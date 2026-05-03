Опасное комбо: с чем нельзя есть шашлык, чтобы не оказаться на операционном столе

Если следовать рекомендациям во время шашлыков, риск получить острый приступ значительно снижается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сочетание горячего жирного мяса и спиртного считается не просто калорийной нагрузкой, а опасным для здоровья комбо. Это часто приводит к экстренной операции.

Как отметила врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Миронова, тяжело усваивается именно шашлык из свинины или баранины. Чтобы расщепить такой объем белка и жира, требуется массированная работа ферментов. Алкоголь в этом процессе буквально дезориентирует систему пищеварения.

«Алкоголь тормозит выделение соляной кислоты и ферментов поджелудочной железы в нужном ритме. Получается ситуация: еда есть, а команды на ее переработку идут с задержкой и сбоями», — отметила врач.

Кроме того, для печени алкоголь всегда в приоритете, так как это яд. Пока орган бросает все ресурсы на его обезвреживание, жир из мяса либо уходит «в депо», провоцируя ожирение печени, либо остается в крови, создавая колоссальный окислительный стресс.

Поджелудочная железа также подвергается негативному воздействию. Обычно она выделяет ферменты в двенадцатиперстную кишку, где начинается процесс переваривания пищи. Однако алкоголь нарушает этот механизм, вызывая спазм сфинктера Одди — специального клапана, через который соки железы выходят наружу.

«Ферменты активируются прямо внутри железы и начинают " переваривать " ее саму. Это прямой путь к панкреонекрозу», — предупреждает гастроэнтеролог.

Панкреонекроз — острая хирургическая патология, осложнение острого панкреатита, при котором происходит разрушение и отмирание тканей поджелудочной железы. Это тяжелое состояние, угрожающее жизни, требующее немедленной медицинской помощи.

Вместе с тем крепкие напитки обжигают слизистую желудка, а последующая вялость мышц органа приводит к тому, что пища задерживается в нем слишком долго. Врач отмечает, что начинается брожение, которое проявляется тяжестью, изжогой и риском заброса кислоты в пищевод.

Употребление алкоголя вместе с жирной едой может вызвать сразу несколько опасных патологий:

Острый панкреатит. Начинается с опоясывающей боли и неукротимой рвоты, которая не приносит облегчения.

Эрозивное поражение желудка. Жесткое, жирное мясо в сочетании с агрессивным алкоголем способно вызвать появление эрозий, вплоть до желудочно-кишечного кровотечения.

Билиарная дисфункция. Если у человека были мелкие камни в желчном пузыре, мощный жировой удар и спазм протоков провоцируют печеночную колику или острый холецистит.

Если вы почувствовали что-то подобное, не стоит списывать такие симптомы на переедание. Лучше сразу обратиться к врачу, если появились следующие признаки:

«Кинжальная» или опоясывающая боль, которая не снимается обычными обезболивающими препаратами, часто отдает в спину и вынуждает человека сидеть, наклонившись вперед.

Неукротимая рвота, когда после каждого глотка воды состояние не улучшается, а в рвотных массах присутствует зеленая желчь. Это указывает на паралич пищеварительного тракта.

Желтуха и высокая температура, сопровождающиеся потемнением мочи (до цвета пива) или пожелтением белков глаз, свидетельствуют о серьезном повреждении печени или осложнениях панкреатита.

Признаки кровотечения, такие как рвота с кровью, напоминающей «кофейную гущу», или черный дегтеобразный стул, являются критическими симптомами, требующими немедленного вызова скорой помощи.

Как избежать такого состояния

Абсолютно безопасного уровня сочетания жирного мяса и алкоголя не существует, однако можно снизить риски, следуя определенным рекомендациям. Миронова советует обратить внимание на правильный маринад.

Лучше отдавать предпочтение кислой среде: киви, лимон, гранатовый сок или кефир. Кислота начинает процесс расщепления белка еще до того, как мясо попадет в желудок, облегчая работу поджелудочной.

Также имеет значение выбор напитка. Лучше употреблять качественные сухие красные вина, в них содержатся антиоксиданты.

«А вот сладкие вина, шампанское и крепкие коктейли с сахаром — это самый опасный выбор», — отметила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Важно не забывать про клетчатку. Во время такого застолья должно быть много свежей зелени (петрушка, кинза, базилик) и овощей. Эфирные масла в зелени стимулируют отток желчи, помогая организму справляться с нагрузкой.

Основной принцип защиты здоровья заключается в равномерном распределении нагрузок. Организм может выдержать многое, если ему предоставить достаточно времени для восстановления. Наиболее рискованным подходом является употребление алкоголя на пустой желудок, а затем порция жирного шашлыка за короткий промежуток времени.