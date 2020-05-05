Люди идут сотнями: ярославцев атаковали клещи

Несмотря на действующий в Ярославской области режим самоизоляции, многие люди в майские праздники поехали на дачи и пошли отдыхать на природу. Сотни из них подцепили клещей.



— Я приехала в травмпункт больницы имени Соловьёва и в очереди было около 10 человек. Пока я стояла, укушенных клещами заметно прибавилось — стало больше 20, — рассказала жительница Ярославля Алёна Филлипова.

