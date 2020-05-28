Почти под каждым сообщением о смертях и новых зараженных коронавирусом в соцсетях появляются комментарии о том, что это всё вранье и на самом деле COVID-19 не существует или, по крайней мере, он не так страшен, как о нём говорят. Ковид-диссиденты смеются над теми, кто носит маски, и давят на то, что в их окружении нет ни одного больного. Почему люди отрицают существование коронавируса, мы спросили у ярославского психолога Надежды Клюевой.



— Для этого, на мой взгляд, есть несколько причин. Во-первых, некоторым людям трудно отказаться от привычного образа жизни и принять новую реальность. Формирование новых привычек — трудная задача. Поэтому у некоторых включаются защитные реакции психики — отрицание, регрессия, инфантилизм. В основном это происходит, когда у человека присутствует личностная незрелось. Отчасти, возможно, сказывается и наша национальная черта — надежда на авось, на то, что беда пройдет стороной. Некоторые просто не привыкли заботиться о себе и, как следствие, о других. Для них важнее бежать делать какие-то дела, «спасать родину», не думая, что сами они в опасности. Ну и нельзя обойти стороной тот фактор, что уровень доверия к власти сейчас падает, люди просто не верят тому, что говорят им чиновники, — прокомментировала специалист.

