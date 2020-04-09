Минздрав выпустил обновленную методичку по профилактике и лечению коронавируса. В ней уточнили симптомы, а также вероятность их проявления.
В методичке сказано, что инкубационный период составляет от 2 до
Проявляется болезнь как ОРВИ (поражены только верхние дыхательные пути — горло и нос), пневмония, в тяжелых случаях сепсис. Гипоксемия (снижение кислорода в крови) развивается более чем у
Рекомендации Минздрава уместились на 122 страницах, вы можете почитать их, скачав методичку ниже.
По последним данным, в России официально диагноз подтвержден у