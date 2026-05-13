«Привозят дачники и грибники»: кто может заразиться хантавирусом этой весной — ответ эксперта

Эксперт объяснил, какой формой хантавируса болеют в России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Не так давно мы пережили пандемию коронавируса, как в новостях заговорили о новом недуге. 4 мая 2026 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке опасного респираторного заболевания на круизном лайнере с названием MV Hondius. Стало известно, что на борту судна распространился хантавирус, переносчиками которого являются грызуны.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована 31 декабря 2019 года в Китае. В январе 2020-го ВОЗ признала эпидемию международной ЧС. В марте ВОЗ стало называть коронавирус пандемией. К началу 2022 года общее число выявленных заражений превышало 285 миллионов. Только в мае 2023 года ВОЗ объявила о завершении пандемии.

Сообщается, что среди 146 пассажиров и членов экипажа на 12 мая 2026 года заразились 11 человек. Из них девять подтвержденных случая и два предполагаемых. Три человека погибли.

Вспышка хантавируса началась на корабле MV Hondius, который вышел из Ушуая в Аргентине 1 апреля. Он должен был посетить Антарктиду и Кабо-Верде, но 11 апреля умер первый пассажир — гражданин Нидерландов. Затем скончались его жена и гражданка Германии. 6 мая в Швейцарии обнаружили инфекцию у пассажира, недавно вернувшегося из круиза.

Сейчас за вспышкой хантавируса следит весь мир. Пока непонятно, что делать с зараженными и как предостеречь человечество от новой пандемии. Мы обратились к эксперту, чтобы разобраться, что такое хантавирус, так ли он страшен, как о нем говорят, и насколько вероятна новая пандемия.

На вопросы корреспондента 76.RU ответил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Владимир Владимирович Никифоров.

Что такое хантавирус

По словам специалиста, хантавирус был открыт в середине 20-го века южнокорейским вирусологом Ли Хо Вангом. В долине реки Хантан профессор поймал полевую мышь и обнаружил в ее легких неизвестный ранее патоген.

Хантавирус имеет очень много типов. На нашем евроазиатском континенте наиболее часто встречается болезнь с названием «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)».

— Примерно в 90-х годах прошлого века вирус каким-то образом попал на американский континент. И вместо того чтобы вызвать ГЛПС, стал вызывать хантавирусный кардиопульмональный синдром. То есть совершенно иное заболевание, которое вирус вызывал на нашем континенте, — объяснил Владимир Владимирович.

Если геморрагическая лихорадка с почечным синдромом характеризуется нарушением кровообращения и работы почек, то хантавирусный кардиопульмональный синдром сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности.

Что касается ГЛПС, то в России ее полным-полно. Заболевание у нас регистрируется в достаточно большом количестве. Владимир Владимирович Никифоров доктор медицинских наук

ГЛПС, как объяснил эксперт, передается только от грызунов. Случаи заражения от человека к человеку ни разу не регистрировались. В Америке нет наших полевок, у них другие грызуны, однако смысл остается тем же: сами животные не болеют, они являются хозяевами (резервуарами) вируса, который выделяют вместе с испражнениями.

Хозяевами ГЛПС могут быть любые мыши-полевки, а также домашние мыши и крысы. По другому заболевание также называют мышьей напастью.

— Что сейчас случилось на круизе, никто вам точно не скажет. Информация, которая поступает изо всех источников, пока непонятная. Возможно, на корабль попал уже зараженный пассажир и при тесном контакте в закрытом помещении вирус распространился через систему вентиляции. Хотя ранее передача хантавируса от человека к человеку не регистрировалась. Также есть возможность, что на корабль пробрался грызун и его не могут поймать, — рассказал доктор медицинских наук.

Симптомы заболевания

Как говорилось выше, ГЛПС — распространенное заболевание в России.

— Болезнь сейчас даст вспышку, потому что прошли майские праздники. Люди ездили на дачу, а зимой по даче ходили эти самые грызуны, искали что-нибудь вкусненькое, а после писали и какали. Мы с вами приехали, начали делать весеннюю уборку и создали аэрозоль, — объяснил эксперт.

Инкубационный период ГЛПС, по словам специалиста, довольно длинный, порой растягивается до 45 дней. Симптомы у зараженного могут появиться следующие:

высокая температура тела;

головная боль;

боль в пояснице;

уменьшение количества мочи.

Однако не стоит ставить диагноз самостоятельно. При обнаружении симптомов необходимо обратиться в больницу, хоть вирус, по словам эксперта, в первые два-три дня заражения сложно определить.

Сначала вам поставят грипп, ОРВИ или COVID-19. Только потом начнется нарастающая боль в пояснице и уменьшение количества мочи. Это и есть геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Владимир Владимирович Никифоров доктор медицинских наук

Кто находится в группе риска

Как рассказывает эксперт, в группе риска находятся те, кто любит ездить отдыхать на природу. Нельзя исключать возможность, что за городом люди могут каким-либо образом прямо или косвенно поконтактировать с грызунами.

В Южной Корее есть вакцина от хантавируса, в России противовирусного препарата прямого действия от ГЛПС нет. При лечении применяется патогенетическая терапия, а в крайнем случае почечной недостаточности пациента переводят на «искусственную почку».

Патогенетическая терапия направлена на коррекцию механизмов развития заболевания. Цель такого лечения — уменьшить или убрать основную причину болезни и помочь организму лучше справляться с ней. Под «искусственной почкой» в медицине называют аппарат для гемодиализа, который очищает кровь от токсинов, избытка воды и электролитов при нарушении функции почек.

На Дальнем Востоке при некоторых вспышках ГЛПС летальность заболевания может доходить до 10%. Это очень много для инфекции. В европейской части болезнь протекает более легко. Владимир Владимирович Никифоров доктор медицинских наук

— Болезнь довольно опасная и «хитрая», но для заражения надо либо контактировать с самим грызуном, либо с его испражнениями. В больших городах вируса практически нет. Обычно его привозят дачники, охотники и грибники, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, если человек переболеет ГЛПС, никаких последствий не останется. Более того, рецидив заболевания невозможен: у переболевшего остается иммунитет на всю жизнь.

Возможна ли пандемия

Пережив тяжелые годы коронавируса, мир хочет знать, повторится ли ситуация с хантавирусом. Как объясняет специалист, пандемия вряд ли случится. На данный момент из 146 пассажиров круиза за два месяца болезнь проявилась только у 8 человек.

— Если бы на корабле из 150 человек заболело 50, вот тут я бы схватился за голову, — объяснил специалист.

Возможность пандемии не просто маленькая, она никакая. Владимир Владимирович Никифоров доктор медицинских наук