Никак не снижается: в Ярославской области за сутки заболели коронавирусом 42 человека

Коронавирусная инфекция, как бы ни казалось, что её уже нет, не отступает. В Ярославской области рост распространения заболевания не снижается. По данным федерального оперативного штаба, на утро 23 июля в регионе подтверждены ещё 42 положительных теста на COVID-19.

— С начала пандемии коронавирусную инфекцию в Ярославской области выявили у 5719 человек, выздоровели 5095, в том числе сегодня — 40 человек, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.