«Было адски больно»: ярославна победила рак челюсти, но он вернулся спустя 10 лет. Ее история

Ольга Канавина рассказала о своей борьбе с онкологией Источник: Ольга Канавина / Vk.com

Благотворительница из Ярославля, 40-летняя Ольга Канавина, больше десяти лет борется с онкологией. Впервые она столкнулась с болезнью в 2013 году — тогда ей удалили часть челюсти и неба. После лечения она вышла в ремиссию и основала фонд «Дети Ярославии».

Спустя несколько лет болезнь вернулась: сначала в виде метастазов в легких, а затем — как новая опухоль в лице в миллиметрах от мозга.

О своем опыте лечения и отношении к болезни Ольга рассказала в интервью 76.RU.

История ярославны, больше 10 лет борющейся с онкологией Источник: Городские медиа

«Я целый год ходила по врачам»

Дочке Ольги было три года, когда у нее впервые проявилась болезнь Источник: Ольга Канавина / Vk.com

Впервые тревожные симптомы у Ольги появились еще в 2012 году. Тогда врачи долго не могли поставить диагноз и только спустя год выяснилось, что у нее прогрессирующий тип рака челюсти.

«Я молодая была. Молодые, знаете, не думают, что это может быть рак. Эта версия просто отметается. Поэтому я целый год ходила по врачам», — рассказала Ольга.

Лечила всё, что можно: зубы, уши, тройничный нерв. Принимала кучу таблеток. И только спустя год в Москве мне диагностировали аденокистозную карциному верхней челюсти. Обычными словами — рак челюсти. Ольга Канавина директор и руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии»

Тройничный нерв — это пятая пара черепных нервов, отвечающая за чувствительность лица и работу жевательных мышц. Аденокистозная карцинома верхней челюсти — редкая, медленно растущая, но агрессивная злокачественная опухоль малых слюнных желез, часто прорастающая в кость и нервы.

Изначально врачи предполагали, что опухоль доброкачественная. В Москве ей провели операцию и взяли материал на анализ. Только после этого стало понятно, что образование злокачественное.

«Я вышла из кабинета, где мне сообщили диагноз, и подумала: ну и что делать? Кому звонить? Маме нельзя — ее саму спасать придется. Мужу тяжело. Позвонила брату», — вспоминает она.

В Ярославле Ольге не могли поставить диагноз, поэтому она поехала на обследование в Москву Источник: Ольга Канавина / Vk.com

Позже семья узнала о диагнозе и начала искать средства на лечение. Родители приняли решение заложить квартиру и продать имущество, чтобы отправить Ольгу в Израиль, где согласились взяться за ее случай. Общая стоимость лечения составила около трех миллионов рублей (по воспоминаниям ярославны, тогда курс доллара был около 35 рублей).

«Просто избавьте от боли»

В Израиле Ольге предложили сначала сделать операцию, а после пройти лучевую терапию.

«Сказали, что полностью удалят верхнюю челюсть, небо, пазуху. Я, честно, не представляла, как это будет», — призналась она.

Мне было так плохо, что я думала: «Просто избавьте меня от боли, на всё остальное я согласна». Ольга Канавина директор и руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии»

После операции был непростой этап адаптации к новой реальности. Восстановление заняло месяцы. Организм привыкал к тому, что часть лица фактически изменена, а функции дыхания, питания и речи перестроены.

«Я пришла в себя, меня перевели в палату и сразу принесли еду. Я удивилась: после такой операции — и уже есть? В Москве мне после биопсии ставили зонд, лечили антибиотиками, а здесь просто сказали: „Ешьте“. Я всё же попробовала, но поначалу это было очень больно», — вспоминает Ольга.

Несмотря на ожидания врачей, она начала говорить уже в первые дни после операции. Затем была лучевая терапия, на фоне которой состояние ухудшилось.

Отдельной частью восстановления стал протез, который заменил удаленные ткани и кость. Он был необходим для того, чтобы закрыть внутренние полости и восстановить базовые функции.

Через несколько месяцев после операции и лучевой терапии, уже после возвращения домой, Ольга впервые сама сняла протез. Увиденное ее потрясло.

Я до этого не видела, что там происходит. А когда увидела, мне стало физически плохо. Потемнело в глазах. Ольга Канавина директор и руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии»

Сейчас ей необходимо прочищать протез после каждого приема пищи.

Ремиссия и страх

После лечения наступила ремиссия. Первый год она проходила обследования каждые три месяца, затем — раз в полгода. Позже регулярные проверки у Ольги стали вызывать сильную тревожность, и она на время прекратила наблюдение.

«Я перестала проверяться. Но чувствовала, что у меня всё нормально», — отмечает она.

Правда, в пандемию Ольга переболела коронавирусом. После долгое время у нее не проходил кашель. Сначала она всё списывала на недолеченный ковид. После решила всё же провериться. В декабре 2023 года обратилась к врачу.

Спустя восемь лет ремиссии у Ольги снова обнаружили онкологию Источник: Ольга Канавина / Vk.com

«Я позвонила и сказала: „Спасайте меня, я не доживу до новогодних каникул“», — рассказала она.

КТ выявило небольшие метастазы в легких. После этого Ольга прошла бронхоскопию в клинике Хадасса в Москве. Лечение оплатил благотворительный фонд «География добра». Метастазы удалось устранить, стоимость лечения составила 641 тысячу рублей.

Бронхоскопия — это эндоскопический метод исследования трахеи и бронхов, позволяющий визуально оценить состояние дыхательных путей с помощью камеры. Компьютерная томография (КТ) — это лучевая диагностика, использующая рентгеновские лучи для создания детальных послойных изображений внутренних органов, костей и тканей.

Болезнь вернулась

Несмотря на плохое самочувствие, Ольга продолжала работать в фонде Источник: Ольга Канавина / Vk.com

После лечения и второй ремиссии Ольга начала регулярно проходить контрольные обследования. Тогда это казалось единственным способом удерживать ситуацию под контролем.

На снимках всё выглядело стабильно, и поводов для серьезных опасений, казалось, не было. Но при этом организм постепенно начал подавать сигналы, которые трудно было игнорировать. В какой-то момент у Ольги начались хронические воспаления: сильные гаймориты, ощущение постоянной заложенности и дискомфорта.

«Мне делали несколько КТ, они только показывали, что у меня очень сильное воспаление», — вспоминает наша собеседница.

«Я понимала, что меня ждет»

Симптомы постепенно усиливались: онемение щеки, области под глазом и крыла носа. Но обследования долго не подтверждали опухоль.

«МРТ была чистая. Биопсия — отрицательная. Мне говорили, что у меня всё нормально».

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это безопасный метод обследования, который с помощью магнита и радиоволн делает подробные снимки внутренних органов без рентгена.

Несмотря на это, боли усиливались, и лечение симптомов не помогало.

Мне выписывали антидепрессанты, обезболивающие. Я пила кучу таблеток. Но ничего не помогало. Ольга Канавина директор и руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии»

В конце 2025 года диагноз подтвердили. У Ольги повторился рак челюсти. Она вспоминает, что подтверждение диагноза не вызвало у нее нее шока. Скорее, дало ответ на то, что она уже давно чувствовала.

«Я понимала, что меня ждет. Про операцию я уже не думала, потому что там удалять уже нечего. Только если глаз», — рассказала Ольга.

«Боялась, что меня будут осуждать»

За помощью в оплате лечения Ольга также обратилась в фонд «География добра». Там в марте 2026 года объявили сбор 1,8 млн рублей.

«Я понимала, что люди могут отнестись к этому негативно: мол, взрослая, сама деньги собирает, зачем это нужно, „пользуется ситуацией“. Я очень боялась осуждения», — признается Ольга.

Так выглядит процесс проведения лучевой терапии, которую Ольга проходит в Москве всё в той же клинике Хадасса Источник: Ольга Канавина / Vk.com

Эти мысли оказались настолько сильными, что она начала работать с психологом.

«Честно, я три месяца ходила к психологу почти со слезами. Она говорила: „Чего ты боишься, что тебя осудят?“ А я отвечала: „Да“. Тогда она спрашивала: „А что для тебя страшнее — осуждение или то, что тебе могут не помочь?“ И я понимала, что второе. Конечно, я хочу жить», — вспоминает она.

Это стало для нее внутренней точкой опоры, которая позволила двигаться дальше, несмотря на эмоциональную нагрузку.

Сейчас Ольга проходит курс лучевой терапии в одной из московских клиник. Врачи назначили 35 сеансов. План лечения был составлен совместно с профессором из Израиля. Его консультации оплачивались отдельно. Сопровождение иностранного специалиста обошлось в 400 тысяч рублей.

Я воспринимаю это как помощь. Как будто ко мне приходят солнечные лучики. Они спасают мою жизнь. Ольга Канавина директор и руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии»

«Это еще не конец»

Несмотря на болезнь, Ольга продолжает руководить фондом «Дети Ярославии», который помогает сотням семей с детьми с тяжелыми диагнозами.

Пока она сама проходит лечение, старается сохранять привычный ритм жизни.

Все, кто меня знают, говорят: Оля, ты сильная, ты справишься. Я к каждому испытанию отношусь положительно. Потому что это еще не конец. Ольга Канавина директор и руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии»