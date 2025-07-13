Секрет от бабушек. Сорняк, который растет в каждом дворе, сделает ваши волосы роскошными — доказано наукой

Помогают секреты славянских бабушек Источник: iStock

«Вот такой длины были волосы моей прабабушки в 60 лет, — бьюти-блогер Мелоди Яслан показывает в TikTok старую фотографию женщины с блестящими черными локонами ниже пояса. — Такие же волосы сейчас у моей 80-летней бабушки».

Мелоди и сама может похвастаться роскошными волосами. А всё потому, что она использует один простой секрет по уходу, который позаимствовала у своих славянских бабушек. Все они мыли голову, используя отвар крапивы двудомной, она же — обычная крапива, которая растет в любом дворе, на любом огороде и вообще считается сорняком.

«Это растение блокирует фермент, вызывающий выпадение волос, выводит токсины из кожи головы и укрепляет волосяные фолликулы, — уверяет Мелоди. — С помощью натурального шампуня с крапивой я смогла за год отрастить длинные волосы из стрижки боб».

у Мелоди Яслан тоже шикарные волосы Источник: melodyyaslan / TikTok

По словам Мелоди, современные шампуни содержат силиконы, благодаря чему волосы выглядят гладкими, но это дает лишь временный эффект. Натуральные же средства для волос не приукрашивают, а действительно делают волосы сильнее, рассказывает «Доктор Питер».

«Я не использую кондиционер после шампуня. Заметила, что мои волосы выглядят куда объемнее без него. Но чтобы волосы не были сухими, за час до мытья я наношу аргановое масло. И после мытья волосы всегда очень мягкие», — рассказывает блогер.

Советы блогера подтверждают и научные исследования. В одном из них эффективность крапивы проверили на мышах. Одним грызунам на выбритую кожу наносили экстракт крапивы, а другим для сравнения — экстракт бузины. За мышками наблюдали в течение трех недель. В результате у тех, кого обрабатывали крапивой, шерстка выросла на 10,02 мм. Мыши с бузиной показали чуть более скромный результат — 8,94 мм.

Как оказалось, экстракт крапивы усиливает рост клеток дермального сосочка — части волосяного фолликула, расположенной в корне волоса. Именно от состояния дермального сосочка зависит рост волоса. Если же он погибает, отмирает луковица и весь волосяной стержень.

«Крапиву с давних времен используют в качестве источника лекарств, пищи и клетчатки. В средневековье ее применяли как мочегонное средство и для лечения проблем с суставами. Ее также используют как очищающее средство, применяют при кожных проблемах, при диарее. Она помогает улучшить кровообращение, нормализовать низкое давление. Для наружного применения крапиву используют не только против выпадения волос, но и как средство от перхоти», — говорится в научном обзоре, опубликованном в журнале Progress in Biophysics and Molecular Biology.

Листья крапивы богаты стеринами. Это органические вещества, которые стимулируют рост волос. Они же помогают снизить холестерин. Кроме того, крапива содержит гликопротеины (защищают от воспаления), полезные кислоты (салициловую, яблочную, угольную и муравьиную), природные антиоксиданты флавоноиды (рутин, кемпферол, кверцетин и т. д.), а еще кальций и калий.

Благодаря такому составу крапива годится не только как средство для роста волос.

«Листья крапивы богаты антиоксидантами, потенциально способствующими лечению рака молочной железы посредством апоптоза (гибель раковых клеток путем самоликвидации. — Прим. ред.), — говорится в исследовании индийских фармакологов. — Экстракт крапивы подавляет миграцию раковых клеток, а также проявляет противовирусную активность. Крапива снижает воспаление, проявляет гепатопротекторные свойства (защищает клетки печени. — Прим. ред.), а также регулирует уровень глюкозы в крови».

Простой способ для роста волос

«Добавьте чайную ложку молотого кофе в шампунь. Это простой метод, который помогает многим мужчинам и женщинам. Кофеин стимулирует рост волос и укрепляет их по всей длине», — рассказала врач Джанин Боуринг.

По словам эксперта, с возрастом волосы становятся тоньше, теряют свой блеск и быстрее выпадают. Кроме того, люди начинают лысеть: мужчины в первую очередь теряют волосы на висках и макушке, а у женщин это происходит по всей площади головы или так же — с макушки. Кофеин может решить и эту проблему.

Кстати, молотый кофе можно заменить растворимым. Доктор Джанин Боуринг заверяет, что от него тоже есть эффект.

Если вы не хотите добавлять продукт в бутылку с шампунем, то можно смешивать средства, когда вы принимаете душ. Немного гранул кофе на ладонь, сверху шампунь — всё, смесь готова, наносите ее на волосы. Только не забывайте тщательно промывать голову! Кофе необходимо смыть с волос и кожи головы, чтобы не было зуда и раздражения.

Ошибка, из-за которой выпадают волосы

Вы можете терять волосы из-за «безобидной» привычки мыть голову перед сном, а потом ложиться спать с мокрыми локонами.

Дело в том, что когда вы ложитесь спать с мокрой головой, то структура волос становится хуже: они сильно путаются, начинают ломаться, становятся слабее. Во сне мы постоянно ворочаемся, а ведь влажные волосы уязвимы. Структура от запутывания становится хуже, результат — ломкость, а потом и выпадение.

Что делать? Сушить волосы феном. Это не навредит им, если делать это правильно.

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