«Девушка делала детокс керосином»: эндокринолог — об «Оземпике», эпидемии диабета и безумных диетах

Елена Хоботова работает эндокринологом 23 года Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Гормоны управляют нашим телом. Они заставляют нас пугаться, чувствовать любовь и ярость, худеть и толстеть. Но что делать, если они работают неправильно? Да и как вообще понять, что наши гормоны вышли из строя? Ведь именно из-за них возникают такие сложные и опасные болезни, как, например, диабет.

С этими вопросами наши коллеги из 72.RU пришли к Елене Хоботовой — эндокринологу и диетологу MG-Clinic, специалисту с 23-летним стажем. Поговорили о секрете «Оземпика», вреде гормональных препаратов и том, почему нужно вовремя проверять простату, даже если не хочется.

У россиян дефицит йода? Самые простые вопросы о гормонах

— Многие до сих пор не совсем понимают, чем занимается эндокринолог. Расскажите, за какие органы и процессы в организме отвечает этот специалист?

— Эндокринология изучает железы внутренней секреции. Иногда вот так скажешь, и никто и не знает, что это такое. На самом деле это те вещества, которые все называют гормонами.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Эти вещества отвечают за всё, начиная от рождения ребенка. То есть чтобы яйцеклетка или сперматозоид выросли, нужны гормоны. Для того чтобы правильно сформировалась плацента, чтобы вырабатывалось молоко, опять же нужны гормоны. Есть гормон роста, инсулин, который помогает усвоить глюкозу и получить энергию, кортизол, который помогает адаптироваться со стрессом.

Поэтому гормоны постоянно участвуют в нашей повседневной жизни.

— А как понять, что нужно идти именно к эндокринологу? Что должно, условно говоря, болеть?

— Это очень комплексный вопрос. Такого специфического симптома в духе «если у вас болит голова, идите к эндокринологу», к сожалению, нет. Как проявляются, например, проблемы с щитовидкой? Слабостью, сонливостью, нарушениями стула, выпадением волос, прибавкой веса, отеками. Но это может быть и при анемии, и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Исходя из того, что гормоны участвуют в любом процессе нашей жизни, к эндокринологу обычно приходят вообще со всем. Как правило, к нам направляют пациентов врачи смежных специальностей, если обнаруживают проблемы на профилактическом осмотре, например.

— С гормонами связаны распространенные стереотипы о том, что они полностью управляют нами. Как на самом деле гормоны влияют на настроение и наше состояние?

— Это, как правило, касается половых гормонов. И, безусловно, тестостерон в какой-то степени влияет на мужчину, например. При дефиците гормона он может ощущать слабость, потерю мышечной массы. Может ухудшаться и эмоциональный фон.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Та же ситуация и с женским гормоном. Ярко это проявляется, когда женщина входит в период менопаузы: у нее ухудшается кожа, нарушается сон. Конечно, это влияет на настроение! Но мне кажется, что это не повод прям винить в этом всём только гормоны. Это такая совокупность факторов.

— С какими еще стереотипами про гормоны вы встречались?

— Чаще всего гормоны обвиняют, наверное, в прибавке веса. Есть большая часть пациентов, которые набрали вес и убеждены, что с их гормонами что-то не так. Хотя на самом деле гормональная причина набора веса — это всего 1–2% от всех случаев.

— Все постоянно говорят про дефицит йода. Мол, у нас в России его не хватает, надо восполнять. Так ли это?

— Йод — это основной микроэлемент, необходимый для выработки гормонов щитовидной железы. Запасов йода у нас в организме не существует, то есть то, что мы едим, то мы и расходуем. По поводу дефицита йода — это общемировая проблема. В большей части стран мира из-за этого принят закон о всеобщем йодировании соли, но у нас такого закона нет. Мы относимся к регионам с легким дефицитом йода. Что это значит? Это значит, что при норме в 150 микрограммов (мкг) в сутки мы получаем из пищи от 50 до 80 мкг.

— И что делать? Пить «Йодомарин»?

— Чтобы восполнить этот недостаток, надо покупать йодированную соль. Раньше она продавалась только в аптеках, в фольгированных пакетах, и добавлять ее надо было в готовую еду, так как на свету и от термической обработки она разрушалась.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Но сейчас механизм йодирования изменился, и эту соль мы видим в каждом магазине. В одной чайной ложке такой соли в среднем 200 мкг йода. При обработке как минимум 100 мкг там останется. Следовательно, для профилактики дефицита йода хватит одной чайной ложки. А «Йодомарин» — это уже лекарственный препарат, его надо пить по назначению врача.

— А что по поводу гормональных препаратов? Люди порой боятся их как огня. Стоит ли?

— Бояться их точно не нужно, но принимать под контролем. Гормональные препараты бывают разной направленности. Есть, например, гормонозаместительная терапия, которую принимают, если в организме не вырабатывается естественным путем нужное вещество.

А есть, например, глюкокортикостероиды, которые используют для лечения воспалительных заболеваний. Но это не должно быть самоназначение: «Вот у меня аллергия, дай-ка я себе гормональный препарат в нос побрызгаю».

«Следствие нашего переедания»: почему стало так много диабетиков?

— Наверное, самая частая проблема, с которой приходят к эндокринологам, — это диабет второго типа. Многие говорят, что у нас даже эпидемия этой болезни. Насколько всё плохо?

— Да, можно сказать, что это эпидемия. Диабет второго типа идет нога в ногу с ожирением. Всё дело в том, что мы очень сильно поменяли свой тип питания. И сахарный диабет второго типа — это следствие нашего переедания на самом деле. Избыточное количество жировой ткани в организме меняет чувствительность ткани к инсулину. Наша поджелудочная сначала работает в усиленном режиме, но рано или поздно количество вырабатываемого ею инсулина начинает снижаться. Соответственно, уровень сахара начинает в крови расти.

— Говорят так: «Если будешь есть много сахара, станешь диабетиком». Это правда или нет?

— Ну отчасти. Что такое сахар? Сахар — это энергия. Если мы едим сахара много, соответственно, мы потребляем энергии больше, чем мы тратим. Вся избыточно потребленная энергия складывается в жировую ткань. Но жировую ткань необязательно копить сладким, то же самое можно накопить и жирной едой. Любой избыток калорий, даже если это будут фрукты, отложится в жировую ткань.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— К нам еще поступил вопрос от читателей про норму сахара у мужчин и женщин — разная ли она?

— Это миф. Возрастных и половых различий в нормах по уровню сахара не существует. Есть понятие физиологический оптимум — это показатель 4,8–5 ммоль/л. Сахарный диабет любого типа мы ставим, если уровень сахара в крови 7 ммоль/л или выше. Есть еще и такое понятие, как преддиабет, его ставят, если сахар в крови натощак равен 6,1 ммоль/л или выше.

— А если сладкое и жирное не есть, всё будет хорошо?

— Ну тогда будет жить очень грустно. Всё же хорошо в меру: и сладкое, и жирное нужно есть. У нас половые гормоны — это жиры. Да даже любая оболочка клетки — это два слоя жира и один слой белка. Соответственно, он тоже нам нужен. Вопрос в количестве.

— Еще чаще встречаются вопросы о проблемах щитовидной железы. Как понять, что с ней что-то не так?

— Да, это, пожалуй, самая частая проблема, с которой приходят. Болезней щитовидки очень много, но их, как правило, очень хорошо видно: утром встаешь, а у тебя на шее под хрящом она увеличилась. Сложно дышать, поперхнуться можно при приеме пищи.

Также есть заболевания, которые связаны с избытком гормонов щитовидной железы, они будут проявляться чувством дрожи, паникой, учащенным сердцебиением, резким снижением веса. Называется тиреотоксикоз, или болезнь Грейвса.

Наиболее распространен гипотиреоз — дефицит гормонов. Но если я сейчас опишу симптомы, то их найдет у себя, наверное, каждый второй читатель, слишком уж они неспецифичные. Это когда мы проснуться не можем, отечность, запоры, прибавка веса, нехватка сил.

— Рак желез — насколько он распространен и хорошо ли лечится?

— Смотря какой железы, тут ведь несколько разных болезней. Так, рак щитовидной железы легко обнаружить на ранней стадии, и он хорошо поддается лечению. А вот рак, например, поджелудочной часто никак себя не проявляет, и его мы ставим уже на поздней стадии. Это либо случайные находки на УЗИ, либо случаи, когда он, к сожалению, дал свои смертельные ростки.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Если касаться раков половых желез, то здесь при своевременной диагностике тоже прогноз на жизнь очень неплохой. Но тут вопрос: а как часто женщины и мужчины проверяют их? Особенно это касается предстательной железы (более известное название — простата. — Прим. ред.) у мужчин.

— От пива у мужчины может вырасти грудь, как у женщины?

— Эта болезнь называется гинекомастия — выход за показатели нормы грудных желез. Она бывает двух типов: истинная и ложная. Первая развивается, если у мужчины появляется железистая ткань, и это видно только по УЗИ. А вторая — это следствие ожирения. Грудь от пива — это как раз ложная гинекомастия.

— И еще немного о половых особенностях. Женщины часто комплексуют из-за волос на теле: на руках, лице. Когда это норма, а когда отклонение?

— Всё просто. Есть места, где в норме у женщин не растут волосы. Например, на лице могут расти пушковые волосы, но не стержневые, как на бороде и усах. Также не должно быть грубых волос на груди, над пупком, плечах и спине. Всё остальное — это абсолютно нормальные волосы на теле.

По этой схеме можно понять, в норме ли ваш волосяной покров Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Странно есть всё подряд, а потом пытаться выпить смузи». Почему вы не можете похудеть?

— Витамины и биологически активные добавки (БАД). Сколько в них реальной пользы?

— Смотрите, у врачей есть методическое руководство, называется кратко «Нормы физиологических потребностей». Там сказано, что зачастую рацион нужно обогащать витаминами и микроэлементами, так как в обычной еде их не всегда достаточно.

Однако любой дефицит должен быть предварительно доказан. Например, у нас все пьют витамин D и железо бесконтрольно. Из-за этого у меня только на прошлой неделе были две пациентки с перегрузкой железа в организме.

К эндокринологам и за этим приходят, в том числе чтобы понять, есть ли дефицит. И мы тоже выписываем иногда биологически активные добавки, но не как лекарство, а средство для обогащения рациона.

Тем не менее есть люди, которые продают БАДы как лекарство от всех болезней. Это неприемлемо. Помимо прочего, некоторые БАДы, которые ввозятся на наш рынок, могут содержать и лекарственные вещества в неуточненных дозах. Поэтому скажу так: если БАД обещает вам исцеление от сахарного диабета или, например, псориаза, то его стоит опасаться.

— О каких самых глупых диетах вы слышали?

— Мне повезло, таких пациентов практически не было. Помню, пришла одна девушка, которая проводила детокс керосином. Это, наверное, самое запоминающееся. Я ее в токсикологию направила.

— А, кстати, нужен ли организму детокс или это просто модный тренд?

— Я отвечу коротко: чисто не там, где прибирают, а там, где не мусорят. Согласитесь, странно всё подряд в себя складывать, а потом пытаться выпить смузи, чтобы всё очистить.

— Сейчас все худеют с помощью «Оземпика». Это действительно чудо-укол?

— То, что эта группа препаратов появилась, просто замечательно. Ozempic — лишь один из группы препаратов. Первый такой появился около 15 лет назад. Другое дело, что от него ждут чуда, якобы он за человека сделает всю работу. Человек должен быть мотивирован и обучен именно правильному, здоровому образу жизни. Тогда, действительно, с ним худеть легче. Если вы будете ставить укол, ничего не меняя в жизни, он не сработает. Да, есть вы не будете, но как только перестанете колоть, вес вернется.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— С чего тогда правильно начать худеть?

— Сначала я собираю историю жизни человека, когда в жизни появился лишний вес, смотрю, есть ли осложнения. Потом мы сдаем анализы, и я прошу пациента составить дневник питания за три дня. А дальше уже всё зависит от пациента: если он готов разобраться, то напишет правду.