В Ярославле выпустили лекарство, которое применяют при лечении коронавируса



На предприятии «Р-Фарм» в Ярославле выпустили лекарство «Артлегиа» (олокизумаб) для лечения ревматоидного артрита, но применять его будут в том числе и для лечения пациентов с COVID-19 .

— Первое исследование, включавшее 428 пациентов из 42 центров России, Республики Беларусь и Болгарии, доказавшее эффективность и безопасность препарата, было завершено в 2019 году , — рассказали на предприятии. — В 2020 году начато клиническое исследование, целью которого является изучение эффективности и безопасности терапии пациентов с тяжелым течением COVID-19. При тяжелом течении COVID-19 организм максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом, что вызывает неконтролируемый выброс белков-медиаторов воспаления (цитокинов), в частности, интерлейкина-6 ( ИЛ-6 ), приводящего к «цитокиновому шторму» и поражению внутренних органов-мишеней — лёгких, сердца, почек. Механизм действия «Артлегиа» позволяет оказывать влияние на указанный белок таким образом, чтобы снизить разрушительный иммунный ответ организма.