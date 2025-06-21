«Это причина массовых увольнений». Как вернуться из отпуска и не возненавидеть свою работу

Лето — пора отпусков и перезагрузки от рутины. К сожалению, для многих возвращение к работе становится стрессом, причем неожиданным. Могут возникнуть апатия, снижение мотивации, раздражительность и даже тревожность. О том, почему так происходит, как помочь себе, в каких случаях усталость становится причиной для увольнения и при чем тут зумеры, NN.RU рассказала практикующий психолог Мария Воробьева.
Мария Воробьева — КПТ-терапевт Центра психологической помощи Антона Харабурова «Центр П» в Нижнем Новгороде.
Постотпускной синдром: что это, как долго длится и почему его нельзя пускать на самотек
Постотпускной синдром — это временное психологическое состояние, связанное с переходом от расслабленного ритма к рабочей активности. Он может проявляться в виде трудностей с ранним подъемом, снижением концентрации внимания, нежеланием приступать к рабочим задачам, чувством бессмысленности труда, раздражением или тревогой.
— Это не лень, а естественная реакция психики на смену ритма и среды. Особенно остро это ощущается у людей с высоким уровнем тревожности, синдромом выгорания или отсутствием удовлетворенности от работы, — объясняет Мария.
Обычно адаптация длится от 3 до 10 дней. Но многое зависит от условий труда, атмосферы в коллективе и общего состояния человека до и после отдыха.
— Если отпуск был коротким или перегруженным, например, насыщен перелетами, переездами, обязанностями, восстановление может затянуться. Напротив, глубокий качественный отдых с отключением от рабочих коммуникаций позволяет быстрее вернуться в ресурсное состояние, — говорит Мария.
Неправильное» возвращение из отпуска — игнорирование адаптации, резкое погружение в рабочие дела или попытка нагнать всё за первый день — может привести к обострению хронической усталости, снижению эффективности, эмоциональному выгоранию, повышенной тревожности, трудностям в общении с коллегами и близкими.
— Иногда человек ощущает, что «отпуск ничего не дал», хотя причина не в самом отпуске, а в том, как он вернулся из него и насколько качественно расслаблялся. Если после двух недель вы ощущаете подавленность, тревожность, не можете сосредоточиться или чувствуете, что «что-то не так», возможно, за усталостью скрывается более глубокая проблема: профессиональное выгорание или личностный кризис. В этом случае полезно обратиться к специалисту и найти корни своего состояния, — подчеркивает психолог.
А может, лучше увольнение? Почему простого отпуска многим недостаточно
Мария отмечает, что ярко выражена тенденция к увольнению с самых разных мест: будь то бизнес или госслужба. Дело в том, что люди поголовно начали выгорать. Теперь в тренде не упахиваться до потери пульса, а отдыхать и беречь ресурсы. Изначально этот феномен вышел на рынок труда с приходом зумеров, однако стал распространяться и на людей постарше.
— Это послужило одной из причин для массовых увольнений. Как еще одну причину можно выделить популярность психологии — людям стали доступны другие знания, а не только те, которые им внушали родители, бабушки и дедушки, — говорит Мария.
По ее словам, люди начали больше обращать внимания на свое состояние, увидели возможность выбирать жить, как им хочется. До этого они часто жили по советам старших. И в целом начали больше задумываться о комфорте, о рабочих условиях.
— Раньше это было чем-то неправильным, стыдным, проявлением слабости. Но время и общество меняются. Кто-то продолжает жить привычными вещами, а кто-то находит в новом веянии что-то свое и пересматривает установки и ценности, — рассказывает эксперт.
И всё же большая часть людей не может позволить себе увольнение, потому что банально надо зарабатывать на жизнь. Единственная возможность отдохнуть — отпуск. Но и тут всё не так просто.
— Люди не умеют правильно и качественно отдыхать. Я наблюдаю тенденцию, при которой отпуск — это как бы та же самая работа, только задачи чуть меняются: выбрать, куда поехать, как провести время, купить билеты и так далее. То есть я должен будто бы отпуск нагрузить так, чтобы потом было что вспомнить, — говорит Мария.
По ее словам, эта идея в корне неверна. Отдых нужен для того, чтобы сократить количество рабочих задач и снизить уровень стресса. А смена климата и обстановки — большая нагрузка для психики.
— Человек, который возвращается из отпуска, чувствует себя уставшим, потому что он не отдыхал, — заявляет психолог.
Еще злую шутку с людьми играет собственная культура. Сложилось так, что многие воспринимают отпуск как период для выполнения множества задач, до которых во время работы руки не доходят. Например, в выходные можно сделать генеральную уборку или решить рабочие задачи, на которые в офисе банально нет времени.
— Мы одни задачи меняем на другие. И когда возвращаемся к работе, не чувствуем себя отдохнувшими. Действительно качественный отдых — это не просто смена деятельности, которая нас точно так же может выматывать. Если мы говорим еще и про детей в отпуске, это тоже огромная нагрузка. У родителей не получается качественно отдохнуть, — отмечает Мария.
Семь психологических техник для «мягкого» возвращения из отпуска
Специалист делится лайфхаками, которые помогут безболезненно приступить к работе после отпуска.
Планируйте «буферный» день. Не выходите на работу на следующий день после приезда. Оставьте хотя бы один-два дня на спокойную адаптацию, домашние дела и внутреннюю настройку на предстоящие рабочие процессы.
Включайтесь поэтапно. В первые дни делайте акцент на рутинные, понятные задачи. Не берите сразу крупные проекты или встречи, не принимайте никаких важных решений.
Забота о физическом состоянии. Используйте дыхательные практики, спорт, плавание, прогулки, пробежки, медитации и растяжку, чтобы помочь психике войти в новый ритм через работу с телом. Такие моменты расслабления позволяют снять напряжение и избавиться от навязчивых негативных мыслей.
Обозначьте смыслы. Выпишите три-пять причин, зачем вы возвращаетесь к своей работе. Не абстрактно («нужно»), а лично: ради кого, ради чего, какие цели стоят перед вами.
Оставьте частичку отпуска с собой. Пусть на рабочем столе будет фото, любой предмет из отпуска или аромат, напоминающий о нем. Это создает мостик между отдыхом и работой.
Будьте снисходительны к себе. Если вам трудно включиться в рабочий ритм — это нормально. Откажитесь от самокритики. Легкость и фокус вернутся в течение нескольких дней.
Следите за сном и питанием. Отпуск часто сбивает режим. Постепенно возвращайте стабильное время отхода ко сну, полноценное питание, физическую активность.
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