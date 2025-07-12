Несварение или тревожные сигналы? Как отличить обычную боль в животе от смертельного заболевания

А вы сталкивались с подобными ощущениями? Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Боль в животе — одна из наиболее распространённых причин обращения к врачу. При возникновении подобных симптомов пациент обычно сначала идет к терапевту. Этот специалист проводит первичный осмотр, собирает анамнез и направляет пациента к профильным врачам для дальнейшего обследования и лечения.

Мы пообщались с терапевтом ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгенией Жариковой, чтобы выяснить, что может вызывать неприятные ощущения в области живота.

При обращении к терапевту важно подробно описать свои ощущения, поскольку именно эта информация помогает специалисту определить возможные причины возникновения боли. Эксперт поделилась списком вопросов, которые врач точно задаст на приеме.

Где локализуется боль?

Какова интенсивность боли (острая, тупая, колющая)?

Когда возникла боль впервые?

Что провоцирует усиление боли (прием пищи, физические нагрузки, стрессовые ситуации)?

Есть ли сопутствующие симптомы (рвота, диарея, повышение температуры тела)?

Прием каких лекарственных препаратов облегчает состояние?

Данные характеристики позволят терапевту составить предварительное представление о возможных причинах боли и направить пациента на необходимые диагностические процедуры.

Болит около пупка

По словам врача, боль такого характера может говорить о следующих возможных заболеваниях:

аппендицит (если боль перемещается в правую подвздошную область);

гастроэнтерит;

кишечная инфекция;

заболевания кишечника (например, синдром раздраженного кишечника).

Как утверждает терапевт, в таких случаях пациент направляется к хирургу или гастроэнтерологу.

Необходимые исследования для установления диагноза:

общий анализ крови (ОАК), биохимический анализ крови (БАК);

анализ мочи (АМ);

УЗИ органов брюшной полости;

фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) или колоноскопия (по показаниям).

Боль в правой половине живота

Такой симптом, как указывает врач, может говорить о следующем списке заболеваний:

аппендицит;

правосторонняя почечная патология (нефролитиаз, пиелонефрит);

патология печени и желчного пузыря (гепатит, холецистит);

обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Пациенту с болью в правой половине живота, по словам терапевта, рекомендуется обратиться к хирургу, урологу или гастроэнтерологу.

Список необходимых исследований для постановки диагноза:

клинический анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ)

УЗИ органов брюшной полости и почек

рентгенография брюшной полости (по показаниям)

консультация проктолога (для исключения заболеваний прямой кишки)

Боль в левой половине живота

По словам врача, если боль локализуется в левой части живота, то диагноз может быть следующим:

дивертикулез сигмовидной кишки;

левосторонний нефролитиаз;

нарушение моторики толстого кишечника;

острый панкреатит;

опухоли ободочной кишки.

В таком случае терапевт должен вас направить на консультацию к гастроэнтерологу, онкологу или урологу.

Необходимые исследования:

копрограмма;

колоноскопия;

КТ/МРТ органов малого таза и брюшной полости;

исследование уровня маркеров опухолевых процессов (CA 19–9, CA 72–4).

Боль в верхней части живота

Боль вверху живота, как утверждает врач, может указывать на следующие заболевания:

язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки;

панкреатит;

желчнокаменная болезнь;

холецистит;

гепатиты различной этиологии.

С данным характером боли терапевт направит вас к гастроэнтерологу или гепатологу.

Для установления диагноза потребуется пройти следующие исследования:

биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, щелочная фосфатаза, глюкоза, холестерин);

ФГДС;

УЗИ органов брюшной полости;

дуоденальное зондирование (по показаниям).

Боль внизу живота

Возможные заболевания, локализирующиеся в нижней части живота, по словам терапевта, можно разделить по половому признаку.

У женщин:

воспалительные процессы органов малого таза (аднексит, эндометрит);

внематочная беременность;

миома матки.

У мужчин:

простатит;

везикулит;

цистит.

Оба пола:

кишечная непроходимость;

дивертикулит;

аппендицит;

паразитарные инфекции.

Как утверждает терапевт, в таких случаях женщины отправляются к гинекологу, мужчины — к урологу, оба пола могут дополнительно проконсультироваться с хирургом.

Обследования, которые стоит пройти для определения диагноза:

общеклинические лабораторные тесты (общий анализ крови, мочи);

УЗИ органов малого таза (женщинам);

урологическое обследование (анализ секрета простаты, ПСА-тест);

лапароскопическое исследование (по показаниям).

Диффузная боль в области всего живота

По словам специалиста, такая боль может говорить о следующих заболеваниях:

метеоризм;

синдром раздраженного кишечника;

перитонит (инфекция брюшины);

сердечно-сосудистые патологии (острый инфаркт миокарда);

гипертонический кризис;

стресс-реакция организма (психосоматика).

В зависимости от сопутствующих симптомов, пациенты могут быть направлены к кардиологу, неврологу и психологу.

Исследования, которые помогут в постановке диагноза: