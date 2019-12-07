На грани жизни и смерти: нейрохирург о том, чем опасны ушибы головы и травмы на детских площадках

— Рано или поздно зима в Ярославле начнётся. С ледяными тротуарами, наледью, припорошённой снегом. Ну вы поняли. Люди начинают падать, ушибаться, ломать руки и ноги. Насколько опасные случаи от банального «поскользнулся на льду» встречались в практике? Можно ли обезопасить себя, надев побольше одежды, упав на бочок, сгруппировавшись?
— Да, каждый год с наступлением холодов в приёмном покое многих больниц значительно возрастает количество пациентов, обратившихся с какой-либо травмой. Особенно опасны подобные травмы для маленьких детей, пожилых людей ввиду особенностей строения организма и обменных процессов в нем. К сожалению, порой банальное «поскользнулся на улице» может закончиться госпитализацией, а то и немедленной операцией для спасения жизни. Из последнего, что приходит на память: мальчик — 13 лет — упал на улице, ударился затылком, после заболела голова, немного стало подташнивать. С родителями обратился в детскую областную больницу, его осмотрели нейрохирург и невролог и выявили внутричерепную гематому, потребовавшую срочной операции. А казалось бы, просто упал на улице, из жалоб «заболела голова, начало подташнивать». К счастью, тогда все закончилось хорошо.
Как избежать этого? Постараться защитить при падении свою голову, не пытаться выставлять перед собой руки в надежде принять весь удар на них. Это может закончиться переломом. Но, как это обычно случается, когда ты падаешь на льду, не успеваешь даже сообразить, что произошло.
— Какую первую помощь можно оказать человеку, пострадавшему на улице? Если помните, у нас в прошлом году был страшный случай, когда женщине глыбами льда пробило спину, и теперь у неё парализовало нижнюю часть тела.
— Да, случившееся с женщиной ужасно. Если вы видите упавшего перед вами человека, который после падения не может самостоятельно подняться, выглядит потерянным или, наоборот, очень беспокоен, то лучшим вариантом будет вызвать скорую и остаться рядом до ее приезда. При наличии открытой раны постараться зажать/прижать чем-либо. Попытки самостоятельно переместить человека порой могут только усугубить тяжесть травмы. К счастью, большинство упавших все-таки отделывается только синяками.
— Правда ли, что ходить зимой без шапки — опасно? Как раньше родители говорили: не ходи без шапки, уши застудишь, оглохнешь, или менингит будет.
— К советам родителей стоит прислушиваться. Как уже говорил, дети, пожилые люди — наиболее частые пациенты больниц. Например, ребенок, гулявший без шапки и «простудивший свои уши» (отит), при не начатом вовремя лечении действительно может попасть в больницу с уже случившимся осложнением в виде менингита. Что такое менингит и чем он опасен, про это, думаю, знает практически каждый. Потому стоит максимально беречь свой организм и не искать себе неприятностей на ровном месте. К тому же шапка может смягчить удар при падении, что тоже немаловажно.
— Есть такой диагноз «черепно-мозговая травма». Его часто можно заработать даже в школе на уроке физкультуры, если мяч в голову попадёт. Какие скрытые опасности у этого заболевания? Чем оно грозит?
— За диагнозом «черепно-мозговая травма» скрывается множество различных заболеваний. От банального сотрясения головного мозга, лечением которого является правильный охранительный режим и при необходимости симптоматическая нейровосстановительная терапия, до ушиба головного мозга различной степени тяжести, порой требующего оперативного лечения. Чем тяжелее травма, тем больше страдает головной мозг, тем больше требуется приложить сил к его восстановлению. К сожалению, медицина не безгранична, и ее возможности тоже конечны. Самое неприятное и опасное, что новые симптомы или осложнения могут развиться в течение нескольких часов, а порой и дней после травмы. Первые 24 часа являются самыми важными. Немедленно обратиться в больницу стоит при нарастающей сонливости человека, появлении тошноты, многократной рвоты, нарастающей головной боли, появлении судорог, спутанности речи, увеличении размеров одного из зрачков, нарушении дыхания, пульса. Особую сложность составляет диагностика ЧМТ у маленьких детей, так как ребенок еще не может самостоятельно рассказать, что его беспокоит. В таких случаях мы обычно уделяем максимум внимания рассказу мамы о том, изменилось ли что-то в поведении ребенка после травмы. Это помогает нам диагностировать заболевания на самых ранних этапах его проявления и предотвратить нежелательные последствия.
— Какие самые распространённые травмы детей на детских площадках встречались в вашей практике? Мы слышали про компрессионные переломы, просто переломы. Как родителям вести себя в первые минуты ЧП?
— Самые частые травмы на детских площадках — да, все те же переломы, черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов. Тяжесть травмы зависит в основном от высоты падения и того, на какую поверхность приземлился ребенок. Падение с одной и той же высоты на асфальт может быть болезненным, но не опасным, а падение на кукую-либо выступающую конструкцию несет в себе гораздо больше неприятностей. По поводу рекомендаций и поведения — надо отталкиваться от состояния и поведения ребенка. Но не стоит забывать, что ребенок — это не маленький взрослый, его организм имеет множество отличий в своей работе, следовательно, ряд заболеваний может протекать совершенно не типично. Нахождение на детской площадке — это как раз тот случай, когда большое количество одежды может защитить человека от серьезных травм. Благо, сейчас в магазинах огромный выбор различной одежды и средств защиты.
— Раньше во дворах стояли очень простые железные конструкции. Сейчас это сложные городки с возможностью висеть, лазать, кататься на тарзанке. Стало ли больше у детей травм, связанных с конструкциями этих качелей?
— Я нормально отношусь к детским городкам. Не будь их, дети все равно найдут места, где можно карабкаться, бегать, прыгать. Это нормально, на то они и дети. Просто не стоит забывать, что детская площадка — место повышенного травматизма, и внимательно смотреть за ребенком, когда он там. Не стоит приводить туда уж слишком маленьких детей.
Возросло ли количество травм? Сложно ответить, думаю, сейчас благодаря развитию медицинской помощи и пропаганде в СМИ люди стали чаще обращаться в больницы после какой-либо травмы, это и правильно. Сидеть дома до последнего, надеясь на авось, не стоит.
Отдельного внимания заслуживают катания на «ватрушках» с горок, посещение батутных центров. Часто после подобных развлечений дети получают травму позвоночника, перелом. Детские кости по своей плотности значительно отличаются от взрослых. Порой даже, казалось бы, несильный удар спиной заканчивается переломом. Диагностировать его сложно, ибо чаще всего единственным симптомом является локальная боль. Иногда дети рассказывают, что в момент травмы «будто бы перехватило дыхание». Если после падения ребенок жалуется на боль в спине и она не проходит в течение нескольких часов, то тогда стоит обратиться в больницу. Пропущенный, не получивший своего лечения перелом позвоночника опасен в дальнейшем постоянным болевым синдром и ранним началом дистрофических изменений позвоночника по типу остеохондроза.