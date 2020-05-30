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В Ярославле выпустили лекарство, которое применяют при лечении коронавируса

Препарат продолжают тестировать в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Нижнего Новгорода

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Препарат используют в 17 больницах при лечении COVID-19

Препарат используют в 17 больницах при лечении COVID-19


На предприятии «Р-Фарм» в Ярославле выпустили лекарство «Артлегиа» (олокизумаб) для лечения ревматоидного артрита, но применять его будут в том числе и для лечения пациентов с COVID-19.

— Первое исследование, включавшее 428 пациентов из 42 центров России, Республики Беларусь и Болгарии, доказавшее эффективность и безопасность препарата, было завершено в 2019 году, — рассказали на предприятии. — В 2020 году начато клиническое исследование, целью которого является изучение эффективности и безопасности терапии пациентов с тяжелым течением COVID-19. При тяжелом течении COVID-19 организм максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом, что вызывает неконтролируемый выброс белков-медиаторов воспаления (цитокинов), в частности, интерлейкина-6 (ИЛ-6), приводящего к «цитокиновому шторму» и поражению внутренних органов-мишеней — лёгких, сердца, почек. Механизм действия «Артлегиа» позволяет оказывать влияние на указанный белок таким образом, чтобы снизить разрушительный иммунный ответ организма.

Препаратом лечат людей, заболевших коронавирусом, в 17 больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода. Как сообщили на предприятии, на данный момент более 30 пациентов, получавших данный препарат, выписаны домой, их состояние находится под наблюдением.

— Олокизумаб обладает значительным потенциалом для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями, мы продолжаем оценивать его эффективность в терапии цитокинового шторма у больных тяжелой формой коронавирусной инфекции и готовы в скором времени представить результаты исследований, — рассказал генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

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COVID-19коронавируслекарство
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