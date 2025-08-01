«Я похожа на леопарда»: модель получила сильные ожоги от лазерной эпиляции — она требует с салона 300 тысяч

Дерматолог предупредил Кристину, что ожоги могут не зажить полностью Источник: предоставлено Кристиной Б.

Модель Кристина Б. из Новосибирска пришла в салон красоты на лазерную эпиляцию, но во время процедуры почувствовала сильную боль, а затем ее ноги покрылись волдырями. Кристина потребовала компенсацию, но на сумме они с салоном не сошлись, и девушка решила обратиться в суд. В салоне признали, что произошедшее — вина мастера, но считают, что Кристина могла сама ухудшить состояние кожи. Наши коллеги из NGS.RU выяснили подробности конфликта.

«Зона бикини горела»

Кристина регулярно ходит в салоны красоты на лазерную эпиляцию. Это связано не только с личным комфортом, но и с профессией девушки: она фотомодель. 20 апреля 2025 года за очередной процедурой она пришла в салон лазерной эпиляции ProfLaser.

Особенностью было то, что у Кристины смуглая кожа, то есть для аппарата потребовались бы соответствующие настройки. В салоне девушку заверили, что всё пройдет гладко. И во время эпиляции подмышек всё было действительно нормально, но, когда дело дошло до зоны бикини и ног, Кристина почувствовала сильную боль. Она сообщила об этом мастеру, но та ответила, что это особенности работы аппарата.

«Я ходила на лазер много раз, и никогда не было проблем, а в этом салоне мне даже не сделали тест-полоску. Когда мастер начала делать зону бикини, я попросила убавить мощность, но мне отказали со словами „эффекта не будет“. Когда она перешла к ногам, я попросила нанести какую-либо мазь, так как зона бикини сильно „горела“, но у них ничего не было», — рассказала Кристина.

Эффект от процедуры и правда был, но в виде ожогов: сразу после сеанса на коже появились красные пятна. Девушка всё же заплатила за услугу и ушла домой, но боль усилилась, и она позвонила в салон. По ее словам, владелица ProfLaser Марина Буйкевич вернула ей деньги за процедуру, 1990 рублей, и связалась с мастером, которая ее проводила.

«Она сказала, что мастер всё сделала правильно, и также порекомендовала мне, что нужно использовать для лечения», — вспомнила Кристина.

Корочки от ожогов исчезли только через месяц с лишним, на их месте остались белые шрамы Источник: предоставлено NGS.RU

Салон, признала девушка, компенсировал ей приобретение необходимых медикаментов, в чек попала также и мазь от синяков: ранее в день сеанса Кристина упала. Но принятые ею меры оказались безрезультатными, и девушка решила обратиться к дерматологу, предупредив об этом владелицу салона. Из-за плотного расписания специалиста они с управляющей салоном выбрали другого врача и записали Кристину на 23 апреля.

«Специалист увидела мои ноги, и первый вопрос у нее был: „Вы загорали?“ То есть я такая ненормальная женщина: решила позагорать, а потом пойти на лазер. В итоге мне поставили диагноз „термический ожог“», — рассказала Кристина.

Управляющая ProfLaser Надежда также присутствовала на приеме и приобрела часть из назначенных врачом лекарств. Кристина начала принимать антигистаминные препараты и использовать назначенные средства, но, призналась девушка, нервы не выдержали: на коже остались пятна, из-за которых она «выглядела как леопард», а носить брюки оказалось невозможно из-за зуда.

Кристина подняла вопрос о моральной компенсации. Она уже не хотела общаться ни с кем из салона и планировала продолжить лечение самостоятельно. Кроме того, по ее словам, сотрудники салона в первые дни настаивали на неверном лечении, а дерматолог объяснила, что, даже несмотря на терапию, на коже остались бы следы от ожогов.

«В мае я снова оказываюсь у дерматолога для назначения нового лечения. Она мне сказала: „Кристина, я не знаю, когда это пройдет“», — отметила модель.

Размер компенсации за некачественно оказанную услугу она определила в 50 тысяч рублей — этой суммы, по ее расчетам, должно было хватить на лечение. Салон в ответ предложил 30 тысяч рублей и расписку с ошибкой в паспортных данных девушки. Согласно расписке (копия имеется в распоряжении редакции), Кристине грозил бы штраф в миллион рублей за разглашение информации о конфликте и публикацию фото, видео или словесного описания инцидента в открытых источниках.

«Я сказала, что подписывать ничего не буду. Управляющая заявила, что они не могут убрать штраф в миллион, так как я могу обратиться в прокуратуру, но я и так собиралась это сделать. Потом предложили уменьшить штраф до 300 тысяч. Я ничего не подписала», — рассказала Кристина.

После встречи с управляющей и владелицей салона Кристина поехала к адвокату и решила обратиться в Следственный комитет и прокуратуру. Там девушке выдали направление на судмедэкспертизу.

Сумма морального возмещения в досудебной претензии салону в итоге составила 300 тысяч рублей. По мнению девушки, после того как дерматолог сказала ей, что ситуация не улучшится, это адекватная сумма за некачественно оказанную услугу. За это время она пропустила несколько фотосъемок, потеряв часть дохода, а также потратилась на приобретение медикаментов и юридические расходы.

«Голый потребительский экстремизм»

Управляющая салоном ProfLaser Надежда признала ошибку мастера и сообщила, что та уже уволена. Но она также предположила, что Кристина могла сама ухудшить состояние кожи, а во время процедуры просила увеличить мощность. Кроме того, рассказала управляющая, мастер обычно делает фотографии до и после процедуры и на первых снимках были видны рубцы на ногах, которые могли появиться из-за солнечных ожогов.

«Во время и после процедуры всё проходило достаточно хорошо, клиент реагировал нормально: девушка уже посещала не одну студию, знает, какие ощущения должны быть. Кристина просила повысить мощность, потому что ничего не ощущала», — отметила Надежда.

После обращения Кристины салон активно поддерживал с ней контакт: ей отправили список средств, которые помогают восстановить кожу после ожогов, и запланировали визит к специалисту на следующий день. Но Кристина, по словам Надежды, стала откладывать поход к врачу.

«В первый день мы порекомендовали ей уходовые средства и Кристина скинула скрин онлайн-аптеки, где сумма была выше двух тысяч рублей. Мы тут же ей перевели деньги. Часа через четыре Кристина скидывает фотографию того, что она купила, — там совершенно другие лекарства, включая мазь от синяков. Мы договорились, что на следующий день она идет в клинику и, соответственно, присылает нам чек», — рассказала управляющая.

Но на прием к дерматологу они с Кристиной попали только 23 апреля — Надежду удивило, что Кристина откладывала визит к врачу три дня. Что она делала с кожей в эти дни, она не знает.

«Врач сказала, что очень сухие ноги, что, вероятнее всего, Кристина очень много загорает. Девушка ответила, что она солнца боится. Ей выписали лечение и поставили диагноз „контактный дерматит“. 1 мая диагноз изменился на „ожоги“. Возникает вопрос, что с 24-го по 1-е число Кристина делала со своими ножками», — рассказала она.

Надежда объяснила, что дерматолог выписала препараты не только для лечения, но и для ухода за кожей после него на случай появления рубцов. Поэтому на первом этапе они не покупали лекарства, назначенные после основного курса терапии. К этому моменту салон уже потратил около 15 тысяч рублей, подсчитала Надежда.

После этого Кристина потребовала компенсацию в 50 тысяч рублей, но салон предложил 30 тысяч: осмотр дерматолога выявил контактный дерматит, то есть состояние ног Кристины было вызвано не только процедурой в салоне, но и неправильным уходом. А когда дело дошло до уже упомянутой расписки, Кристина, по словам Надежды, исчезла. После этого девушка подала обращение в прокуратуру и больше на связь не выходила.

«Когда мы с ней ехали в клинику, она мне сказала, что ходила на другой лазер и у нее есть рубец от ожога из-за него. На встрече с врачом же она заявила, что никогда не получала ожогов от лазера. Когда я ей напомнила про рубец, Кристина сказала, что это другой лазер, и отказалась его показывать. 12 июня у нее был отзыв на обувь: видно, что ноги загорелые. Она же утверждает, что не ходит в солярий», — заметила она.

Сотрудники салона ProfLaser полагают, что Кристина скорректировала фото Источник: предоставлено NGS.RU

В беседе с NGS.RU владелица салона Марина Буйкевич предположила, что Кристина Б. могла использовать фотошоп на снимках с ожогами, повысив резкость на шрамах, оставшихся после процедуры. Конфликт она назвала «голым потребительским терроризмом».

«Она на процедуру пришла уже как будто после загара, у нее ноги были все в шрамах и без нас. Мастер с ней работал в нулевых параметрах — это поверхностный ожог, — объяснила предпринимательница. — Мы не снимаем с себя ответственность, но у нее все ноги в круглых точках, ее сжигали уже не раз».

В заключении эксперта Новосибирского областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы (результат имеется в распоряжении редакции) указано, что эксперт не смог определить точно, когда Кристина получила повреждения: в предоставленных медицинских документах нет описания морфологических особенностей поврежденных участков, а на фотографиях — дат.

«Однако не исключена возможность их образования в срок и при обстоятельствах, указанных в постановлении, то есть 20 апреля 2025 года при проведении лазерной эпиляции кожных покровов», — признали эксперты.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в ведомство подобных обращений не поступало.