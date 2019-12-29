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Здоровье Инструкция

«Это в обязательном порядке»: онколог назвал пять главных обследований для женщин и мужчин

Главврач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал, как выявить рак

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Чтобы спасти свою жизнь, достаточно просто регулярно посещать врача

Чтобы спасти свою жизнь, достаточно просто регулярно посещать врача

Сидеть в больнице и услышать диагноз: «У вас рак» — это как услышать смертный приговор. Рак — одно из самых страшных заболеваний, которое может привести к смерти, однако если выявить его на ранних стадиях, то шансы жить очень высоки.

Ранняя диагностика рака позволяет выявить заболевание на первой стадии и подобрать эффективное лечение. О способах выявления этого заболевания рассказал главный врач онкологической больницы Павел Нестеров.

Методы ранней диагностики известны давно: флюорография, осмотр гинеколога, УЗИ по показанию. В настоящее время существует и активно используется программа диспансеризации взрослого населения. И в этой программе четко прописано, с какого возраста и какой объем диспансерного обследования необходимо проходить.

Для женщин это в обязательном порядке:

  • маммография, то есть рентгеновское исследование молочных желез на предмет диагностики рака молочной железы;
  • осмотр гинеколога с забором мазка из шейки матки для выявления рака шейки матки.

Для мужчин:

  • сдача крови на ПСА (исследование, помогающее наблюдать за течением аденомы простаты) на предмет рака предстательной железы.

Для обоих полов:

  • колоноскопия в случае положительного анализа кала на скрытую кровь для выявления колоректального рака;
  • флюорография.

Все это прописано в программе диспансеризации. Она сейчас абсолютно доступна в любом медицинском учреждении, к которому прикреплен пациент. В любое время любой желающий может пройти всех специалистов. Сейчас диспансерные осмотры проводятся не только в будни, но и по субботам. Они бесплатны. Нужно только иметь полис и российское гражданство.

Что нужно сделать, чтобы врачи провели осмотр?

Прежде чем идти в поликлинику, возьмите с собой:

  • удостоверение личности (паспорт гражданина России);
  • полис ОМС (обязательного медицинского страхования);
  • документы, подтверждающие факт проведения обследований, медикаментозного или оперативного лечения за последний год (медицинская карта).

— Придя к врачу, расскажите ему о своем самочувствии, жалобах, подозрениях и попросите направление на обследование. После того как вы его получите и пройдете врачей, станет ясно, что делать дальше. Если все обследования показали, что вы здоровы, можете выдохнуть и еще год-два не проходить обследование, а если кто-то из врачей выявил развитие рака, то вас направят сюда, в Ярославскую областную клиническую онкологическую больницу. Уже здесь мы проведем все необходимые обследования и назначим лечение.

Врач отметил, что обследование нужно проходить регулярно, раз в один-два года.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
29 дек 2019 в 08:42

На мои жалобы и просьбы назначить обследование врач сказала не читайте интернет

Гость
29 дек 2019 в 11:21

и Что!!!! Бесплатно Лечить Будут?

Гость
29 дек 2019 в 11:07

Абсолютно безграмотные рекомендации. Спросите лучше у настоящих специалистов сроки и периодичность обследований. Та же колонокопия делается не при наличии крови в кале, а вместе с ФГДС раз в 3-5 лет, когда опухоль кровить начинает, уже поздно. Видимо какой главный врач такая и онкология. Лучше бы этот врач ответил бы на вопрос - почему под его руководством несколько лет воруют бесплатные лекарства и потом продают? Уже 4 или 5 врачей-стрелочников осуждены и сколько это будет продолжаться?