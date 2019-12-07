На грани жизни и смерти: нейрохирург о том, чем опасны ушибы головы и травмы на детских площадках

Врач-нейрохирург Дмитрий Шелкошвеев спасает детские жизни Фото: Дмитрий Шелкошвеев

— Рано или поздно зима в Ярославле начнётся. С ледяными тротуарами, наледью, припорошённой снегом. Ну вы поняли. Люди начинают падать, ушибаться, ломать руки и ноги. Насколько опасные случаи от банального «поскользнулся на льду» встречались в практике? Можно ли обезопасить себя, надев побольше одежды, упав на бочок, сгруппировавшись?



— Да, каждый год с наступлением холодов в приёмном покое многих больниц значительно возрастает количество пациентов, обратившихся с какой-либо травмой. Особенно опасны подобные травмы для маленьких детей, пожилых людей ввиду особенностей строения организма и обменных процессов в нем. К сожалению, порой банальное «поскользнулся на улице» может закончиться госпитализацией, а то и немедленной операцией для спасения жизни. Из последнего, что приходит на память: мальчик — 13 лет — упал на улице, ударился затылком, после заболела голова, немного стало подташнивать. С родителями обратился в детскую областную больницу, его осмотрели нейрохирург и невролог и выявили внутричерепную гематому, потребовавшую срочной операции. А казалось бы, просто упал на улице, из жалоб «заболела голова, начало подташнивать». К счастью, тогда все закончилось хорошо.

Детские кости слабее, чем у взрослых Фото: Александра Савельева

Как избежать этого? Постараться защитить при падении свою голову, не пытаться выставлять перед собой руки в надежде принять весь удар на них. Это может закончиться переломом. Но, как это обычно случается, когда ты падаешь на льду, не успеваешь даже сообразить, что произошло.

Дети и пожилые с лёгкостью ломают кости при падениях Фото: Александра Савельева





— Какую первую помощь можно оказать человеку, пострадавшему на улице? Если помните, у нас в прошлом году был страшный случай, когда женщине глыбами льда пробило спину, и теперь у неё парализовало нижнюю часть тела.

Не каждого упавшего на льду нужно поднимать Фото: Александра Савельева

— Да, случившееся с женщиной ужасно. Если вы видите упавшего перед вами человека, который после падения не может самостоятельно подняться, выглядит потерянным или, наоборот, очень беспокоен, то лучшим вариантом будет вызвать скорую и остаться рядом до ее приезда. При наличии открытой раны постараться зажать/прижать чем-либо. Попытки самостоятельно переместить человека порой могут только усугубить тяжесть травмы. К счастью, большинство упавших все-таки отделывается только синяками.



— Правда ли, что ходить зимой без шапки — опасно? Как раньше родители говорили: не ходи без шапки, уши застудишь, оглохнешь, или менингит будет.

Зимой лучше всегда быть в шапке Фото: Александра Савельева

— К советам родителей стоит прислушиваться. Как уже говорил, дети, пожилые люди — наиболее частые пациенты больниц. Например, ребенок, гулявший без шапки и «простудивший свои уши» (отит), при не начатом вовремя лечении действительно может попасть в больницу с уже случившимся осложнением в виде менингита. Что такое менингит и чем он опасен, про это, думаю, знает практически каждый. Потому стоит максимально беречь свой организм и не искать себе неприятностей на ровном месте. К тому же шапка может смягчить удар при падении, что тоже немаловажно.

— Есть такой диагноз «черепно-мозговая травма». Его часто можно заработать даже в школе на уроке физкультуры, если мяч в голову попадёт. Какие скрытые опасности у этого заболевания? Чем оно грозит?



Подозреваете сотрясение мозга? Следите пристально за симптомами первые сутки Фото: Александра Савельева

— За диагнозом «черепно-мозговая травма» скрывается множество различных заболеваний. От банального сотрясения головного мозга, лечением которого является правильный охранительный режим и при необходимости симптоматическая нейровосстановительная терапия, до ушиба головного мозга различной степени тяжести, порой требующего оперативного лечения. Чем тяжелее травма, тем больше страдает головной мозг, тем больше требуется приложить сил к его восстановлению. К сожалению, медицина не безгранична, и ее возможности тоже конечны. Самое неприятное и опасное, что новые симптомы или осложнения могут развиться в течение нескольких часов, а порой и дней после травмы. Первые 24 часа являются самыми важными. Немедленно обратиться в больницу стоит при нарастающей сонливости человека, появлении тошноты, многократной рвоты, нарастающей головной боли, появлении судорог, спутанности речи, увеличении размеров одного из зрачков, нарушении дыхания, пульса. Особую сложность составляет диагностика ЧМТ у маленьких детей, так как ребенок еще не может самостоятельно рассказать, что его беспокоит. В таких случаях мы обычно уделяем максимум внимания рассказу мамы о том, изменилось ли что-то в поведении ребенка после травмы. Это помогает нам диагностировать заболевания на самых ранних этапах его проявления и предотвратить нежелательные последствия.





— Какие самые распространённые травмы детей на детских площадках встречались в вашей практике? Мы слышали про компрессионные переломы, просто переломы. Как родителям вести себя в первые минуты ЧП?

На детской площадке ребёнок может повредить что угодно Фото: Александра Савельева

— Самые частые травмы на детских площадках — да, все те же переломы, черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов. Тяжесть травмы зависит в основном от высоты падения и того, на какую поверхность приземлился ребенок. Падение с одной и той же высоты на асфальт может быть болезненным, но не опасным, а падение на кукую-либо выступающую конструкцию несет в себе гораздо больше неприятностей. По поводу рекомендаций и поведения — надо отталкиваться от состояния и поведения ребенка. Но не стоит забывать, что ребенок — это не маленький взрослый, его организм имеет множество отличий в своей работе, следовательно, ряд заболеваний может протекать совершенно не типично. Нахождение на детской площадке — это как раз тот случай, когда большое количество одежды может защитить человека от серьезных травм. Благо, сейчас в магазинах огромный выбор различной одежды и средств защиты.



— Раньше во дворах стояли очень простые железные конструкции. Сейчас это сложные городки с возможностью висеть, лазать, кататься на тарзанке. Стало ли больше у детей травм, связанных с конструкциями этих качелей?

Люди стали чаще обращаться в больницы, и это хорошо Фото: Александра Савельева

— Я нормально отношусь к детским городкам. Не будь их, дети все равно найдут места, где можно карабкаться, бегать, прыгать. Это нормально, на то они и дети. Просто не стоит забывать, что детская площадка — место повышенного травматизма, и внимательно смотреть за ребенком, когда он там. Не стоит приводить туда уж слишком маленьких детей.



Детская площадка — опасное место Фото: Александра Савельева

Возросло ли количество травм? Сложно ответить, думаю, сейчас благодаря развитию медицинской помощи и пропаганде в СМИ люди стали чаще обращаться в больницы после какой-либо травмы, это и правильно. Сидеть дома до последнего, надеясь на авось, не стоит.



Если боль не уходит в течение нескольких часов — идите в больницу Фото: Александра Савельева