В Ярославской области за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3210 случаев заболевания COVID-19. На основе официальных данных оперативного штаба мы составили карту распространения инфекции в Ярославской области.
Известно, что от коронавируса в Ярославской области за время эпидемии умерли 14 человек, выздоровели — 756 пациентов. На сегодняшний день на карантине находятся 3017 жителей региона.
В целом по России за последние сутки подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 3622 случая (40,1%) — без клинических проявлений. Всего по стране зарегистрировано 414 878 заболевших в 85 регионах. Умерли в России за последние сутки от COVID-19 162 человека, за весь период — 4855 человек.