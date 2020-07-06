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В Ярославской области за сутки 40 человек заразились коронавирусом. Данные от оперштаба на 6 июля

Карта распространения COVID-19 по городам

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В Ярославской области продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией

В Ярославской области продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией

В Ярославской области за минувшие сутки ещё у 40 человек выявили коронавирусную инфекцию. Такие данные сообщает федеральный оперативный штаб на утро 6 июля. Итого с начала пандемии коронавирусом заразился 5031 человек в регионе. Выздоровели и вышли с больничного на утро понедельника 22 человека (3763 за всё время).

Очаги инфекции на 6 июля:

  • Ярославль — 2603 (+23);
  • Рыбинск — 712 (+11);
  • Ростовский МР — 277 (+4);
  • Ярославский МР — 243;
  • Переславский городской округ — 237;
  • Гаврилов-Ямский МР — 218;
  • Рыбинский МР — 162 (+6);
  • Тутаевский МР — 115;
  • Угличский МР — 94 (+2);
  • Борисоглебский МР — 82;
  • Некрасовский МР — 70;
  • Большесельский МР — 60;
  • Даниловский МР — 49;
  • Некоузский МР — 43 (+1);
  • Пошехонский МР — 26;
  • Первомайский МР — 16;
  • Брейтовский МР — 12;
  • Мышкинский МР — 7;
  • Любимский МР — 5.

Всего госпитализирован на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 461 пациент: 144 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 317 — с типичной клиникой COVID-19.

  • Лабораторных исследований за сутки — 1090;
  • на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 224 человека;
  • на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1682 человека.

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