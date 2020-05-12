В детском доме санаторного типа в Переславле-Залесском карантин не помог: после первого случая коронавируса инфекцию выявили ещё у трёх воспитанников и одного взрослого. Об этом 12 мая сообщил оперативный штаб региона. Первый случай коронавируса в интернате подтвердили официально 2 мая.

— Ранее здесь был зафиксирован подтвердившийся случай заболевания одного из работников. Все внешние контакты были ограничены, сотрудники переведены на временный закрытый круглосуточный режим работы, усилены профилактические меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм. В детском доме находились 39 детей и 26 работников, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.