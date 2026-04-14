Надвигается новая пандемия. Она будет страшнее предыдущей — главные симптомы заболевания

Мир накрывает пандемия аллергических заболеваний. Сейчас ими страдает каждый третий человек на планете. Причем количество пациентов с этим недугом только растет. Об этом заявила заместитель главного врача Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Евгения Назарова.
«XXI век ознаменован веком аллергии. Сейчас наблюдается пандемия аллергических заболеваний. Чаще всего аллергия проявляется в виде бронхиальной астмы и ринита», — процитировало слова эксперта агентство новостей «Москва».
Как подчеркнула Назарова, в настоящий момент аллергические заболевания занимают четвертое место среди всех неинфекционных заболеваний на земле. При этом количество зараженных продолжает расти.
Существует несколько методов борьбы с аллергией: биологическая терапия, вакцинацич, аллерген-специфическая иммунотерапия и привычные многим антигистаминные препараты. Подробнее рассказываем по ссылке.
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