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Никак не снижается: в Ярославской области за сутки заболели коронавирусом 42 человека

Актуальные данные о распространении инфекции на 23 июля 2020 года

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В Ярославской области число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться

В Ярославской области число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться

Коронавирусная инфекция, как бы ни казалось, что её уже нет, не отступает. В Ярославской области рост распространения заболевания не снижается. По данным федерального оперативного штаба, на утро 23 июля в регионе подтверждены ещё 42 положительных теста на COVID-19.

— С начала пандемии коронавирусную инфекцию в Ярославской области выявили у 5719 человек, выздоровели 5095, в том числе сегодня — 40 человек, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

В России за минувшие сутки заражение подтвердили у 5848 человек — по стране цифры снижаются. У 27,7% инфицированных коронавирус протекает без симптомов. Умерли за сутки в стране, только по официальным данным, 147 человек.

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