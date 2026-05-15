Во всем виноваты гормоны? Врачи рассказали, когда на самом деле появляются эндокринные проблемы

Не всегда во всём виновата щитовидка

До 70% женщин и сами склонны связывать плаксивость, вспыльчивость, усталость, нарушения сна или колебания веса именно с гормональными проблемами.

При этом настоящие эндокринные проблемы — cо щитовидной железой, гипер- и гипогонадизмом, нарушениями менструального цикла — встречаются лишь у 10–25% женщин в репродуктивном возрасте, то есть куда реже, чем может казаться пациенткам.

Вот о чем эксперты рассказали «Доктора Питеру» :

почему большинство жалоб чаще объясняется образом жизни, а не эндокринными нарушениями;

какие симптомы действительно требуют проверки гормонального фона;

почему не стоит сдавать анализы на всякий случай и чем это может быть опасно;

как возраст и этапы жизни женщины влияют на гормональный баланс;

в каких случаях нужна гормональная терапия, а когда можно обойтись без нее;

откуда берется гормонофобия и какие страхи на самом деле мифы;

почему сон, питание, стресс и физическая активность влияют на гормоны сильнее, чем кажется.

Настоящие проблемы

Часто можно встретить симптомы, которые на самом деле не имеют гормональной природы, но почти всегда так интерпретируются.

— Очень часто пациенты жалуются на слабость и недомогание, резкие перепады настроения, есть непонятный набор веса, ломкие ногти и выпадение волос, — говорит врач Елена Пюрбеева. — И часто я слышу: «Это у меня гормоны, доктор, хочу их пообследовать». Но что делать дальше, когда результаты анализов в норме? Часто истинная причина этих недугов — неправильный образ жизни, неврология или различные дефициты.

По словам эксперта, есть заболевания, которые имеют эндокринные основания. Например, сахарный диабет — нарушения углеводного обмена из-за недостатка инсулина — проявляется сухостью во рту, жаждой, слабостью, запахом ацетона в выдыхаемом воздухе. Врачи называют среди симптомов также кожный зуд, учащенное мочеиспускание, в том числе ночное; плохое заживление ран; фурункулез, кандидоз; резкое и значительное снижение массы тела.

Распространены дисфункции щитовидной железы — гипотиреоз, гипертиреоз, тиреотоксикоз. Елена Пюрбеева отмечает, что при гипотиреозе наблюдаются выраженная утомляемость, сонливость, сухость кожных покровов, выпадение волос, замедленная речь, отечность лица, пальцев рук и ног, запоры, снижение памяти, зябкость, охриплость голоса, подавленное настроение. Пациенты с тиреотоксикозом жалуются на повышенную возбудимость, эмоциональную лабильность, плаксивость, беспокойство, нарушение сна, суетливость, нарушение концентрации внимания, слабость, потливость, сердцебиения, дрожь в теле, потерю веса. Нередко больные отмечают увеличение щитовидной железы, частый стул, нарушение менструального цикла или снижение потенции, очень часто предъявляют жалобы на мышечную слабость.

— Также есть гормональные репродуктивные нарушения — эндокринные формы бесплодия, нарушения менструального цикла, гирсутизм (избыточное оволосение), проблемы с либидо, — добавила эксперт.

— Очень часто ко мне обращаются пациентки с регулярным менструальным циклом по поводу лишнего веса, думая, что дело в гормонах, — подтвердила Кристина Потрясаева, врач гинеколог-эндокринолог. — В основном лишний вес будет связан с перееданием, недостаточной физической активностью, образом жизни.

Эксперт уточнила, что есть несколько гинекологических заболеваний, при которых действительно есть склонность к повышению массы тела. Так, при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) часто бывает инсулинорезистентность — это состояние лечится изменением образа жизни, а не назначением гормонального лечения. Однако иногда СПКЯ сопровождается повышенной выработкой андрогенов, что может давать повышение веса — тогда это требует терапии, но и про коррекцию пищевого поведения и физическую активность тоже забывать не стоит.

— Я бы обратила внимание на изменения, связанные с ранней и даже своевременной менопаузой (с 45 до 55 лет), — продолжила Кристина Потрясаева. — Из-за перестройки гормонального фона замедляется обмен веществ, ухудшается сон. Если женщина всю ночь не спит из-за приливов, ходит весь день разбитая и раздражительная, а ночью все повторяется, качество жизни сильно страдает. Из-за снижения уровня эстрогенов появляется сухость слизистых, и женщине становится больно жить половой жизнью, она всячески избегает интимной близости. Также из-за дефицита эстрогена может появиться недержание мочи. Это хорошо исправляется гормональной терапией после тщательного обследования.

Врач Ксения Повзун, согласилась: чаще всего в проблемах с избыточным весом велик соблазн обвинить гормоны. В действительности же они связаны с малоподвижным образом жизни и с неправильным питанием.

— Хроническая усталость, тревожность или дефицит витаминов также редко бывают вызваны исключительно гормональным дисбалансом, — добавила она. — Под маской хронической усталости могут прятаться анемия и железодефицит или, например, дефицит витамина D, а не дисфункция щитовидной железы или яичников. Тревожность принято связывать с нарушениями в работе надпочечников и яичников, в реальности же корень зла стоит искать в психологических проблемах и дефиците сна.

Также доктор пояснила, что реальные эндокринные проблемы — это серьезные или частые сбои цикла: обильные менструации или их отсутствие, задержки или межменструальные кровотечения. Обильный или внезапно начавшийся рост волос на теле или лице, сильное выпадение волос или их истончение, акне во взрослом возрасте, резкая потеря или резкий значительный набор веса также, скорее всего, свидетельствуют о гормональном сбое. Иногда нарушения уровня некоторых гормонов могут проявляться изменением ритма сердца, повышением температуры тела или отеками. И грамотно найти причину без врача нельзя.

Сдавать только по необходимости

По словам Елены Пюрбеевой, при отсутствии жалоб обследование на гормоны приводит к гипердиагностике, беспочвенной панике и ненужному лечению.

— Существует огромное количество маркетинговых предложений лабораторной диагностики гормональных нарушений, — добавила она. — Но мое твердое убеждение, что сдавать любые анализы на всякий случай очень опрометчиво. Например, при нарушениях менструального цикла необходимо проверить ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин, АМГ.

— Когда назначают анализ гормона пролактина женщинам с хорошим регулярным менструальным циклом без задержек, часто это делается без соблюдения нюансов. Пациентки получают результат выше нормы и лечатся очень серьезными дорогостоящими препаратами, — добавила Кристина Потрясаева.

Эксперт добавила, что при нарушениях менструального цикла надо сдать кровь на ФСГ, ЛГ, ТТГ, эстрадиол (самые подходящие дни для сдачи крови — со второго по пятый день менструального цикла) и общий тестостерон с 8-го по 10-й день цикла. Если цикла нет при длительных задержках, можно сдавать эти гормоны в любой день.

— Если надо проверить овуляцию в цикле, можно сдавать кровь на прогестерон за семь дней до начала предполагаемой менструации, — продолжила Кристина Потрясаева. — Важно за два дня до сдачи крови на гормоны не жить половой жизнью, не заниматься спортом, не ходить в баню, не принимать горячую ванну или душ, не проходить осмотр гинеколога, сдавать кровь в спокойном состоянии.

Ксения Повзун рассказала, что «на всякий случай» чаще всего назначают (нередко сами себе, по советам знакомых или из интернета) анализы на ТТГ (гормон, регулирующий работу щитовидной железы), инсулин (гормон, «отвечающий» за углеводный обмен), пролактин, кортизол («гормон стресса»), а также половые гормоны (ФСГ, ЛГ, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА). Люди полагают, что результаты объяснят беспричинную усталость, нарушения сна, проблемы с кожей и волосами или набор веса.

Однако, по словам эксперта, проблема заключается в высокой вариабельности результатов: уровень гормонов зависит от времени суток, дня менструального цикла, продолжительности «голодного» периода. Большинство результатов анализов имеет смысл оценивать только комплексно — учитывать жалобы и клинические проявления, данные объективного осмотра и анамнеза, принимать во внимание результаты дополнительных, в том числе инструментальных, исследований.

— При самостоятельном назначении анализов велик риск гипердиагностики, когда случайные или пограничные изменения принимаются за патологию, — подчеркнула Повзун. — Стоит ли говорить, что лечение в этом случае может быть не просто бесполезным, но и опасным? Не будем забывать и о том, что «лишние» исследования — это дополнительные расходы и потеря времени.

«Возраст» гормонов

Возраст — ключевой фактор в развитии гормонозависимых заболеваний у женщин, определяющий уровень эстрогенов. Елена Пюрбеева говорит о важности каждого периода жизни:

репродуктивный (от первой менструации до менопаузы);

период менопаузального перехода (40–45 лет);

менопауза.

Средний возраст наступления менопаузы во всем мире составляет 48,8 лет. В России он колеблется от 49 до 51 года.

По словам эксперта, в репродуктивный период высоки риски так называемых эстрогензависимых заболеваний: например, эндометриоза, роста миомы, синдрома поликистозных яичников. Перименопауза — период «колебаний и скачков» гормонов — характеризуется психоэмоциональными сбоями, нерегулярными менструациями, раздражительностью, приливами, нарушением сна, набором веса, повышением артериального давления. В менопаузу дефицит эстрогена становится основным фактором, вызывающим остеопороз (снижение плотности ткани). Этот период также зона риска для дебюта атеросклероза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, сухости, раздражения слизистых.

— Существует понятие необходимости лечения, — продолжила Елена Пюрбеева. — В состояниях, при которых качество жизни резко снижается, женщина не может продуктивно работать, заниматься спортом, получать удовлетворение от секса и жизни, помощь необходима. Терпеть, «потому, что у мамы и бабушки так было и надо просто пережить», не надо! Современная медицина может не только улучшить качество жизни, но и профилактировать некоторые состояния. Например, если активных жалоб нет, но при прохождении чекапа и денситометрии выявляется остеопения, необходима профилактика остеопороза. Терапия и профилактика будут тоже гормональными. В репродуктивном периоде это комбинированные оральные контрацептивы, в период менопаузального перехода — заместительная гормональная терапия, в менопаузу — менопаузальная гормональная терапия.

— Если менструации у женщины после 45 лет стали более редкими, умеренными по обильности (не более 80 мл за всю менструацию), ее не изнуряют приливы, у нее хороший сон, то это вариант нормы, — говорит Кристина Потрясаева. — Если до 45 лет менструальный цикл менее 21 дня или длиннее 38 дней — это точно не норма. То же самое, если менструации стали очень скудными и женщина обходится ежедневными прокладками — либо, наоборот, каждые 2 часа приходится менять средство гигиены. Это патология, с которой надо обязательно прийти к гинекологу.

По словам Ксении Повзун, репродуктивный возраст в норме характеризуется стабильным циклом, что определяется, помимо гормонального фона, овариальным резервом. Заболевания же чаще всего связаны с избытком эстрогенов или дисбалансом половых гормонов (к таким случаям относятся, в частности, СПКЯ, эндометриоз, гиперплазия и полипы эндометрия, миомы).

Перименопауза же характеризуется появлением сбоев в регулярности менструального цикла, снижением уровня эстрогена. Типичны «перименопаузальные» симптомы: нерегулярные месячные, приливы, эмоциональная лабильность и нарушения сна, набор веса.

— Менопауза — это окончательное прекращение работы яичников, — продолжила Ксения Повзун. — Снижение уровня эстрогенов вызывает еще и долговременные или отсроченные риски: остеопороз (хрупкость костей), сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз), атрофические изменения слизистых оболочек мочевыделительной и половой системы.

Эксперт подчеркнула, что граница патологии — это симптомы, снижающие качество жизни (приливы, эмоциональная лабильность, боли), или изменения в анализах, требующие медицинской коррекции: приливы больше 10 раз в день, бессонница, депрессивное состояние, вегетативные кризы. К патологическим относят и обильные или длительные кровотечения, серьезные метаболические сдвиги: резкое увеличение уровня холестерина, стойкое повышение артериального давления, повышение уровня глюкозы в крови, атрофический вагинит и циститы.

Женский организм как скрипка — требует тонкой настройки и нежного обращения. Необходимое условие для нормального функционирования и сохранения гормонального гомеостаза — баланс витаминов, микроэлементов, белков и жиров. Поэтому в весенний период, который порой испытывает нас на прочность, важно своевременно определить дефициты.

Весенний чекап должен включать в себя определение уровня железа сыворотки, ферритина, трансферрина, витамина D, индекса омеги-3, селена, меди, цинка, белка и его фракций. Пройти его лучше уже в марте — для коррекции дефицитов, как правило, требуется не меньше месяца. Помним, что нарушение менструального цикла — это сложное отклонение в репродуктивном здоровье женщины и всегда требует консультации врача.