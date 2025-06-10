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Здоровье Экология В Турции распространяется опасный вид клеща: он переносит десятки смертельных болезней. Что о нем известно

В Турции распространяется опасный вид клеща: он переносит десятки смертельных болезней. Что о нем известно

Ученые опасаются распространения насекомого в Россию

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1 комментарий
Впервые 56-й по счету вид клеща в Турции обнаружили еще в прошлом году | Источник: NTV / ntv.com.trВпервые 56-й по счету вид клеща в Турции обнаружили еще в прошлом году | Источник: NTV / ntv.com.tr

Впервые 56-й по счету вид клеща в Турции обнаружили еще в прошлом году

Источник:

NTV / ntv.com.tr

Новый вид опасного клеща обнаружили в Турции. Насекомое может переносить свыше 30 возбудителей болезней. Подробности об этом рассказал профессор из университета турецкого города Тока Адем Кескин.

«Это клещ дальневосточного происхождения, возможно, китайского происхождения. Мы думаем, что он поселился в нашей стране», — рассказал профессор биологии Адем Кескин.

Клещ Haemaphysalis longicornis, предположительно, восточно-азиатского происхождения известен тем, что переносит опасные заболевания, поражающие домашний скот.

Вот так выглядит клещ Haemaphysalis longicornis, которого обнаружили в Турции | Источник: NTV / ntv.com.trВот так выглядит клещ Haemaphysalis longicornis, которого обнаружили в Турции | Источник: NTV / ntv.com.tr

Вот так выглядит клещ Haemaphysalis longicornis, которого обнаружили в Турции

Источник:

NTV / ntv.com.tr

Адем Кескин предупредил, что насекомое может быть потенциально опасным для человека. В интервью телеканалу NTV он рассказал, что впервые 56-й по счету вид клеща в Турции обнаружили еще в прошлом году. В медучреждение опасное насекомое доставил житель Стамбула.

Ученые продолжают изучение 56-го вида клеща | Источник: NTV / ntv.com.trУченые продолжают изучение 56-го вида клеща | Источник: NTV / ntv.com.tr

Ученые продолжают изучение 56-го вида клеща

Источник:

NTV / ntv.com.tr

После этого ученые начали исследования, которые показали, что клещ проник в Турцию еще три-четыре года назад. Ученые продолжают отслеживать его популяцию, опасаясь распространения, в том числе в Россию.

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Нужно обновить прививку

Этим летом в России ожидается рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) — опасной инфекцией, которую переносят комары и клещи. Пик распространения вируса придется на август. В зоне риска — жители юга, Приволжья и центральных регионов, предупредили в Роспотребнадзоре. Подробности о том, как себя обезопасить, мы рассказывали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Клещ Здоровье Турция Туризм Россия
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Комментарии
1
Гость
19 минут
Коровий вирус не переносит?...
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