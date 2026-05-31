Рак впервые удалось победить всего одним уколом: что известно о прорывном методе лечения

Этого ждали много лет

Препарат сможет на 100% избавлять пациентов от онкологии

Александр Ощепков / NGS.RU

Врачи и международное сообщество высоко оценили итоги масштабных международных испытаний новой противораковой вакцины Амивантамаб, которая полностью уничтожает злокачественные новообразования. Этот препарат сможет на 100% избавлять пациентов от онкологии.

В исследовании участвовали 102 пациента из 11 стран. Все они были неизлечимы и у каждого в истории болезни имелись рецидивы и метастазы. У многих пациентов были злокачественные поражения шеи и головы. Организм больных даже перестал реагировать на химио и иммунотерапию, сообщает The Guardian.

При этом после лечения новым препаратом, положительную динамику зафиксировали у 43 участников. У 28 из них опухоли сильно сократились в размерах, а у 15 исчезли совсем. Это произошло за несколько недель применения лекарства.

Исследователи подчеркивают, что аналогичный эффект лекарство дает и при раке легких. Профессор Кевин Харрингтон из Лондонского института исследований рака (ICR) и Королевского госпиталя Марсден, назвал такой ответ организма беспрецедентным.

«Это беспрецедентно сильные реакции у пациентов, чье заболевание стало устойчивым как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Это группа пациентов, у которых возможности лечения крайне ограничены, поэтому такой уровень пользы просто поражает», — заявил ученый.

Он считает, что это лечение принесет пользу многим тысячам пациентов ежегодно.

«Умный» укол воздействует на рак тремя способами. Он блокирует как EGFR (рецептор эпидермального фактора роста), белок, который способствует росту опухолей, так и MET — путь, который раковые клетки часто используют, чтобы избежать лечения. Также вакцина помогает активировать иммунную систему для борьбы с опухолью.

Противораковый препарат создали ученые из корпорации Johnson & Johnson. Подробные итоги исследования будут представлены на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Рак Онкология Здоровье Вакцина Укол
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Вот так вот эта проклятая Европа и загнивает? А у нас тем временем, чтоб записаться на приём к профильному специалисту, сначала нужно записаться к терапевту.
