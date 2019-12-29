«Это в обязательном порядке»: онколог назвал пять главных обследований для женщин и мужчин

Сидеть в больнице и услышать диагноз: «У вас рак» — это как услышать смертный приговор. Рак — одно из самых страшных заболеваний, которое может привести к смерти, однако если выявить его на ранних стадиях, то шансы жить очень высоки.
Ранняя диагностика рака позволяет выявить заболевание на первой стадии и подобрать эффективное лечение. О способах выявления этого заболевания рассказал главный врач онкологической больницы Павел Нестеров.
— Методы ранней диагностики известны давно: флюорография, осмотр гинеколога, УЗИ по показанию. В настоящее время существует и активно используется программа диспансеризации взрослого населения. И в этой программе четко прописано, с какого возраста и какой объем диспансерного обследования необходимо проходить.
Для женщин это в обязательном порядке:
- маммография, то есть рентгеновское исследование молочных желез на предмет диагностики рака молочной железы;
- осмотр гинеколога с забором мазка из шейки матки для выявления рака шейки матки.
Для мужчин:
- сдача крови на ПСА (исследование, помогающее наблюдать за течением аденомы простаты) на предмет рака предстательной железы.
Для обоих полов:
- колоноскопия в случае положительного анализа кала на скрытую кровь для выявления колоректального рака;
- флюорография.
Все это прописано в программе диспансеризации. Она сейчас абсолютно доступна в любом медицинском учреждении, к которому прикреплен пациент. В любое время любой желающий может пройти всех специалистов. Сейчас диспансерные осмотры проводятся не только в будни, но и по субботам. Они бесплатны. Нужно только иметь полис и российское гражданство.
Что нужно сделать, чтобы врачи провели осмотр?
Прежде чем идти в поликлинику, возьмите с собой:
- удостоверение личности (паспорт гражданина России);
- полис ОМС (обязательного медицинского страхования);
- документы, подтверждающие факт проведения обследований, медикаментозного или оперативного лечения за последний год (медицинская карта).
— Придя к врачу, расскажите ему о своем самочувствии, жалобах, подозрениях и попросите направление на обследование. После того как вы его получите и пройдете врачей, станет ясно, что делать дальше. Если все обследования показали, что вы здоровы, можете выдохнуть и еще год-два не проходить обследование, а если кто-то из врачей выявил развитие рака, то вас направят сюда, в Ярославскую областную клиническую онкологическую больницу. Уже здесь мы проведем все необходимые обследования и назначим лечение.
Врач отметил, что обследование нужно проходить регулярно, раз в один-два года.