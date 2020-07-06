В Ярославской области за сутки 40 человек заразились коронавирусом. Данные от оперштаба на 6 июля

В Ярославской области за минувшие сутки ещё у 40 человек выявили коронавирусную инфекцию. Такие данные сообщает федеральный оперативный штаб на утро 6 июля. Итого с начала пандемии коронавирусом заразился 5031 человек в регионе. Выздоровели и вышли с больничного на утро понедельника 22 человека (3763 за всё время).
Очаги инфекции на 6 июля:
- Ярославль — 2603 (+23);
- Рыбинск — 712 (+11);
- Ростовский МР — 277 (+4);
- Ярославский МР — 243;
- Переславский городской округ — 237;
- Гаврилов-Ямский МР — 218;
- Рыбинский МР — 162 (+6);
- Тутаевский МР — 115;
- Угличский МР — 94 (+2);
- Борисоглебский МР — 82;
- Некрасовский МР — 70;
- Большесельский МР — 60;
- Даниловский МР — 49;
- Некоузский МР — 43 (+1);
- Пошехонский МР — 26;
- Первомайский МР — 16;
- Брейтовский МР — 12;
- Мышкинский МР — 7;
- Любимский МР — 5.
Всего госпитализирован на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 461 пациент: 144 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 317 — с типичной клиникой COVID-19.
- Лабораторных исследований за сутки — 1090;
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 224 человека;
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1682 человека.