В Ярославле выпустили лекарство, которое применяют при лечении коронавируса

На предприятии «Р-Фарм» в Ярославле выпустили лекарство «Артлегиа» (олокизумаб) для лечения ревматоидного артрита, но применять его будут в том числе и для лечения пациентов с
— Первое исследование, включавшее
Препаратом лечат людей, заболевших коронавирусом, в
— Олокизумаб обладает значительным потенциалом для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями, мы продолжаем оценивать его эффективность в терапии цитокинового шторма у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции и готовы в скором времени представить результаты исследований, — рассказал генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.