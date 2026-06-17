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Здоровье Правила платной медицины изменят: что ждет пациентов с 1 сентября

Правила платной медицины изменят: что ждет пациентов с 1 сентября

Анонимность будет проще сохранить

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Заключать договор можно будет дистанционно | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЗаключать договор можно будет дистанционно | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Заключать договор можно будет дистанционно

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Правила оказания платных медицинских услуг изменятся с 1 сентября 2026 года. У пациентов появятся новые возможности при получении такой помощи.

Дистанционное заключение договора станет возможным при наличии у клиники доступа к сайту или мобильному приложению. Медицинские организации также обязаны передавать сведения об оказании платных услуг в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Меняются и требования к содержанию самого договора. При оказании анонимных услуг пациенту больше не нужно предоставлять данные паспорта. При этом в документе обязательно пропишут сроки оказания помощи. Ранее требовалось указывать лишь условия и время ожидания.

Получить помощь в частной клинике можно и по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Как это сделать и что для этого нужно, рассказываем в отдельном материале. Однако не любую помощь врачей можно получить бесплатно. С полным списком услуг, которые доступны по полису, можно ознакомиться по ссылке.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Платная медицина Паспорт Договор Анонимно
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