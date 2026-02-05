И чего мы ждем? Гинеколог объяснила, почему опасно рожать после 25 лет

Короткое объяснение врача — в этом видео Источник: Дмитрий Крисковец, Кирилл Кушнов / E1.RU

Главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова ответила на вопрос, почему женщин заставляют рожать до 25 лет. Дело в том, что в более позднем возрасте у многих не получается завести ребенка из-за длительного приема контрацептивов или накопившихся проблем со здоровьем.

Надежда Башмакова — главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в Уральском ФО, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.

«Нам сейчас нужно обязательно, чтобы все поняли: родить первого ребенка [надо] до 25 лет — это значит, ты еще не имеешь багажа болезней. Ведь для того, чтобы не родить до тридцати, люди длительно применяют контрацепцию, бывают какие-то случайные беременности, прерывают их», — убеждена Надежда Башмакова.

Даже медикаментозный аборт, по словам врача, имеет свои последствия.