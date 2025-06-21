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Здоровье Эксперт «Это причина массовых увольнений». Как вернуться из отпуска и не возненавидеть свою работу

«Это причина массовых увольнений». Как вернуться из отпуска и не возненавидеть свою работу

Публикуем советы психолога

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1 комментарий
Психолог поделилась техниками правильной адаптации после отпуска | Источник: Анна Яровая / 72.RU, Максим Бутусов / E1.RUПсихолог поделилась техниками правильной адаптации после отпуска | Источник: Анна Яровая / 72.RU, Максим Бутусов / E1.RU

Психолог поделилась техниками правильной адаптации после отпуска

Источник:

Анна Яровая / 72.RU, Максим Бутусов / E1.RU

Лето — пора отпусков и перезагрузки от рутины. К сожалению, для многих возвращение к работе становится стрессом, причем неожиданным. Могут возникнуть апатия, снижение мотивации, раздражительность и даже тревожность. О том, почему так происходит, как помочь себе, в каких случаях усталость становится причиной для увольнения и при чем тут зумеры, NN.RU рассказала практикующий психолог Мария Воробьева.

Мария Воробьева — КПТ-терапевт Центра психологической помощи Антона Харабурова «Центр П» в Нижнем Новгороде.

Постотпускной синдром: что это, как долго длится и почему его нельзя пускать на самотек

Постотпускной синдром — это временное психологическое состояние, связанное с переходом от расслабленного ритма к рабочей активности. Он может проявляться в виде трудностей с ранним подъемом, снижением концентрации внимания, нежеланием приступать к рабочим задачам, чувством бессмысленности труда, раздражением или тревогой.

— Это не лень, а естественная реакция психики на смену ритма и среды. Особенно остро это ощущается у людей с высоким уровнем тревожности, синдромом выгорания или отсутствием удовлетворенности от работы, — объясняет Мария.

Обычно адаптация длится от 3 до 10 дней. Но многое зависит от условий труда, атмосферы в коллективе и общего состояния человека до и после отдыха.

— Если отпуск был коротким или перегруженным, например, насыщен перелетами, переездами, обязанностями, восстановление может затянуться. Напротив, глубокий качественный отдых с отключением от рабочих коммуникаций позволяет быстрее вернуться в ресурсное состояние, — говорит Мария.

Как справиться с постотпускным синдромом | Источник: изображение сгенерировано ИИКак справиться с постотпускным синдромом | Источник: изображение сгенерировано ИИ

Как справиться с постотпускным синдромом

Источник:

изображение сгенерировано ИИ

Неправильное» возвращение из отпуска — игнорирование адаптации, резкое погружение в рабочие дела или попытка нагнать всё за первый день — может привести к обострению хронической усталости, снижению эффективности, эмоциональному выгоранию, повышенной тревожности, трудностям в общении с коллегами и близкими.

— Иногда человек ощущает, что «отпуск ничего не дал», хотя причина не в самом отпуске, а в том, как он вернулся из него и насколько качественно расслаблялся. Если после двух недель вы ощущаете подавленность, тревожность, не можете сосредоточиться или чувствуете, что «что-то не так», возможно, за усталостью скрывается более глубокая проблема: профессиональное выгорание или личностный кризис. В этом случае полезно обратиться к специалисту и найти корни своего состояния, — подчеркивает психолог.

А может, лучше увольнение? Почему простого отпуска многим недостаточно

Мария отмечает, что ярко выражена тенденция к увольнению с самых разных мест: будь то бизнес или госслужба. Дело в том, что люди поголовно начали выгорать. Теперь в тренде не упахиваться до потери пульса, а отдыхать и беречь ресурсы. Изначально этот феномен вышел на рынок труда с приходом зумеров, однако стал распространяться и на людей постарше.

— Это послужило одной из причин для массовых увольнений. Как еще одну причину можно выделить популярность психологии — людям стали доступны другие знания, а не только те, которые им внушали родители, бабушки и дедушки, — говорит Мария.

По ее словам, люди начали больше обращать внимания на свое состояние, увидели возможность выбирать жить, как им хочется. До этого они часто жили по советам старших. И в целом начали больше задумываться о комфорте, о рабочих условиях.

— Раньше это было чем-то неправильным, стыдным, проявлением слабости. Но время и общество меняются. Кто-то продолжает жить привычными вещами, а кто-то находит в новом веянии что-то свое и пересматривает установки и ценности, — рассказывает эксперт.

И всё же большая часть людей не может позволить себе увольнение, потому что банально надо зарабатывать на жизнь. Единственная возможность отдохнуть — отпуск. Но и тут всё не так просто.

Качественный отдых&nbsp;— не просто смена деятельности | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаКачественный отдых&nbsp;— не просто смена деятельности | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Качественный отдых — не просто смена деятельности

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

— Люди не умеют правильно и качественно отдыхать. Я наблюдаю тенденцию, при которой отпуск — это как бы та же самая работа, только задачи чуть меняются: выбрать, куда поехать, как провести время, купить билеты и так далее. То есть я должен будто бы отпуск нагрузить так, чтобы потом было что вспомнить, — говорит Мария.

По ее словам, эта идея в корне неверна. Отдых нужен для того, чтобы сократить количество рабочих задач и снизить уровень стресса. А смена климата и обстановки — большая нагрузка для психики.

— Человек, который возвращается из отпуска, чувствует себя уставшим, потому что он не отдыхал, — заявляет психолог.

Еще злую шутку с людьми играет собственная культура. Сложилось так, что многие воспринимают отпуск как период для выполнения множества задач, до которых во время работы руки не доходят. Например, в выходные можно сделать генеральную уборку или решить рабочие задачи, на которые в офисе банально нет времени.

— Мы одни задачи меняем на другие. И когда возвращаемся к работе, не чувствуем себя отдохнувшими. Действительно качественный отдых — это не просто смена деятельности, которая нас точно так же может выматывать. Если мы говорим еще и про детей в отпуске, это тоже огромная нагрузка. У родителей не получается качественно отдохнуть, — отмечает Мария.

Семь психологических техник для «мягкого» возвращения из отпуска

Специалист делится лайфхаками, которые помогут безболезненно приступить к работе после отпуска.

Сразу после отпуска лучше не нагружать себя большим объемом работы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСразу после отпуска лучше не нагружать себя большим объемом работы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сразу после отпуска лучше не нагружать себя большим объемом работы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

  1. Планируйте «буферный» день. Не выходите на работу на следующий день после приезда. Оставьте хотя бы один-два дня на спокойную адаптацию, домашние дела и внутреннюю настройку на предстоящие рабочие процессы.

  2. Включайтесь поэтапно. В первые дни делайте акцент на рутинные, понятные задачи. Не берите сразу крупные проекты или встречи, не принимайте никаких важных решений.

  3. Забота о физическом состоянии. Используйте дыхательные практики, спорт, плавание, прогулки, пробежки, медитации и растяжку, чтобы помочь психике войти в новый ритм через работу с телом. Такие моменты расслабления позволяют снять напряжение и избавиться от навязчивых негативных мыслей.

  4. Обозначьте смыслы. Выпишите три-пять причин, зачем вы возвращаетесь к своей работе. Не абстрактно («нужно»), а лично: ради кого, ради чего, какие цели стоят перед вами.

  5. Оставьте частичку отпуска с собой. Пусть на рабочем столе будет фото, любой предмет из отпуска или аромат, напоминающий о нем. Это создает мостик между отдыхом и работой.

  6. Будьте снисходительны к себе. Если вам трудно включиться в рабочий ритм — это нормально. Откажитесь от самокритики. Легкость и фокус вернутся в течение нескольких дней.

  7. Следите за сном и питанием. Отпуск часто сбивает режим. Постепенно возвращайте стабильное время отхода ко сну, полноценное питание, физическую активность.

Другой психолог дает совет, как избавиться от тревоги, рассказывает, какой трюк поможет побороть тяжелое чувство. Читайте об этом тут.

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Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Психолог Отпуск Работа
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Комментарии
1
Гость
21 июня, 17:09
Нет ни одной причины держаться за официальную работу, кроме налогов которые с нас дерут и мифической пенсии
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