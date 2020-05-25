Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России выдал обновлённые данные по распространению COVID-19 в Ярославской области.

— За последние сутки в Ярославской области +101 заразившийся (всего 2 632), новых выздоровевших 0, летальных 0, всего 503 и 13 соответственно, — говорится в сообщении оперативного штаба.

В России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 946. За последние сутки выписано — 5 499 человек, умерли 92 человека. Умерло за весь период — 3 633 человека.