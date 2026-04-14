НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

штиль.

 750мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Объявлена беспилотная опасность
Заметили онаниста
Здесь был Пушкин
Пострадали в ДТП
Афиша на неделю
Ребенок погиб во время атаки дронов
Перекроют центр
Дикие очереди в МФЦ
Здоровье Надвигается новая пандемия. Она будет страшнее предыдущей — главные симптомы заболевания

Надвигается новая пандемия. Она будет страшнее предыдущей — главные симптомы заболевания

Медик рассказала о тревожных признаках

4 263
От аллергии страдают тысячи россиян | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUОт аллергии страдают тысячи россиян | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

От аллергии страдают тысячи россиян

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Мир накрывает пандемия аллергических заболеваний. Сейчас ими страдает каждый третий человек на планете. Причем количество пациентов с этим недугом только растет. Об этом заявила заместитель главного врача Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Евгения Назарова.

«XXI век ознаменован веком аллергии. Сейчас наблюдается пандемия аллергических заболеваний. Чаще всего аллергия проявляется в виде бронхиальной астмы и ринита», — процитировало слова эксперта агентство новостей «Москва».

Как подчеркнула Назарова, в настоящий момент аллергические заболевания занимают четвертое место среди всех неинфекционных заболеваний на земле. При этом количество зараженных продолжает расти.

Существует несколько методов борьбы с аллергией: биологическая терапия, вакцинацич, аллерген-специфическая иммунотерапия и привычные многим антигистаминные препараты. Подробнее рассказываем по ссылке.

Иногда аллергию можно спутать с ОРВИ. Как не ошибиться в диагнозе и стоит ли сразу бежать к врачу, мы рассказали в большом обзорном материале.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Аллергия Цветение Болезнь Пандемия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
15 апреля, 22:32
незнают уже как сократить население
Гость
15 апреля, 12:54
хватит врать, никакая пандемия не надвигается
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем