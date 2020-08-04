В Ярославской области от коронавируса умерла 45-летняя женщина

Коронавирус в Ярославской области: новая смерть и прирост заболевших
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области сообщил о новом приросте заболевших за последние сутки.
— В регионе выявлено 37 новых случаев заражения COVID-19, — сообщил официальный представитель оперштаба. — Всего за весь период пандемии в Ярославской области наличие инфекции было выявлено у 6190 человек.
Также появилась информация о новом летальном случае, который был официально зарегистрирован как «смерть от коронавируса». Умерла 45-летняя женщина.
На данный момент на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 328 пациентов: 100 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 228 — с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) в регионе сейчас находятся 318 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1485 человек.