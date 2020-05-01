Как не отъесть бока в майские праздники: простые советы от диетолога из Ярославля

Режим самоизоляции, щедрая на всякие вкусности Пасха, и вот теперь целая череда майских праздников, которые по традиции проходят у многих с застольями. Как сохранить фигуру и здоровье на длинных выходных? В этом вам помогут простые советы врача-диетолога Ярославского областного центра медицинской профилактики Татьяны Селезневой:
- Помните, что вода важнее чем еда! Поэтому каждое утро начинайте со стакана теплой воды.
Это улучшает желчеотделение и подготавливает пищеварительную систему к первому завтраку. В течение дня пейте не только чистую воду, но и некрепкий зеленый чай, имбирную воду с лимоном, мятой, гвоздикой. Захотели поесть? Сначала стакан воды!
- Режим питания — это святое! Три полноценных приема пищи (завтрак, обед и ужин) плюс 1–2 перекуса в течение дня — отличная привычка, которой не следует изменять и в праздники. Если в выходные вы любите поспать подольше, завтрак может оказаться поздним, но полноценный обед устройте обязательно в первой половине дня. Иначе зверский голод и переедание вечером вам обеспечены.
- Голодная пауза между последним приемом пищи и завтраком на следующий день должна составлять не менее 10–12 часов. В этом случае организм имеет возможность заняться профилактической «уборкой», отдохнуть и восполнить ресурс.
- Хотите побаловать себя сложными блюдами, например, селедкой под шубой? Балуйте, на то праздники и даны! Соблюдайте простое правило: один прием пищи — одно сложное блюдо и желательно не вечером. Печень и поджелудочная железа справятся с этой нагрузкой, да и фигура не пострадает.
- Чтобы не переедать, не надо доводить себя до голода. Всегда держите под рукой свежие овощи и фрукты, нежирный сыр, яйца, натуральный йогурт, чтобы вовремя перекусить.
- Для любимого шашлыка выбирайте мясо курицы/индейки или рыбу, а перед употреблением выложите кусочки мяса на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Безалкогольный глинтвейн из фруктов/ягод (яблоко, груша, апельсин, грейпфрут, клюква, смородина) и специй (корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь) согреет прохладным вечером и укрепит иммунитет. Его с удовольствием выпьют и взрослые, и дети.
- Убирайте всю еду со стола и всех видимых поверхностей до следующего приема пищи — так вы и ваши дети не нахватаете лишних калорий (как правило, это конфетки и выпечка).
- И самое основное «диетическое» правило выходных: больше движения! Не важно, чем вы занимаетесь: копаетесь на грядках, играете с детьми в прятки, танцуете, делаете зарядку. Главное — солидная порция эндорфинов, которые снижают тягу к вредной еде и дарят ощущение счастья, вам обеспечена.