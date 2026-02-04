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Здоровье Истории «Он плавал уже в крови»: женщина рассказала, как потеряла ребенка и лишилась возможности рожать. Видео

«Он плавал уже в крови»: женщина рассказала, как потеряла ребенка и лишилась возможности рожать. Видео

Любовь Меркулова убеждена: следствие специально затягивается

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Источник:

Тимофей Крылов / Городские медиа

Бывший сотрудник прокуратуры Любовь Меркулова живет в небольшом селе Волгоградской области. Почти три года назад она чудом пережила тяжелейшую операцию, а вот ее нерожденная дочь буквально захлебнулась из-за внутреннего кровотечения. Могли не спасти и саму женщину. «Благодари Бога, что на дежурстве была заведующая, таких мы обычно не спасаем», — сказали ей в реанимации. Родить еще раз после той операции 37-летняя Любовь больше никогда не сможет.

О роковом дне трагедии и последствиях женщина рассказала в видео.

«Ребенок умер, но я сама видела, что он плавал уже в крови. Был отделен от всего этого. То есть произошла тотальная отслойка [плаценты], — рассказала Любовь Меркулова. — Еще на третий этаж заставили подниматься пешком. Там заведующая, которую я знаю, только закричала: „Почему не на каталке?! У нее отслойка плаценты“. Мне сказали врачи, что это просто чудо, что я выжила в такой ситуации. Ну, скажем так, кровь у меня вышла практически вся. То есть я действительно вернулась с того света. [В документах] есть такое указание, что 17 мая никаких патологий не было. Я 17 мая даже не была на приеме, как может в заключении эта дата фигурировать?»

Любовь всё еще надеется добиться справедливости.

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Тимофей КрыловТимофей Крылов
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