Ярославской области за прошедшие сутки коронавирус был выявлен ещё у 58 человек, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — За весь период пандемии в регионе COVID-19 подцепили 8273 человека, 47 из них умерли в результате болезни.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Новости о коронавирусе всё тревожнее день ото дня. Несколько недель летом цифры по заболеваемости колебались от 30 до 40 человек в сутки. Теперь каждый день в сводках — около 60. Медики говорят о небывалом наплыве пациентов с пневмонией. Докторам и водителям скорой сейчас нелегко, ведь их осталось слишком мало, а нагрузка на них сильно возросла. Вместо 49 бригад на работу в среднем выходит около 30. Причём вызывают их теперь по поводу и без. При этом не легче и пациентам — они не могут дождаться врачей. Бывает, что вызовешь бригаду, а она приедет только на следующий день. Мы уже подробно рассказывали о сложившейся ситуации.

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