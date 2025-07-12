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Здоровье Интервью Несварение или тревожные сигналы? Как отличить обычную боль в животе от смертельного заболевания

Несварение или тревожные сигналы? Как отличить обычную боль в животе от смертельного заболевания

Отвечает эксперт из Ярославля

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1 комментарий
А вы сталкивались с подобными ощущениями? | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаА вы сталкивались с подобными ощущениями? | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

А вы сталкивались с подобными ощущениями?

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Боль в животе — одна из наиболее распространённых причин обращения к врачу. При возникновении подобных симптомов пациент обычно сначала идет к терапевту. Этот специалист проводит первичный осмотр, собирает анамнез и направляет пациента к профильным врачам для дальнейшего обследования и лечения.

Мы пообщались с терапевтом ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгенией Жариковой, чтобы выяснить, что может вызывать неприятные ощущения в области живота.

При обращении к терапевту важно подробно описать свои ощущения, поскольку именно эта информация помогает специалисту определить возможные причины возникновения боли. Эксперт поделилась списком вопросов, которые врач точно задаст на приеме.

  • Где локализуется боль?

  • Какова интенсивность боли (острая, тупая, колющая)?

  • Когда возникла боль впервые?

  • Что провоцирует усиление боли (прием пищи, физические нагрузки, стрессовые ситуации)?

  • Есть ли сопутствующие симптомы (рвота, диарея, повышение температуры тела)?

  • Прием каких лекарственных препаратов облегчает состояние?

Данные характеристики позволят терапевту составить предварительное представление о возможных причинах боли и направить пациента на необходимые диагностические процедуры.

Болит около пупка

По словам врача, боль такого характера может говорить о следующих возможных заболеваниях:

  • аппендицит (если боль перемещается в правую подвздошную область);

  • гастроэнтерит;

  • кишечная инфекция;

  • заболевания кишечника (например, синдром раздраженного кишечника).

Как утверждает терапевт, в таких случаях пациент направляется к хирургу или гастроэнтерологу.

Необходимые исследования для установления диагноза:

  • общий анализ крови (ОАК), биохимический анализ крови (БАК);

  • анализ мочи (АМ);

  • УЗИ органов брюшной полости;

  • фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) или колоноскопия (по показаниям).

Боль в правой половине живота

Такой симптом, как указывает врач, может говорить о следующем списке заболеваний:

  • аппендицит;

  • правосторонняя почечная патология (нефролитиаз, пиелонефрит);

  • патология печени и желчного пузыря (гепатит, холецистит);

  • обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Пациенту с болью в правой половине живота, по словам терапевта, рекомендуется обратиться к хирургу, урологу или гастроэнтерологу.

Список необходимых исследований для постановки диагноза:

  • клинический анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ)

  • УЗИ органов брюшной полости и почек

  • рентгенография брюшной полости (по показаниям)

  • консультация проктолога (для исключения заболеваний прямой кишки)

Боль в левой половине живота

По словам врача, если боль локализуется в левой части живота, то диагноз может быть следующим:

  • дивертикулез сигмовидной кишки;

  • левосторонний нефролитиаз;

  • нарушение моторики толстого кишечника;

  • острый панкреатит;

  • опухоли ободочной кишки.

В таком случае терапевт должен вас направить на консультацию к гастроэнтерологу, онкологу или урологу.

Необходимые исследования:

  • копрограмма;

  • колоноскопия;

  • КТ/МРТ органов малого таза и брюшной полости;

  • исследование уровня маркеров опухолевых процессов (CA 19–9, CA 72–4).

Боль в верхней части живота

Боль вверху живота, как утверждает врач, может указывать на следующие заболевания:

  • язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки;

  • панкреатит;

  • желчнокаменная болезнь;

  • холецистит;

  • гепатиты различной этиологии.

С данным характером боли терапевт направит вас к гастроэнтерологу или гепатологу.

Для установления диагноза потребуется пройти следующие исследования:

  • биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, щелочная фосфатаза, глюкоза, холестерин);

  • ФГДС;

  • УЗИ органов брюшной полости;

  • дуоденальное зондирование (по показаниям).

Боль внизу живота

Возможные заболевания, локализирующиеся в нижней части живота, по словам терапевта, можно разделить по половому признаку.

У женщин:

  • воспалительные процессы органов малого таза (аднексит, эндометрит);

  • внематочная беременность;

  • миома матки.

У мужчин:

  • простатит;

  • везикулит;

  • цистит.

Оба пола:

  • кишечная непроходимость;

  • дивертикулит;

  • аппендицит;

  • паразитарные инфекции.

Как утверждает терапевт, в таких случаях женщины отправляются к гинекологу, мужчины — к урологу, оба пола могут дополнительно проконсультироваться с хирургом.

Обследования, которые стоит пройти для определения диагноза:

  • общеклинические лабораторные тесты (общий анализ крови, мочи);

  • УЗИ органов малого таза (женщинам);

  • урологическое обследование (анализ секрета простаты, ПСА-тест);

  • лапароскопическое исследование (по показаниям).

Диффузная боль в области всего живота

По словам специалиста, такая боль может говорить о следующих заболеваниях:

  • метеоризм;

  • синдром раздраженного кишечника;

  • перитонит (инфекция брюшины);

  • сердечно-сосудистые патологии (острый инфаркт миокарда);

  • гипертонический кризис;

  • стресс-реакция организма (психосоматика).

В зависимости от сопутствующих симптомов, пациенты могут быть направлены к кардиологу, неврологу и психологу.

Исследования, которые помогут в постановке диагноза:

  • ЭКГ;

  • эхокардиография сердца;

  • МРТ головного мозга (по показаниям);

  • лабораторные показатели воспаления (СРБ, лейкоциты);

  • оценка психоэмоционального состояния (опросники тревоги и депрессии).

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Эксперт Здоровье
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