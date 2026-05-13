НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Здоровье Мнение Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес

Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес

Что такое феномен «худой толстушки» и почему изнуряющие тренировки только вредят похудению

1 168
Можно ли назвать тарелку полезной? Эксперт бы поспорил | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаМожно ли назвать тарелку полезной? Эксперт бы поспорил | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Можно ли назвать тарелку полезной? Эксперт бы поспорил

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Вы перешли на гречку, отказались от булок, пьете смузи и используете исключительно оливковое масло первого отжима… А вес стоит как вкопанный. Знакомо?

Это, пожалуй, самая болезненная ситуация в похудении: старания есть, а результата нет. Когда чувство вины за «съеденный тортик» отсутствует, потому что вы его не ели. Почему так происходит? Наш мозг — гениальный обманщик. Исследования показывают: мы недооцениваем количество съеденного на 20–50%.

Кандидат медицинских наук, врач и спортсмен Сергей Тетюшкин назвал нашим коллегам из TOLYATTY.RU 6 ловушек на пути к стройности. Далее — от первого лица.

Сытный завтрак&nbsp;— мощное начало дня,&nbsp;— уверен эксперт. На тарелке&nbsp;— кабачковые оладьи с греческим йогуртом | Источник: Сергей Тетюшкин / vk.comСытный завтрак&nbsp;— мощное начало дня,&nbsp;— уверен эксперт. На тарелке&nbsp;— кабачковые оладьи с греческим йогуртом | Источник: Сергей Тетюшкин / vk.com

Сытный завтрак — мощное начало дня, — уверен эксперт. На тарелке — кабачковые оладьи с греческим йогуртом

Источник:

Сергей Тетюшкин / vk.com

1. Скрытые калории в «полезных» продуктах

Чемпион среди ловушек. Продукты с ореолом «святости» мы едим горстями, забывая об их энергетической ценности:

  • орехи и сухофрукты: горсть миндаля (50 г) — это почти 300 ккал (как бутерброд с колбасой). В 100 г кураги сахара больше, чем в леденцах;

  • мед и сиропы: организму всё равно, фруктоза в меде или сахароза в рафинаде — избыток превращается в жир одинаково быстро;

  • масла: столовая ложка оливкового масла (даже Extra Virgin) — это 120 ккал. Полили салат на глазок? Добавили +300 ккал к блюду.

2. Эффект «Что не положено, то не считается»

Мозг виртуозно игнорирует всё, что не лежит на тарелке во время обеда:

  • жидкие калории: капучино с сиропом, свежевыжатый сок (куда же без витаминов), бокал сухого вина «для настроения»;

  • дегустация: три ложки соуса за ужином, доесть за ребенком котлетку, одно печенье к чаю на работе. За день набегает до 500 незамеченных калорий.

3. Ошибка баланса БЖУ

«Правильное» питание не равно «полезное для вашего похудения»:

  • перекос в углеводы: если вы едите кашу с медом и бананом на завтрак, яблоко на перекус и постный суп с хлебцами, вы держите инсулин высоким. А высокий инсулин — блокировка жиросжигания;

  • недостаток белка: без белка (минимум 1,2–1,5 г на кг веса) организм сжигает мышцы, замедляя метаболизм. Вы становитесь «худой толстушкой» — вес нормальный, а жира много.

4. Эффект плато (адаптивный термогенез)

Вы сидите на диете год? Организм не дурак. Он адаптировался: научился тратить меньше энергии, слегка понизил температуру тела и сделал вас чуть вялее, чтобы вы меньше двигались. Вы едите на 1500 ккал, но ваш обмен веществ теперь тоже равен 1500 ккал. Парадокс: чтобы снова худеть, иногда нужно повышать калорийность на неделю.

5. Кортизол против жира

Идеальная диета не работает, если вы спите по 5 часов и живете в хроническом дедлайне. Гормон стресса кортизол говорит организму: «Катастрофа! Сохраняй жир на животе!» Пока вы не наладите сон (7–8 часов) и не снизите тревожность, тело не отдаст запасы.

6. Вы слишком много тренируетесь

Еще один парадокс, но изнуряющие кардио без отдыха — это тоже стресс. Кортизол растет, провоцируя задержку воды (вес стоит, хотя вы в поту). Плюс вы переоцениваете тренировку («Я сожгла 500 ккал!») и бессознательно позволяете себе лишнее.

Перестаньте искать «волшебную диету». Главный секрет — честный аудит. Неделя ведения дневника питания (где вы записываете каждый орешек, ложку масла и глоток сока) плюс повышение качества сна чаще дают результат, чем очередное жесткое ограничение.

Вы ведете дневник калорий?

Да
Нет
Нерегулярно
Сергей ТетюшкинСергей Тетюшкин
Сергей Тетюшкин
Медицина. ЗОЖ. Правильное питаниеЛичный сайт

Эксперт уверен: начинать путь к стройности нужно с сантиметровой ленты — она покажет, есть ли на талии жир, опасный для здоровья. А о том, как подружиться с БАДами, чтобы они не превратились в яды, читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Юлия ДроглеваЮлия Дроглева
Юлия Дроглева
журналист
Эффективное похудение ЗОЖ Диета Калорийные продукты Стройность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 мая, 19:22
Зимой похудеем по плану диета будет строгая
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Рекомендуем