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Срочно Больше ста заболевших за сутки. Данные на 25 мая

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Похоже, ситуация с распространением коронавируса стабилизируется

Похоже, ситуация с распространением коронавируса стабилизируется

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России выдал обновлённые данные по распространению COVID-19 в Ярославской области.

— За последние сутки в Ярославской области +101 заразившийся (всего 2 632), новых выздоровевших 0, летальных 0, всего 503 и 13 соответственно, — говорится в сообщении оперативного штаба.

В России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 946. За последние сутки выписано — 5 499 человек, умерли 92 человека. Умерло за весь период — 3 633 человека.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в регионе — в нашей хронике дня.

Так выглядит статистика на 25 мая 2020 года

Так выглядит статистика на 25 мая 2020 года

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