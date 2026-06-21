«Все знают, где ты живешь»: ярославский терапевт рассказала, как больше 10 лет работает в селе

Мадина Тумгоева уже больше 10 лет работает в сельской больнице Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мадине Тумгоевой 43 года. Она мама троих дочерей и врач-терапевт в поликлинике Большого Села. Сейчас это подразделение Тутаевской ЦРБ.

В сельской больнице Мадина Тахировна работает больше 10 лет. Она откровенно рассказала, каково это — быть врачом в провинции и к чему нужно быть готовыми медикам, которые решатся на такой шаг.

Переехала в село из-за семьи

Большое Село — родное для Мадины Тумгоевой. Здесь она родилась, выросла, окончила школу. А затем поступила в Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело».

— Профессию я выбрала в самом раннем детстве. Еще в садике делала куклам уколы, — рассказала Мадина Тумгоева.

Откуда эта тяга, она и сама не знает. В семье до этого врачей не было. Мама нашей героини — бухгалтер, отец — инженер-строитель. Она стала первой в семье, кто решил стать медиком.

Стать врачом она мечтала с детства Источник: Александр Куренной / 76.RU

После окончания ординатуры по терапии в 2007 году Мадина Тумгоева получила первичную специализацию по кардиологии. После этого работала в кардиологическом отделении Соловьевской больницы в Ярославле. А в 2013 году вернулась в родное село на вакансию врача-терапевта.

Первичная специализация у врачей — это вид последипломного обучения медицинских специалистов, который позволяет получить новую квалификацию и практико-ориентированные навыки и знания. В сфере медицинского образования этот термин равнозначен термину «профессиональная переподготовка».

Причины, которые подтолкнули к этому шагу, были больше личные.

— На тот момент я была замужем, у меня уже был ребенок. А наша профессия такова, что времени на быт и семью остается немного. В селе это проще совмещать. Здесь всё рядом — не нужно тратить много времени на дорогу до работы, на то, чтобы отвести детей в садик, школу. Здесь всё рядом, от дома до работы — буквально две минуты, — рассказала Мадина Тумгоева.

Кроме того, женщина была рада вернуться в родные места. Бонусом стали привилегии программы «Земский доктор», участницей которой стала врач. К ним относится выплата миллиона рублей и предоставление служебного жилья, которое через 10 лет работы передается в собственность.

«Земский доктор» — государственная программа, направленная на привлечение медицинских специалистов в сельские населенные пункты, малые города с населением до 50 000 человек, а также в труднодоступные и удаленные районы, где наблюдается дефицит кадров. Программа действует с 2012 года, в конце 2024 года ее продлили до 2030 года.

Мадина Тумгоева сама родом из Большого Села Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Доступен пациентам 24 часа в сутки»

Больница в Большом Селе достаточно большая. Здесь есть терапевтический стационар, в поликлинике четыре терапевтических участка, есть офтальмолог, невролог, лор, гинеколог, стоматолог, врач УЗИ, рентгенолог.

Так выглядит сельская поликлиника Источник: Александр Куренной / 76.RU

— По количеству пациентов мой участок близок к стандартному — около 1480 человек. А вот по протяженности он гораздо больше многих городских. В него входит не только часть Большого Села, но и близлежащие деревни, — рассказала Мадина Тумгоева.

В части деревень работают фельдшерско-акушерские пункты, которые оказывают жителям экстренную, неотложную помощь, принимают больных с ОРВИ. Если же нужно какое-то углубленное обследование, консультация по серьезному заболеванию, направление к узким специалистам, пациенты обращаются к терапевту в поликлинику.

Мадина Тахировна принимает пациентов из Большого Села и окрестных деревень Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но прием пациентов в стенах медучреждения для доктора — только часть работы. Есть еще вызовы на дом, посещение подопечных, которые состоят под диспансерным наблюдением. Например, те, у кого сахарный диабет, гипертоническая или ишемическая болезнь сердца.

— Ходим к ним, вызываем на прием, напоминаем, чтобы они сдавали необходимые анализы, проходили обследования. Если кто-то сам не может прийти, организовываем обследования на дому, — рассказала Мадина Тумгоева.

Такая красота не может не вдохновлять Источник: Александр Куренной / 76.RU

Положенными рабочими часами помощь пациентам у сельского врача не ограничивается.

— В селе все друг друга знают. Знают, где ты живешь, где тебя можно найти, чтобы обратиться за советом. Часто на улице останавливают, спрашивают. То есть ты доступен пациентам практически 24 часа в сутки. Я никогда не отказываю. Человек же подошел со своей болью, со своей проблемой. Как откажешь? — рассуждает Мадина Тумгоева.

Тем более что в селе, по словам врача, население более возрастное. И с этим связаны определенные особенности.

— Людям иногда просто нужно, чтобы их выслушали, посопереживали, посочувствовали, — рассказала доктор.

Пациенты в ответ на отзывчивость врача платят той же монетой.

— Я чувствую очень хорошее отношение к себе со стороны людей. Тем более что они меня с детства знают, — говорит Мадина Тумгоева.

Сельские пациенты — в основном пожилые люди Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не думала об уходе из профессии

Она призналась, что за всё время работы ни разу не думала об уходе из профессии. Хотя легким лечебное дело не назовешь.

— Врач — это человек, который практически каждый день видит чужую боль. Люди приходят к тебе со своими проблемами. Ты должен уметь их поддержать, выслушать, правильно объяснить. Нужно быть готовым быстро принять правильное решение, потому что порой от этого зависит жизнь пациента. Также врач обязан постоянно учиться, осваивать новое, — отметила Мадина Тумгоева.

Мадина Тумгоева не собирается уходить из профессии Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но на другой чаше весов — огромный плюс профессии, который и вдохновляет на то, чтобы не останавливаться.