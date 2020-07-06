В Ярославской области за сутки 40 человек заразились коронавирусом. Данные от оперштаба на 6 июля

В Ярославской области за минувшие сутки ещё у 40 человек выявили коронавирусную инфекцию. Такие данные сообщает федеральный оперативный штаб на утро 6 июля. Итого с начала пандемии коронавирусом заразился 5031 человек в регионе. Выздоровели и вышли с больничного на утро понедельника 22 человека (3763 за всё время).

Очаги инфекции на 6 июля: