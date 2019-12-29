«Это в обязательном порядке»: онколог назвал пять главных обследований для женщин и мужчин

Чтобы спасти свою жизнь, достаточно просто регулярно посещать врача Фото: Анна Елкина

Сидеть в больнице и услышать диагноз: «У вас рак» — это как услышать смертный приговор. Рак — одно из самых страшных заболеваний, которое может привести к смерти, однако если выявить его на ранних стадиях, то шансы жить очень высоки.

Ранняя диагностика рака позволяет выявить заболевание на первой стадии и подобрать эффективное лечение. О способах выявления этого заболевания рассказал главный врач онкологической больницы Павел Нестеров. — Методы ранней диагностики известны давно: флюорография, осмотр гинеколога, УЗИ по показанию. В настоящее время существует и активно используется программа диспансеризации взрослого населения. И в этой программе четко прописано, с какого возраста и какой объем диспансерного обследования необходимо проходить.



Для женщин это в обязательном порядке: маммография, то есть рентгеновское исследование молочных желез на предмет диагностики рака молочной железы;

осмотр гинеколога с забором мазка из шейки матки для выявления рака шейки матки. Для мужчин: сдача крови на ПСА (исследование, помогающее наблюдать за течением аденомы простаты) на предмет рака предстательной железы. Для обоих полов: колоноскопия в случае положительного анализа кала на скрытую кровь для выявления колоректального рака;

флюорография. Все это прописано в программе диспансеризации. Она сейчас абсолютно доступна в любом медицинском учреждении, к которому прикреплен пациент. В любое время любой желающий может пройти всех специалистов. Сейчас диспансерные осмотры проводятся не только в будни, но и по субботам. Они бесплатны. Нужно только иметь полис и российское гражданство.

Что нужно сделать, чтобы врачи провели осмотр?

Прежде чем идти в поликлинику, возьмите с собой:

удостоверение личности (паспорт гражданина России);

полис ОМС (обязательного медицинского страхования);

документы, подтверждающие факт проведения обследований, медикаментозного или оперативного лечения за последний год (медицинская карта).