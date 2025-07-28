«Надо заниматься сексом до последнего вздоха»: специалист рассказала все, о чем вы стеснялись спросить

Наталья Кутенева — гинеколог с 20-летним стажем Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Женщины всё еще боятся говорить о своем здоровье. Причин этому множество: стыд, стеснение, заблуждения и разного рода страхи не позволяют открыто и честно рассказывать о своих проблемах. 72.RU попросил гинеколога Наталью Кутеневу ответить на сложные, а иногда и глупые вопросы о женском здоровье. Она подробно рассказала о надежных способах контрацепции, опасности ВПЧ, женской онкологии и абортах.

Наталья Кутенева — врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, нутрициолог и член Ассоциации эстетической гинекологии.



Стаж работы Натальи — 20 лет. Доктор специализируется на лечении нарушений менструального цикла, подборе заместительной терапии при менопаузе, диагностике и лечении бесплодия, а также подготовке к беременности.

«Родишь, и всё пройдет»: главные заблуждения о женских половых органах

— Как часто нужно посещать гинеколога?

— Здесь нужно разделить все возрасты. Дошкольников и младших школьников осматривает педиатр, и если уже он находит патологию, то ребенка направляют ко мне. То есть тут по жалобам.

Когда у девочки наступают менструации, здесь нужно обращать внимание на их характер и жалобы. А классические осмотры мы начинаем, когда девушка начинает вести половую жизнь, а вступают в нее все по-разному. После этого, даже если ничего не беспокоит, раз в год обязательно нужно приходить к гинекологу.

— Боятся ли женщины ходить к гинекологу?

— Конечно. И это нормально, потому что мы всегда боимся неизвестности: вдруг что-то увидят, найдут. Например, рак у всех в голове в первую очередь. Моя задача как гинеколога — создать доверительные отношения. Если я вот эту безопасность создаю, то женщины ходят ко мне годами.

— С какими самыми распространенными мифами о женском здоровье вы сталкивались в своей практике?

— Фразы в духе «родишь, и всё пройдет» или «половой жизнью начнешь жить — всё пройдет». Если бы всё было так легко и просто, то мы бы, наверное, тут не сидели, да? Действительно, иногда женщины терпят, пока не родят, например, и приходят, когда уже всё может быть запущено. Думаю, это тянется из того времени, когда мы очень мало знали про различные заболевания.

Не надо ждать — надо решать проблему здесь и сейчас. Даже если это какое-то мелкое изменение, это уже звонок организму. Вот я всегда говорю: хорошо, что у нас, женщин, есть менструация! Мы по ней можем понимать, что с нами вообще происходит. Организм каждый месяц проверяет, могу я сейчас родить или нет. Если нет, значит, будет какой-то сбой. Это как лампочка в машине: загорелось что-то, значит, надо обращаться к врачу.

Интерьер в кабинете Натальи Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— У многих женщин есть комплексы касательно того, как выглядят их половые органы. Стоит ли стесняться?

— По большому счету всё это идет из порно. Мы видим красивую картинку, и нам кажется, что так должно быть у всех. На самом деле все мы асимметричны, а то, что малые половые губы могут быть больше, чем большие, — это норма по физиологии.

Еще больнее, когда об этом тебе говорит партнер. Одна моя пациентка однажды рассказала, что первый половой партнер сказал ей: «Ой, ну и пельмень у тебя». А то ведь он до этого на выставку ходил, там посмотрел, как что должно выглядеть! Тем не менее у девушки после этого были проблемы с отношениями.

Если женщину ее половые органы не беспокоят, то всё хорошо. Если ужиться не получается, если вы не можете себя принять такой, какая вы есть, не надо терпеть — можно сделать интимную пластику. Например, можно сделать резекцию половых губ, потому что иногда они не только не нравятся внешне, но и мешают заниматься спортом, натирают. Ничего страшного в этом нет. Зато пациентки потом приходят ко мне, и у них аж глаза горят.

— Несмотря на то что мы живем в XXI веке, многие до сих пор не понимают, как всё-таки появляются дети. Давайте поясним, в каких случаях девушка может забеременеть во время секса.

— Беременность может наступить, когда пара не предохраняется. Сразу скажу: прерванный половой акт и календарный метод (миф, связанный с тем, что в определенные дни цикла женщина не может забеременеть. — Прим. ред.) — это не методы контрацепции. 90% женщин используют прерванный половой акт, то есть ничего, да. Знаете, уже космические корабли бороздят просторы вселенной, а мы до сих пор прерванным половым актом предохраняемся, а потом удивляемся, что у нас беременность наступила.

В соцсетях Наталья постит фото с дочерью. Доктор уверена: с детьми надо вовремя говорить о контрацепции и сексе Источник: Наталья Кутенева / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Беременность может случиться, во-первых, если произошел секс с эякуляцией во влагалище. Также это может случиться просто при соприкосновении половых органов. Если эякуляция только произошла, то сперматозоиды всё еще активны. Хороший сперматозоид добирается до яйцеклетки в течение семи секунд.

— Еще немного о мифах. Зависит ли размер входа во влагалище от количества половых партнеров?

— Ну нет, конечно. Размер входа влагалища зависит только от того, рожала женщина или нет, и от ее мышц. Всё остальное — это уже психология, желание задеть побольнее, подковырнуть, унизить.

— Нормально ли терпеть боль при менструации и в каких случаях нужно обращаться к врачу?

— Действительно, это физиологичный процесс, который у всех протекает примерно одинаково: скудные выделения в первый день, более обильные — во второй и третий и некая болезненность внизу живота.

Нормальной эта болезненность считается, когда при менструации я не выпадаю из жизни, занимаюсь своими делами и не принимаю обезболивающие. Если же я не могу выйти из дома, пью обезболивающие по три раза в день, падаю в обморок или вызываю скорую от боли, то такое терпеть нельзя — надо разбираться.

— Насколько правильно и безопасно использовать менструальные чаши?

— Вполне нормально. Если удобно, то почему нет? Кстати, стала нередко встречать девушек, которые ими пользуются. Дело в том, что у некоторых встречается аллергия на прокладки, например кому-то они могут натирать. Тут, как и с любым другим гигиеническим средством, важна правильность использования — вовремя менять ее, в зависимости от количества выделений, а не так, что утром поставила, а вечером поменяла.

Растет ли живот от гормональных таблеток? Всё о контрацепции

— Какой метод контрацепции самый эффективный и самый безопасный?

— Здесь всё зависит от того, как хочет женщина. В принципе, все методы контрацепции высокоэффективны, кроме прерванного полового акта и календарного метода.

Самыми эффективными считаются гормональные контрацептивы, которые подавляют овуляцию. Сюда входят и пластыри, и таблетки, и внутриматочные системы, и еще подкожные импланты. Подкожный контрацептив у нас на рынке один — импланон. Он уже давно, кстати, на рынке — лет 15, наверное. Имплант ставится на три года. Это классный метод, я его очень люблю, потому что он эффективный, безопасный, его можно кормящим, а еще женщинам, которым противопоказаны эстрогены (группа стероидных половых гормонов, играющих ключевую роль в женском организме, особенно в репродуктивной системе. — Прим. ред.). Он просто не очень распространен, потому что немножко есть заморочки со стороны докторов, не все умеют его удалять.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Презервативы тоже эффективны, если правильно их использовать. Я подбираю препараты исходя из доступности: чтобы пошла в аптеку и купила. Среди моих пациентов самый популярный метод — оральная контрацепция. Это просто: положил в рот таблетку, и всё.

— Многие женщины всё еще боятся принимать оральные контрацептивы. Как они могут влиять на организм и стоит ли их бояться?

— Этот хвост тянется еще со времен, когда такие контрацептивы были высокодозированными и действительно имели ужасные побочки. Сейчас медицина шагнула далеко вперед. Это настоящее счастье, что изобрели гормональную контрацепцию и женщина сама может регулировать беременность.

Доказано множеством качественных исследований, что гормональная контрацепция не влияет на вес, практически не повышает риска тромбозов, если назначена здоровому человеку, и не повышает риск рака. Больше скажу, рак эндометрия или яичников, наоборот, профилактируют с помощью гормональной контрацепции.

Поэтому я считаю, что от гормональной контрацепции огромные плюсы, но только при правильном назначении и только здоровому человеку.

ВПЧ, рак, климакс: как предотвращать и лечить

— В последнее время много говорят о ВПЧ. Почему этот вирус опасен для женщин?

— ВПЧ передается половым путем, причем это может быть даже контакт кожи к коже. И презерватив не защищает от ВПЧ. Онкогенные типы ВПЧ могут вызывать рак шейки, это доказано, и ученый даже получил Нобелевскую премию за это. Разумеется, это не значит, что у всех зараженных ВПЧ женщин разовьется рак, всё зависит от иммунной системы.

Что за ученый? Узнать Речь идет о немецком ученом Харальде цур Хаузене, который в 2008 году открыл и доказал связь ВПЧ с развитием рака шейки матки

— И как жить с ВПЧ?

— Специфического лечения от ВПЧ нет, но есть вакцина. Это единственный метод, который может нас защитить. Есть небольшой город в Европе, где вакцину от ВПЧ ввели в национальный календарь и привили всех женщин от 9 до 45 лет. Там, если я не ошибаюсь, на протяжении десяти лет не выявили ни одного рака шейки матки.

В Европе детей тоже везде вакцинируют от ВПЧ. И только, опять же, у нас с прививками связана куча мифов, как и с гормональными препаратами.

Кстати, в России есть поликлиники, которые получают на детей эти вакцины — бивалентный «Церварикс» и четырехвалентный «Гардасил». Разлетаются они быстро, но всегда можно прийти в частную клинику и вакцинироваться платно. Прививаться можно и если у тебя нет ВПЧ, и если заражен.

— Приведите несколько случаев из практики, когда обычный прием обернулся вовремя выявленным заболеванием.

— В последнее время очень часто выявляю заболевания щитовидной железы. Дело в том, что щитовидка — это как печка, которая дает нам энергию. И на менструальный цикл она влияет в том числе. То есть женщина может прийти ко мне с нарушением менструального цикла, и обнаруживается другая проблема. Исправили, а следом нормализовался и цикл.

Иногда выявляем новообразования молочных желез или рак молочных желез. К счастью, вовремя поймали на первой стадии, всё быстро удалили, обошлось без химиотерапии. Также было несколько случаев рака шейки матки, рака эндометрия. Бывали и случаи, когда болезнь находили уже поздно, так как болезнь никак себя не проявляла. Поэтому и важно ходить на ежегодный осмотр — и не только у гинеколога, но и у других специалистов.

— Многие задают нам вопросы о менопаузе и гормонозаместительной терапии (ГЗТ). Что это значит для женщины?

— Примерно после 45 лет старение ускоряется и женский организм уже не вырабатывает столько гормонов, как раньше. Следовательно, больше рисков воспроизводить нездоровое потомство. Поэтому природа придумала менопаузу, чтобы эту репродукцию выключить.

Это, конечно, не значит, что мы за день превращаемся в бабушку, но повышается риск разных заболеваний. Например, становятся хрупкими кости, страдает сердечно-сосудистая система, связки, даже зрение.

Падает и качество жизни: нарушается сон, все бесят. Женщина не может жить половой жизнью, потому что у нее сухо во влагалище, каждый половой акт для нее как изнасилование. А сексом надо заниматься до последнего вздоха и получать от этого удовольствие. Это опять же миф, что сексом занимаются только молодые люди. Да нет, для женщины в менопаузе это еще нужнее: и физически, и эмоционально.

У нас ГЗТ всё еще боятся, хотя различные исследования говорят, что это даже профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, рака прямой кишки, эндометрия и даже молочных желез.

Поэтому бояться этого не надо. Единственное, важно знать, что начинать терапию надо не позднее 10 лет от начала менопаузы или не позднее возраста 60 лет. Позднее смысла уже нет: помочь мы не сможем, а навредить, вмешиваясь, вполне.

Аборт приводит к бесплодию. Это правда?

— Попробуйте описать портрет типичной беременной россиянки. Как она выглядит?

— Расскажу о тех, кто приходит ко мне. На моей практике, женщины отодвигают первые роды: в среднем это происходит в 30 лет и старше. Как правило, это девушки, которые следят за своим здоровьем и к беременности подходят осознанно: сначала готовятся, потом вынашивают ребенка и возвращаются ко мне уже и после родов. Девочек в возрасте 20–23 лет у меня вообще нет.

— Это звучит удивительно на фоне разговоров о том, что рожать нужно как можно раньше и больше. Что современная гинекология говорит про роды в 25, 30, 40 лет?

— В беременность нужно идти, если вы готовы к ответственности и если вы готовы к ней физически. Что это значит? Женщина должна быть готова поделиться с плодом. А если у нее самой нет [ресурсов], организм никогда плоду не отдаст последнее, даже если этого хочет мама. В один момент он может его просто вытолкнуть, и всё. Тут как в самолете: вначале надеваем маску на себя, потом на ребенка. Это первое.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Второе — возраст. Сейчас у нас такая политика, что рожать надо рано, но на самом деле мы всегда к беременным моложе 20 лет относились очень прицельно и осторожно, потому что это очень высокие риски кровотечений, преждевременных родов, осложнений. У нас до 25 лет только отделы головного мозга заканчивают формироваться, поэтому девушка в принципе эту ответственность даже на себя взять пока не может.

Если говорить о женщинах 40+, то я ничего не имею против таких родов. Естественно, при условии, что мы к ним готовимся, а потому риск спонтанных мутаций и отклонений снижается. В девять недель сдаем неинвазивный пренатальный тест, и, если женщина видит, что с ребенком всё хорошо, пусть она рожает. Опять же, если вы к этому готовы. Некоторым в 45 лет лишний раз встать ночью тяжеловато.

— Когда наступает идеальный возраст для беременности и есть ли такой вообще?

— По моему мнению, от 25 до 35 лет — идеальный возраст. Ты полна сил, молода, можешь растить детей, ухаживать за ними.

— Сложно обойти и тему абортов. Во многих странах их запрещают, у нас тоже постоянно возвращаются к этой теме. Как вы смотрите на эту проблему?

— В своей работе я придерживаюсь принципа превенции, то есть правильного предохранения. Когда это уже случилось и женщина понимает, что сейчас не время и не место, и она решает [сделать аборт], я этому не противлюсь. Конечно, предупреждаю о рисках, о вреде аборта. Говорю: «Да, это плохо. Давайте в следующий раз мы подумаем о том, чтобы этого не случилось, будем предупреждать с помощью контрацепции». Но это в любом случае решение женщины.

Понимаете, это неизбежно, это будет всегда. К сожалению, так иногда бывает, что не нужна беременность. Мировая практика говорит, что, если аборты запретят, женщина всё равно прервет эту беременность, но уже нелегально и небезопасно. Отсюда материнская смертность.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Или родит и бросит малыша. Совсем недавно ужасный случай был в Петербурге: 16-летняя девочка родила и выбросила ребенка в окно. Потому что боялась, потому что мама не объяснила, как ей быть.

Поэтому, исключительно по моему мнению, не надо запрещать аборт. Вместо этого нам нужно заняться профилактикой, сексуальным воспитанием детей, а не думать: «Ой, это же так постыдно разговаривать с ребенком об этом».

— Приводит ли аборт к бесплодию?

— Если всё прошло без осложнений, то вероятность бесплодия очень низкая. Я за 20 лет практики такого ни разу не встречала. Разумеется, для организма это стресс, но, если человек здоров, всё достаточно быстро приходит в норму. Я бы сравнила аборт со стоп-краном в поезде. Вот его сорвали, и все повалились, люди попадали, переломались, травмировались — здесь так же.

Но знаете, пусть лучше немного боятся, что дальше будет бесплодие. Может, тогда люди будут чаще задумываться о контрацепции. К счастью, я наблюдаю, что сейчас женщины ответственнее относятся к этому моменту. Если взять пациенток до 40 лет, то, наверное, у 95% из них никогда не было абортов.

— Что делать, если долгое время не получается забеременеть?

— Для начала разберем, что значит «долгое время». Если пара моложе 35 лет, то нормой будет считаться беременность в течение одного-двух лет активной половой жизни без контрацепции. Когда пара уже старше, то дается год.

Мы начинаем обследовать пару, если по истечении этого срока не наступает беременность. Причем сразу обоих партнеров. У нас почему-то есть заблуждение, что если у мужчины есть эрекция и эякуляция, то с ним всё хорошо. Следовательно, что-то не так с женщиной. Но на самом деле 70% генетической информации ребенку несет отец. Соответственно, готовиться должны оба.

Начинаем мы с самого простого — со спермограммы. И опять же у нас почему-то при этом слове женщина закатывает глаза, а мужчина вообще под кушетку готов залезть. Бояться не стоит, для этого в клиниках созданы все условия.

Знаете, у многих мужчин независимо от возраста спермограмма плохая. А женщина уже давным-давно всё проверила, и всё у нее хорошо. Поэтому давайте как-то вместе этим заниматься, это же совместный ваш ребенок. А у нас почему-то всё отдается на женщину: «Вот ты иди проверяйся».

— О том, что происходит потом. Послеродовая депрессия и правда бывает? Чем она обусловлена?

— Да, такое психоэмоциональное состояние и правда существует. Женщины сейчас рожают мало — одного, может, двух детей. Они готовятся к беременности, волнуются в течение девяти месяцев — их нервная система всё время напряжена. Но продолжаться так вечно не может, и после родов она начинает уходить, скажем так, в торможение.

Это может перерасти в депрессию. Иногда даже ребенок, казалось бы, очень желанный, маму раздражает. Если женщину в этот момент никто не поддерживает, она остается долго одна с ребенком и еще занимается домашними делами, она просто начинает выгорать.