Будут ли ярославцев лечить от коронавируса плазмой крови переболевших: ответ медиков

— Пока данный метод лечения не подтвердил свою эффективность, идут исследования. Как только будет достаточно оснований для применения данного способа лечения, станция переливания крови по заявкам медицинских учреждений будет готова работать в этом направлении, — сказала заместитель главного врача по медицинской части областной станции переливания крови Мария Шелег.



Депутаты отметили, что в этой работе требуется согласованность действий и станции переливания крови, и больниц, и медуниверситета. Кроме того, Валерий Байло предложил предоставить донорам, регулярно сдающим кровь и её компоненты, проходить осмотры профильных врачей по направлению со станции переливания крови.



— Я сам дважды почётный донор. Знаю, что проходить врачей нужно два раза в год. Раньше это можно было сделать без очереди, но в этом году такого нет, а значит, может растянуться на месяц. Многие работающие люди могут просто отказаться это делать, — пояснил депутат.



Правда, решения по этому вопросу так и не было принято.

