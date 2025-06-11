90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки

В сеанс, помимо флоатинга, входит чайная церемония Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Флоатинг — это процедура в капсуле с водой с высокой концентрацией английской соли, которая дает ощущение невесомости. Она рекомендована как отличный способ снять стресс, расслабиться и избавиться от усталости за короткое время. Корреспондент NGS22.RU побывала на сеансе и поделилась впечатлениями.

Не засоряйте голову информацией

Перед посещением процедуры мне отправили чек-лист по подготовке, в котором порекомендовали не делать эпиляцию/бриться за день до сеанса, плотно не есть, а также не засорять голову информацией из интернета перед первым сеансом.

Что ж, последнее условие я всё же не сдержалась и нарушила, поскольку было очень любопытно узнать, что пишут о флоатинге другие люди. Не вдаваясь в детали, я пробежалась по отзывам, которые оказались диаметрально противоположными. Кто-то писал о процедуре как о суперрасслабляющей, во время которой им удалось поспать и зарядиться бодростью, другие, наоборот, жалели о потраченных средствах и говорили, что во время сенсорной депривации (отсутствие звуков, визуальных образов, запахов или тактильных ощущений) чувствовали себя некомфортно.

Тем временем подошла дата записи и я направилась в релакс-центр. На входе меня встретила девушка-администратор, которая проводила меня в крайнюю комнату, где мне предстояло впервые в жизни пройти сеанс флоатинга.

Флоатинг проводят в двух комнатах центра. Помимо этого, там делают массаж Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Это оказалась небольшое помещение с душевой, зеркалом и зоной отдыха с двумя мягкими креслами и журнальным столиком с питьевой водой в графине. За отдельной дверью находился туалет с раковиной и зеркалом.

Камера для флоатинга, дверь которой немного напоминала дверь от холодильника, находилась рядом с душем. Администратор негромким речитативом, из которого я мало что запомнила, поэтому завалила ее вопросами, рассказала, что нужно сделать перед процедурой и как начать сеанс.

Оказалось, что до и после процедуры нужно принять душ, потом вкрутить беруши в уши и взять с собой подушку. Мелкие ранки или порезы девушка порекомендовала замазать вазелином, а также напомнила, что во время сеанса не стоит трогать глаза руками. Непосредственно перед сеансом нужно нажать кнопку, которая запускает работу камеры.

Для гостя подготовлены полотенца, халат, беруши и подушка Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Предложив выбрать, какой чай я буду пить после процедуры, администратор оставила меня в одиночестве. Проблемы начались сразу. Поскольку в городе сейчас отключают горячую воду, этой самой воды не оказалось и в душе. Прождав некоторое время, я вызвала администратора и уже ожидала, что на этом мой флоатинг так и закончится не начавшись. Однако девушка предложила мне совершить прыжок веры сразу в камеру, заверив, что после процедуры бойлер уже нагреет для меня воду в душе.

Темно, хоть глаз выколи

Уходить ни с чем не хотелось, поэтому, решив не думать, как я буду отмывать волосы от соли без горячей воды, я нажала на кнопку и зашла внутрь камеры. Она оказалась довольно просторной. Внутри было немного душно, как в хаммаме. Сама вода была теплой, сантиметров 25 от пола.

Стоило мне принять горизонтальное положение, как вода сразу же вытолкнула меня на поверхность. Подушка норовила от меня уплыть, однако мне быстро удалось ее поймать и разместить под головой. Теперь я была готова получить свою дозу расслабления.

Перед процедурой администратор предложила выбрать чай для чайной церемонии Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Процесс построен таким образом, что первые 10 минут сеанса на потолке камеры мерцает звездное небо, при этом света постепенно становится всё меньше. Делается это для того, чтобы человек адаптировался к новым условиям. Огоньки мерцали, меняя свои силуэты и сплетаясь в разноцветные созвездия, однако мои шея и плечи никак не могли привыкнуть к состоянию невесомости, поэтому были напряжены и мешали мне полностью расслабиться. В это время само пребывание в воде очень напоминало купание в соленом озере ночью.

Ощущение собственного тела, а также пространства и времени, ушло довольно быстро, при этом ты не находишься на месте — тебя постоянно перемещает по камере. Однако ты этого совершенно не чувствуешь, за исключением моментов, когда рукой, ногой или головой натыкаешься на стенки помещения. Всё это превращает тебя в дрейфующую под звездным небом, например, льдинку, что довольно приятно.

Однако после времени на адаптацию звездное небо, еще довольно светлое, внезапно гаснет, и тебя не мягко погружают в темноту, а прямо так кидает во мрак. И это сразу не оставило у меня даже намека на расслабление и безмятежность. Открывать глаза и не видеть абсолютно ничего было страшно, в своей жизни я редко сталкивалась с подобной темнотой. Переживать такое было очень неприятно, сразу появилось ощущение маленькой овечки на открытой поляне, за которой из леса наблюдают волки. Такое полное ощущение беззащитности, тут, думаю, еще сказалось и отсутствие одежды — перед всеми монстрами мира.

Дверь камеры похожа на дверь от холодильника Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Первые 10–15 минут процедуры небо в камере сияет звездами Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Пытаясь успокоиться, я вновь закрыла глаза — так создавалось ощущение, что это я контролирую темноту, а не она меня, и было менее страшно. Хотя опять же никаких отличий по картинке просто не было, хоть глаз выколи, как говорят в подобных ситуациях.

Постепенно ощущение опасности начало растворяться, шея и плечи наконец-то более-менее привыкли к ощущению левитации, и, казалось бы, самое время, чтобы расслабиться, однако в отсутствие каких-то внешних стимулов голова начала работать в усиленном темпе. Ее заполонили вопросы разного экзистенциального характера — от «Кто виноват?» и «Что делать?» до «А что приготовить на ужин?»

Стараясь успокоить мысли в голове, я не заметила, как открыла глаза и поняла, что тело уже успело привыкнуть к сенсорной депривации. Глаза начали различать темный силуэт двери, синюю лампочку где-то на уровне воды, да и вообще пространство вокруг. Адаптировались к тишине и уши, и я начала различать, как за толстой стенкой камеры вибрирует телефон или гудит водонагреватель. Да и вообще, оказалось, что моргание и дыхание довольно громкие процессы.

После этого открытия мне стало более спокойно, да и мысли перестали так активно терроризировать мой мозг. Однако полностью расслабиться или уснуть мне так и не удалось — не было даже чувства сонливости.

После процедуры администратор приносит доверху наполненный чайник и зажигает свечку Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Уже перед самым окончанием процедуры меня посетила мысль, что было бы неплохо, если бы одна из стенок была интерактивной и можно было бы посмотреть фильм или включить музыку.

Кстати, об окончании процедуры. Как объяснила администратор, сигналом мне должны были служить звездное небо, которое должно было вновь замерцать, и музыка. Однако никакая мелодия так и не заиграла, поэтому на окончание сеанса мне указал стук от сотрудницы центра.

За чаем и приведением себя в порядок я пыталась проанализировать свои ощущения и понять, понравился мне флоатинг или нет. Первое, что стоит сказать, что какого-то расслабления я не почувствовала, да и отдохнувшей себя не ощутила. Видимо, сенсорная депривация как способ релакса — это не мой вариант. Возможно, нужного эффекта получилось бы достичь при второй процедуре или вообще нескольких. Но желания повторить сеанс у меня не появилось. Тратить еще 3 тысячи рублей, а за полуторачасовой сеанс я заплатила именно столько, я точно не хочу.

Однако и других отговаривать от флоатинга я бы не стала. Все люди разные, поэтому ощущения, как и реакции на сеанс, могут отличаться.

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