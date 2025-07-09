НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

с-в.

 751мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,17
EUR 91,42
Запустят новый теплоход
Жуткие условия в больнице. Видео
Закрыли детские сады из-за урагана
Изнанка шоу «Поле чудес»
Лучшая детская площадка
Пострадал ребенок
Цены на «легкое метро»
Судьба известного ресторана на набережной
Приговор экс-главе МЧС
Американец — об отпуске в России
Здоровье «Называют билетом в один конец»: в соцсетях показали жуткие условия в ярославской больнице — видео

«Называют билетом в один конец»: в соцсетях показали жуткие условия в ярославской больнице — видео

Что сообщили в самом медучреждении

972
30 комментариев
Пациенты показали ужасные условия в ярославской больнице | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramПациенты показали ужасные условия в ярославской больнице | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Пациенты показали ужасные условия в ярославской больнице

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Пациенты пожаловались на жуткие условия в ярославской больнице № 3. Видео из палаты выложили в группе «Подслушано в Ярославле». На нем показаны сколы и трещины на стенах, выбоины в полу, грязь.

«Унитаз пришлось мыть самим. На полу такие выбоины, что больным с палочками, на ходулях дай бог не убиться. Дверь в туалет не закрывается. Про запах вообще молчу», — рассказала за кадром автор видео.

В комментариях под постом ярославцы назвали зафиксированное на видео позорищем.

«На втором этаже двухместные палаты с санузлом. И душ вроде тоже есть. На первом этаже да, разруха. Нашу больницу называют билетом в один конец», — написала одна из подписчиц группы.

Видео из палаты

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Ситуацию прокомментировали в самой больнице. Там уточнили, что речь в жалобе идет об отделении терапии на улице Маяковского.

«Ремонт в отделениях больницы № 3 проходит поэтапно по мере поступления финансирования. Отделение терапии требует капитального ремонта. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. После ее утверждения медицинской организацией будет направлен запрос на выделение необходимого финансирования. После поступления этих средств, отделение будет приведено в порядок. Руководство больницы приносит свои извинения в связи таким состоянием отделения и делает все возможное для исправления ситуации», — пояснили в медучреждении порталу 76.RU.

Напомним, в конце июня власти озвучили, когда ждать ввода в эксплуатацию новой поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Она должна заменить закрывшуюся поликлинику на Московском проспекте.

Как вы оцениваете состояние ярославских больниц?

Отличные
Приемлемые
Больше плохого, чем хорошего
Ужасные
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Больница Жалоба
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
1 час
И заметьте, Путин тут, как впрочем и всегда, ну совершенно ни при чём.
Гость
1 час
Отличные условия. Или Вы хотите как во Франции?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление