В Ярославской области от коронавируса умерла 45-летняя женщина

Также появилась информация о новом летальном случае, который был официально зарегистрирован как «смерть от коронавируса». Умерла 45-летняя женщина.



На данный момент на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 328 пациентов: 100 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 228 — с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) в регионе сейчас находятся 318 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1485 человек.

