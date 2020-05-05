Люди идут сотнями: ярославцев атаковали клещи

Несмотря на действующий в Ярославской области режим самоизоляции, многие люди в майские праздники поехали на дачи и пошли отдыхать на природу. Сотни из них подцепили клещей.
— Я приехала в травмпункт больницы имени Соловьёва и в очереди было около 10 человек. Пока я стояла, укушенных клещами заметно прибавилось — стало больше 20, — рассказала жительница Ярославля Алёна Филлипова.
Врачи в травмпункте больницы имени Семашко также сообщили, что сейчас у них — наплыв пациентов, укушенных клещами. При этом лаборатория Роспотребнадзора в Ярославле перестала обследовать клещей на энцефалит, боррелиоз и другие инфекции, так как специалисты полностью загружены тестами на коронавирус. Сдать клеща на обследование можно в травмпункт больницы имени Соловьёва (ул. Загородный сад, д. 11) и в микробиологическую лабораторию Инфекционной клинической больницы (пр. Октября, д. 54).
С 1 по 15 мая в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области открыта горячая линия по всем вопросам, связанным с клещами: (4852) 73–26–95 в рабочие дни с 10 до 17 часов (перерыв с 12:00 до 12:45).
Повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом в этом году зафиксировали в нескольких регионах России. Среди них — Ярославская область. Первый случай нападения кровопийц в этом году зафиксирован аж в январе. Кровососа успела поймать даже корреспондент 76.RU. Она поделилась опытом, куда бежать и что делать в такой ситуации.
Первые симптомы, если укусил заразный клещ
Лихорадка, температура тела повышается до 38–39 °С. Сильная головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, разбитость, нарушение сна, кашель и насморк. В некоторых случаях заболевание может закончиться на этой стадии, и человек выздоравливает. Но в более тяжелых случаях на 3–5 сутки развивается поражение центральной нервной системы — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит. Лечение клещевого энцефалита осуществляется только в условиях стационара.