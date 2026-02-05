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Здоровье Эксперт И чего мы ждем? Гинеколог объяснила, почему опасно рожать после 25 лет

И чего мы ждем? Гинеколог объяснила, почему опасно рожать после 25 лет

Беременность в более позднем возрасте чревата последствиями

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Короткое объяснение врача — в этом видео

Источник:

Дмитрий Крисковец, Кирилл Кушнов / E1.RU

Главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова ответила на вопрос, почему женщин заставляют рожать до 25 лет. Дело в том, что в более позднем возрасте у многих не получается завести ребенка из-за длительного приема контрацептивов или накопившихся проблем со здоровьем.

Надежда Башмакова — главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в Уральском ФО, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.

«Нам сейчас нужно обязательно, чтобы все поняли: родить первого ребенка [надо] до 25 лет — это значит, ты еще не имеешь багажа болезней. Ведь для того, чтобы не родить до тридцати, люди длительно применяют контрацепцию, бывают какие-то случайные беременности, прерывают их», — убеждена Надежда Башмакова.

Даже медикаментозный аборт, по словам врача, имеет свои последствия.

Вопрос женщинам: в каком возрасте вы родили первого ребенка?

До 25 лет, было легко
До 25 лет, роды прошли тяжело
После 25 лет, никаких осложнений
После 25 лет, на здоровье это сказалось
Я еще не рожала
Я мужчина, хочу посмотреть результаты
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Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Роды Беременность Гинеколог Семья Врач Женщина
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Комментарии
15
Гость
5 февраля, 20:17
Тётенька переучилась. У моей первой жены первый раз получилось забеременеть только в 33 года а второго ребёнка она родила в 44.
Гость
5 февраля, 17:13
Что за словосочетание "завести ребенка"? Аж глаз и слух режет! Выведите его из обращения! Заводят попугайчиков, хомячков, кошек, собак и прочую домашнюю живность! Детишек рожают!
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Гость
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