«Называют билетом в один конец»: в соцсетях показали жуткие условия в ярославской больнице — видео

Пациенты показали ужасные условия в ярославской больнице Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Пациенты пожаловались на жуткие условия в ярославской больнице № 3. Видео из палаты выложили в группе «Подслушано в Ярославле». На нем показаны сколы и трещины на стенах, выбоины в полу, грязь.

«Унитаз пришлось мыть самим. На полу такие выбоины, что больным с палочками, на ходулях дай бог не убиться. Дверь в туалет не закрывается. Про запах вообще молчу», — рассказала за кадром автор видео.

В комментариях под постом ярославцы назвали зафиксированное на видео позорищем.

«На втором этаже двухместные палаты с санузлом. И душ вроде тоже есть. На первом этаже да, разруха. Нашу больницу называют билетом в один конец», — написала одна из подписчиц группы.

Видео из палаты Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Ситуацию прокомментировали в самой больнице. Там уточнили, что речь в жалобе идет об отделении терапии на улице Маяковского.

«Ремонт в отделениях больницы № 3 проходит поэтапно по мере поступления финансирования. Отделение терапии требует капитального ремонта. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. После ее утверждения медицинской организацией будет направлен запрос на выделение необходимого финансирования. После поступления этих средств, отделение будет приведено в порядок. Руководство больницы приносит свои извинения в связи таким состоянием отделения и делает все возможное для исправления ситуации», — пояснили в медучреждении порталу 76.RU.

Напомним, в конце июня власти озвучили, когда ждать ввода в эксплуатацию новой поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Она должна заменить закрывшуюся поликлинику на Московском проспекте.