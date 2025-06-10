В Турции распространяется опасный вид клеща: он переносит десятки смертельных болезней. Что о нем известно

Впервые 56-й по счету вид клеща в Турции обнаружили еще в прошлом году Источник: NTV / ntv.com.tr











Новый вид опасного клеща обнаружили в Турции. Насекомое может переносить свыше 30 возбудителей болезней. Подробности об этом рассказал профессор из университета турецкого города Тока Адем Кескин.

«Это клещ дальневосточного происхождения, возможно, китайского происхождения. Мы думаем, что он поселился в нашей стране», — рассказал профессор биологии Адем Кескин.

Клещ Haemaphysalis longicornis, предположительно, восточно-азиатского происхождения известен тем, что переносит опасные заболевания, поражающие домашний скот.

Вот так выглядит клещ Haemaphysalis longicornis, которого обнаружили в Турции Источник: NTV / ntv.com.tr











Адем Кескин предупредил, что насекомое может быть потенциально опасным для человека. В интервью телеканалу NTV он рассказал, что впервые 56-й по счету вид клеща в Турции обнаружили еще в прошлом году. В медучреждение опасное насекомое доставил житель Стамбула.

Ученые продолжают изучение 56-го вида клеща Источник: NTV / ntv.com.tr











После этого ученые начали исследования, которые показали, что клещ проник в Турцию еще три-четыре года назад. Ученые продолжают отслеживать его популяцию, опасаясь распространения, в том числе в Россию.

У вас есть прививка от клещевого энцефалита? Да Нет Нужно обновить прививку