«Это всё правда»: 5 мифов о раке, которые опроверг ярославский онколог

Врач рассказал, чего делать не нужно, чтобы жить долго Фото: Анна Елкина

Рак — страшное заболевание. И тем больше вокруг него мифов. Какие из них — правда? Главврач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал, что на самом деле может породить рак.

— Однозначно назвать причину возникновения рака нельзя, но преимущество сейчас в том, что с каждым годом становится понятнее, откуда появляются опухоли. Провоцирующие факторы есть, и они действительно разные. В 100 процентах случаев рак — это поломка генома, то есть когда нормальная клетка, жизнеспособная, становится чужеродной. Полностью меняется ее генотип, клетка начинает производить белки, которые защищают ее от иммунной системы. Они не распознают ее, как чужеродную, а в это время она активно делится, разносясь по организму, — пояснил Павел Нестеров.



Главный врач ярославской областной онкологической больницы рассказал, какие основные факторы влияют на образование «сломанных» клеток.

Миф 1. Курение вызывает рак легких

Многие курильщики считают, что это не так, ведь «у меня вот родственник всю жизнь курил и ничего». Главврач рассказал, что, по статистике, курение на самом деле способствует развитию раковых клеток в легких, но не только там. Также может появиться рак мочевого пузыря и почек.

Миф 2. Частая смена партнеров вызывает рак шейки матки

— Начнем с того, что рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека, — рассказал главврач. — Если у женщины изначально его не было, но она в итоге заболела, то напрашивается вывод. Дело даже не столько в частой смене партнеров, сколько в том, что половой акт не сопровождается барьерной защитой, например презервативом. Не стоит забывать, что существует и рак полового члена.

Миф 3. Рак желудка — от вредной пищи

Главный врач ярославской онкологической больницы и это назвал не мифом.

— Образ питания, то есть различные канцерогенные жиры (жареное мясо), химические добавки в пище и гормональное воздействие на животных, чье мясо мы едим, влияют на возникновение рака, — пояснил Павел Нестеров.