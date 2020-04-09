Минздрав выпустил обновленную методичку по профилактике и лечению коронавируса. В ней уточнили симптомы, а также вероятность их проявления.

В методичке сказано, что инкубационный период составляет от 2 до 14 суток , в среднем 5–7 дней . Более чем в 90% случаев встречается высокая температура, в 80% случаев — кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), в 55% — одышка, в 44% — утомляемость. Чуть меньше 20% случаев протекали с ощущением заложенности в грудной клетке. Сопутствующие симптомы — боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.