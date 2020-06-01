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Более 30 пациентов, лечившихся от коронавируса препаратом «Артлегиа», выписали из больниц

Минздрав разрешил использовать для борьбы с COVID-19 выпущенное в Ярославле лекарство

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Препаратом «Артлегиа» от коронавируса лечат пациентов&nbsp;в 17 стационарах Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода

Препаратом «Артлегиа» от коронавируса лечат пациентов в 17 стационарах Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода

Лекарственный препарат «Артлегиа», который производится на ярославском предприятии, начали применять при лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19. Официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе сообщил, что лекарство по разрешению Минздрава России получают более 200 пациентов в 17 стационарах Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в рамках клинического исследования.

— В клинических испытаниях препарата участвует и областной клинический госпиталь ветеранов войн, — уточнили в оперштабе.

Известно, что более 30 пациентов, лечившихся в больницах препаратом «Артлегиа», выписаны домой, но за их состоянием продолжают наблюдать специалисты.

— Олокизумаб обладает значительным потенциалом для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями, мы продолжаем оценивать его эффективность в терапии у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции и готовы в скором времени представить результаты исследований, — заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Напомним, в Ярославле выпустили лекарство «Артлегиа» (олокизумаб) для лечения ревматоидного артрита, но применять его стали в том числе и для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее стало известно, что в России также зарегистрировали первый препарат для массового лечения COVID-19: он воздействует непосредственно на коронавирус, в отличие от тех лекарств, которые применяли прежде. Препарат «Авифавир» поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять.

В Ярославской области за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3210 случаев заболевания COVID-19. На основе официальных данных оперативного штаба мы составили карту распространения инфекции в Ярославской области.

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