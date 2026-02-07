Здоровье Обустраиваем дачу Инструкция Время перцев: когда и как сажать их на рассаду — лучшие сорта для лечо и фарширования

С этими советами агронома вас ждет небывалый урожай

Сажать перцы на рассаду лучше всего в феврале

Сажать перцы на рассаду нужно уже в феврале, особенно если есть крепкая теплица. Важно сделать всё не только вовремя, но и выбрать хорошие сорта, грунт, способ посева. Разбираемся вместе с агрономом в особенностях выращивания рассады перца.

Когда сажать перцы на рассаду в 2026 году

Основной период посева перцев на рассаду — февраль. В теплицу высаживают позднеспелые сорта, в огород — скороспелые. В любом случае возраст рассады на момент высадки должен быть 65–75 дней, главное — с момента посева, а не всходов.

Для обычной теплицы нужно сеять перцы примерно с середины февраля и вплоть до конца месяца, для отапливаемой можно заниматься посевом с самого начала месяца. Скороспелые культуры сеют с конца февраля и до 20 марта.

По лунному календарю садовода благоприятные дни для посева рассады перцев в феврале: 11, 18, 19, 27, 28-е, в марте: 10, 12, 17-е. Лучше не браться за семена 16 и 17-го февраля и 15 и 20-го марта.

Лучшие сорта перца для лечо и фарширования

Лечо получится вкуснее, если будет приготовлено из толстостенных перцев. Отлично растут несколько таких сортов.

— Можно посадить «калифорнийское чудо», «валентинку», «джемени», — перечислила основные сорта агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Перцы получаются с толстыми стенками, особенно если вовремя вносить калий.

Для фаршированных перцев важна крепость плода. Сорта, у которых перцы хорошо держат форму, — «король Севера», «дуняша», «богатырь», «новосибирский».

Если нет цели вырастить урожай под определенное блюдо, то себя отлично также покажут сорта «колобок», «валентин», «биг-бой», «фонтан».

Как сажать перцы на рассаду

Перцы чувствительны к пикировке, поэтому если нет задачи получить больше 10–20 растений, то стоит взять торфяные таблетки. При этом должен быть большой диаметр: 40–70 мм.

Таблетки нужно разместить в контейнере, аккуратно залить водой комнатной температуры на 20 минут, затем слить лишнюю. В середину таблеток положить по одному семечку, пальцем прикрыть окружающим торфом. Накрыть пленкой и поставить в теплое и светлое место.

— Если правильно и вовремя пикировать, то с перцами всё будет хорошо. Их нельзя при рассадке заглублять. В отдельных горшочках уровень земли у ствола должен быть такой же, как в рассадном, тогда проблем не будет, — объяснила Людмила Шубина.

Высота рассадного горшка — более 5 см. На дне должен быть дренаж из керамзита или гальки, грунт — питательный и легкий. Его нужно пролить водой, сделать бороздки. Глубина заделки семян — около 1 см, расстояние между бороздками — 1,5–2 см, между семенами — не менее 1 см. После посева горшок нужно накрыть пленкой и поставить в теплое и светлое место.

— Сеянцы всходят достаточно долго, примерно на 10–12-й день. Сразу же нужно досвечивать рассаду — так не будет вытягиваться, — посоветовала агроном. — Перец любит тепло, поэтому на всходах должно быть не менее +25 градусов.

Как ухаживать за рассадой перцев

Пленку с горшочка лучше снимать через несколько дней после всходов, чтобы сеянцы постепенно привыкли к климату квартиры. Важно следить за температурой, не допускать сквозняка.

— Досвечивать минимум в течение месяца, иначе рассада вытянется, стволик будет хилым, — предупредила Людмила Шубина. — Только томаты хорошо переносят пересыхание грунта, перцы такое очень не любят — нужно следить, чтобы грунт был влажным.

Если земля постоянно будет пересыхать, то стебель преждевременно одревеснеет — это негативно скажется на урожайности. В зависимости от воздуха в квартире поливать рассаду в горшочке придется два-три раза в неделю. Торфяные таблетки пересыхают еще быстрее, поэтому внесения влаги требуют чаще.

Александра Бруня
