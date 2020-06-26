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Будут ли ярославцев лечить от коронавируса плазмой крови переболевших: ответ медиков

Ситуацию прокомментировало руководство станции переливания крови

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Ярославское здравоохранение готово использовать плазму крови для лечения COVID-19

Ярославское здравоохранение готово использовать плазму крови для лечения COVID-19

В Ярославской областной думе 25 июня обсудили возможность использования для лечения больных с коронавирусом плазмы крови переболевших и выздоровевших людей.

— В Москве и Санкт-Петербурге уже практикуют этот метод. Мы еще три недели назад пытались узнать о перспективе внедрения данного опыта у нас, но ответа от правительства не последовало. Решили поднять вопрос ещё раз, — рассказал депутат регионального парламента Валерий Байло.

Суть лечения в том, что из крови переболевших людей выделяют антитела, которые вводят только что заболевшему человеку, так как в организме больного они вырабатываются не сразу.

— Пока данный метод лечения не подтвердил свою эффективность, идут исследования. Как только будет достаточно оснований для применения данного способа лечения, станция переливания крови по заявкам медицинских учреждений будет готова работать в этом направлении, — сказала заместитель главного врача по медицинской части областной станции переливания крови Мария Шелег.

Депутаты отметили, что в этой работе требуется согласованность действий и станции переливания крови, и больниц, и медуниверситета. Кроме того, Валерий Байло предложил предоставить донорам, регулярно сдающим кровь и её компоненты, проходить осмотры профильных врачей по направлению со станции переливания крови.

— Я сам дважды почётный донор. Знаю, что проходить врачей нужно два раза в год. Раньше это можно было сделать без очереди, но в этом году такого нет, а значит, может растянуться на месяц. Многие работающие люди могут просто отказаться это делать, — пояснил депутат.

Правда, решения по этому вопросу так и не было принято.

Напомним, в Ярославской области с 26 июня стала возможна запись к терапевтам и ряду узких специалистов в поликлиниках. А с 27 июня откроются торговые центры.

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коронавирусстанция переливания крови
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