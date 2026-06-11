«Знал мальчика 8 лет. Когда это случилось, я плакал»: как больничные клоуны «лечат» тяжелобольных детей по всей России

Дарья и Игорь в образах Бума и Жвачки Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Медицинский клоун — это единственный человек в больнице, кто дает детям свободу выбора. Так кратко говорят о своей работе Игорь Кукуев и Дарья Мишина. Дети их знают как Жвачку и Бума. В свой очередной визит они приехали, чтобы порадовать пациентов онкологического отделения, и за два дня встретились почти с сотней ребят разного возраста: от малышей до подростков. Дальше их ждут новые города и новые дети.

Как устроена работа больничных клоунов в России и как маленькие пациенты относятся к «терапии улыбкой» — Игорь и Дарья рассказали нашим коллегам из 93.RU.

Источник: Городские медиа

«Клоунский патруль» — это проект воронежского фонда «ДоброСвет», который с 2013 года помогает детям и взрослым до 35 лет с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Весной 2023 года отобрали 10 первых больничных клоунов. Спустя год проект стал всероссийским и сейчас носит название «Клоунский патруль — улыбайся с нами». За это время удалось посетить больницы в 24 городах и пообщаться с более чем 2000 детьми с тяжелыми заболеваниями. Сейчас в штате 19 клоунов. Поездки по стране проходят при поддержке фармацевтической компании «Сервье».

«Первый раз было тяжело»

Игорь живет в Воронеже. Сейчас он выходит в больницы каждую неделю как волонтер, а с «Клоунским патрулем» выезжает в другие города примерно раз в месяц.

Игорю 38 лет, и юмор — неотъемлемая часть его жизни Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Я ранее занимался юмором и всегда считал, что он имеет профилактическое действие — помимо того, что это просто развлечение. И еще на меня сильно повлиял фильм " Целитель Адамс " , который рассказывает об этом направлении. Я оставил заявку, прошел кастинг, медные трубы, красные носы и широкие штаны. В этом году исполняется три года, как я работаю больничным клоуном», — с улыбкой говорит Игорь. В обычной жизни он также занимается разработкой сайтов и маркетингом.

Фильм «Целитель Адамс» 1998 года основан на биографии реального человека — врача Хантера Патча Адамса. Его называют первым больничным клоуном в мире. Адамс уверен, что юмор помогает в лечении.

«Но морально в первый раз было тяжело. Тот образ и нос, который мы надеваем как больничные клоуны, помогает именно переключаться: здесь я человек, а здесь — клоун. Я недавно в коридоре ждал напарника, и привезли девочку. Она была истощена, не ходила, ее принесли на руках, положили на каталку, увезли. Родные рядом переживают горе. Я эмпатичный человек, мне грустно. Но когда я в образе клоуна, я понимаю — я здесь про другое. Это не про свои эмоции, есть цель определенная, и я здесь за этим. И это в том числе помогает мне психологически», — объясняет Игорь.

Его коллега Дарья живет в Москве, с 2014 года она была волонтером в реабилитационном лагере для детей, перенесших онкологию, и там также занималась психологической реабилитацией.

Дарье 37 лет. Она любит участвовать сразу в нескольких проектах — говорит, это помогает переключаться и не выгорать Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Я давно хотела попасть в больничную клоунаду, но не натыкалась на подобные проекты. Когда увидела набор в Москве — подала заявку. Нас было около 50 на курсе, но кто-то отсеивался, кто-то сам уходил. Я сразу поняла, что это мое», — признаётся Дарья. В свободное время она костюмер в театре.

Во время обучения больничных клоунов особое внимание уделяют детской психологии разного возраста. Первые выходы к детям у начинающих специалистов проходят вместе с тренером, человеком, у которого уже большой опыт в этом деле. Он подсказывает, как лучше себя вести и что стоит доработать.

5 минут — и настроение ребенка поменялось

Первым делом, приезжая в больницу, клоуны знакомятся с медиками и узнают, в какие палаты можно заходить.

«Мы чаще всего работаем в отделениях онкологии, где ребята с тяжелыми заболеваниями, в тяжелом состоянии, с ослабленным иммунитетом. Бывает, у кого-то анализы приходят сегодня не очень, и к ним не стоит заходить — в целях безопасности для здоровья. Остальное мы уже решаем сами по ситуации», — рассказывает Дарья.

Клоуны всегда спрашивают разрешения перед тем, как войти в палату Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Дарья и Игорь всегда спрашивают у ребенка и родителей, можно ли зайти, хочет ли ребенок общаться и играть. Если нет — его право. Навязывать представление никто не будет.

«Мы практически единственные люди, которые в процессе лечения ребенку дают свободу выбора, он сам должен решить, что он хочет, — отмечает Дарья. — Ребенок на лечении не выбирает сам, что есть, какие таблетки пить и на какие процедуры ходить. И в этом прелесть больничной клоунады. Хочешь поиграть? Классно! Хочешь на нас накричать? Можешь это сделать».

«Например, сегодня был случай, — дополняет Игорь. — Когда мы начали петь песенку, придуманную на ходу, с девочкой-подростком, и в какой-то момент она сказала: " Уходите, я не хочу вас видеть ". Замолчали и ушли, всё. И меня порой как больничного клоуна может ударить ребенок или послать взрослый. В нашей работе это нормально. Отрицательная реакция может быть у любого человека, и необязательно она связана с нами. Это может быть накопившееся недовольство».

Обычно клоуны приезжают в город на два дня, и это неслучайно. Если в первый день ребенок может настороженно отнестись к знакомству, то на второй уже будет больше доверять и с большей вероятностью захочет играть.

Если ребенок не хочет играть — его никто не не заставляет веселиться Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«За два дня нам важно донести, что мы не цирковые клоуны, мы не актеры и мы нестрашные. Нам важно менять атмосферу и качество пребывания в больнице. И нам бы хотелось, чтобы больничная клоунада развивалась в регионах. Да, мы можем заглянуть на пять минут, но настроение ребенка уже поменялось и, может быть, сегодня ему уже не так страшно идти к врачу или легче есть суп».

«Я тебя принимаю любую»

Общение и игра с ребенком в условиях больницы всегда строится на импровизации. Ложка может стать летающим кораблем, а салфетка — смартфоном.

«Нам, взрослым людям с определенным опытом, важно сохранить в себе такое важное качество, как удивление. Ведь чем старше становишься, тем меньше удивляешься. А тут через призму игры и импровизации это не просто стул, а трехногий насопог!»

Но многое зависит от возраста. Кому-то важны игрушки, а для кого-то важно отвлечься от происходящего и просто подурачиться.

Работа больничного клоуна — всегда импровизация Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Для малышей мы большое яркое пятно. И они часто смотрят на то, как реагирует мама на нас. С теми, кто постарше, мы стараемся найти общие интересы. Кому-то интересно показать свои игрушки, кому-то подурачиться или пошутить по поводу учебы. С подростками классно просто пообщаться, как со взрослыми людьми, они рассказывают про себя, свои увлечения», — замечает Дарья.

«Сейчас многие сидят с потухшими лицами перед тетрадками из-за подготовки к ОГЭ или ЕГЭ. И мы шутим нам этим. Одному подростку я сказал, что ОГЭ — это Очень Глупый Экзамен, — продолжает Игорь. — Заготовок у нас нет. Нет такого, что я буду слоником, а ты кроликом. Нам нужно зайти и оценить, что происходит в палате и какая здесь нужна атмосфера. Иногда не нужно слишком много веселья. И здесь важны навыки импровизации, чтобы быстро найти решение в голове».

Иногда ребенку не нужно слишком много веселья Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Самое главное, как говорят клоуны, показать ребенку, что его слышат, его мнение важно.

«Вот у тебя были длинные волосы, а сейчас ты лысая. И видно стеснение, когда заходишь в палату. Кто-то надевает на голову платочек, еще что-то. И важно показать, что я тебя принимаю любую, да, ты можешь плохо себя чувствовать, может, тебе даже будет больно смеяться, но меня не надо стесняться, я всё понимаю, я свой, всё окей», — говорит Игорь.

«Наш выход — это про жизнь»

В проекте «Клоунский патруль» у Игоря и Дарьи каждый раз знакомство с новыми людьми, но Игорь, помимо этого, выходит в больницы Воронежа каждую неделю и знаком уже со многими ребятами. К сожалению, не все из них поправляются.

«Одного мальчика я знал около 8 лет, он знал меня как волонтера и как клоуна, — говорит Игорь. — Когда это случилось, я плакал. Уходил в саморефлексию. В такие моменты всё отделение переживает. Дети переживают, что с ними то же самое может случиться».

«Ситуации разные, конечно, бывают. Бывает тяжело, мы переживаем, но именно поэтому работаем с напарником. Ты не один выходишь, есть опора. И мы всегда можем обратиться за помощью к психологу», — отмечает Дарья.

Клоуны играют с детьми в то, во что они сами захотят Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Как говорят больничные клоуны, про болезнь и смерть дети с ними не говорят, они и так часто об этом думают. Визит Жвачки и Бума — отличный повод отвлечься, вспомнить об обычной жизни, разговорах, веселье и приятной глупости.

«Лечение всегда про жизнь. И наш выход — это про жизнь», — подытожил Игорь.