В детском доме санаторного типа в Переславле-Залесском карантин не помог: после первого случая коронавируса инфекцию выявили ещё у трёх воспитанников и одного взрослого. Об этом 12 мая сообщил оперативный штаб региона. Первый случай коронавируса в интернате подтвердили официально 2 мая.
— Ранее здесь был зафиксирован подтвердившийся случай заболевания одного из работников. Все внешние контакты были ограничены, сотрудники переведены на временный закрытый круглосуточный режим работы, усилены профилактические меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм. В детском доме находились 39 детей и 26 работников, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
Точно неизвестно, когда дети успели заразить друг друга: до карантина и дезинфекции или уже после. Как уточнили в оперативном штабе по Ярославской области, у всех людей с положительным COVID-19 нет никаких симптомов инфекции. Сейчас детей отправили в больницу Ярославля, а заболевшего сотрудника оставили на домашнем лечении.
— В инфекционной больнице находятся трое воспитанников Переславского детского дома, — рассказала главный врач Ярославской областной инфекционной больницы Нина Лужинская. — У всех ребят состояние удовлетворительное.
Детский дом остается в режиме карантина.